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Bundesliga
team-logoFC Koeln
RheinEnergieSTADION
team-logoBayer Leverkusen
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Cara menonton langsung 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

FC Koeln vs Bayer Leverkusen
FC Koeln
Bayer Leverkusen
Bundesliga

Di Bundesliga, 1. FC Köln menghadapi Bayer Leverkusen. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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1. FC Koln vs. Bayer Leverkusen: Waktu kick-off

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Bundesliga - Pekan 9
RheinEnergieSTADION

1. FC Koln menjamu Bayer Leverkusen dalam duel Bundesliga di RheinEnergieSTADION, Koln. Derbi Rhein ini menjanjikan laga menarik karena mempertemukan dua tim dengan kondisi yang sangat berbeda.

Setelah delapan pekan pertandingan, FC Koln menempati peringkat ke-14 klasemen dan masih berjuang mencari kestabilan. Terakhir, mereka setidaknya meraih satu poin lewat hasil imbang 1-1 melawan Union Berlin, yang juga tercapai berkat Malek El Mala, pencetak gol dalam debutnya di Bundesliga.

Said El Mala, pemain andalan FC Koln, sedang tampil bagus dan telah mencatatkan empat gol serta satu assist dalam sembilan pertandingan kompetitif musim ini. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi pusat spekulasi transfer yang intens. PSG dikabarkan telah menghubungi bos FC Koln, Thomas Kessler, tetapi belum ada tawaran resmi. El Mala sendiri baru-baru ini menegaskan bahwa ia fokus pada penampilannya untuk FC Koln.

Bayer Leverkusen datang setelah menjalani rangkaian hasil yang tidak konsisten di Bundesliga. Tiga kekalahan dalam laga-laga liga terakhir, termasuk kekalahan 2-4 dari Stuttgart dan 0-3 dari Hoffenheim, sangat membayangi awal musim mereka. Pelatih Carles Martinez masih mencari konsistensi yang sejauh ini belum ditunjukkan timnya di Bundesliga.

Di kompetisi Eropa, Leverkusen tampil jauh lebih baik. Setelah tiga pekan pertandingan Liga Europa, mereka berada di puncak dengan sembilan poin. Namun, Kamis lalu mereka kalah 0-1 dari Marseille. Ibrahim Maza, yang menjadi pusat kreativitas Leverkusen, telah terlibat dalam tujuh gol dari dua belas pertandingan kompetitif. Ia juga baru-baru ini mengatakan bahwa pindah ke PSG akan menjadi mimpi besar baginya.

Simak di bawah ini tempat menyaksikan derbi tersebut secara langsung dan penyiar yang menayangkan pertandingannya.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi di 1. FC Koln dan Bayer Leverkusen?

1. FC Koln memasuki derbi dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Terakhir, mereka bermain imbang 1-1 melawan Union Berlin. Hasil yang paling menonjol adalah kemenangan 5-0 atas Union Berlin di DFB-Pokal. Secara keseluruhan, FC Koln mencetak sembilan gol dan kebobolan dua gol dalam periode tersebut.

Bayer Leverkusen mencatatkan dua kemenangan, nol hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Terakhir, mereka kalah 0-1 dari Marseille di Liga Europa. Sebelumnya, Leverkusen kalah 2-4 dari Stuttgart dan 0-3 dari Hoffenheim di Bundesliga. Hasil positifnya adalah kemenangan 5-2 atas Nürnberg di DFB-Pokal. Leverkusen mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan itu.

KOE

KOE - Performa

BMG
M2-1
SGE
K1-0
S04
S0-0
FCU
M5-0
FCU
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
B04

B04 - Performa

OFI
M0-2
TSG
K3-0
FCN
M5-2
VFB
K2-4
OM
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

1. FC Koln vs. Bayer Leverkusen: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain FC Koeln vs Bayer Leverkusen

4-4-2
FC Koeln crest
FC Koeln
KOE
Formasi
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-2-3-1
M. SchwaebeM. SchwaebeB. SosaB. SosaS. SebulonsenS. SebulonsenJ. SchmiedJ. SchmiedJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyL. MainaL. MainaM. MooreM. MooreP. Okon-EngstlerP. Okon-EngstlerT. KraussT. KraussS. El MalaS. El MalaM. BuelterM. BuelterM. FlekkenM. FlekkenM. GutierrezM. GutierrezJ. QuansahJ. QuansahF. MedinaF. MedinaE. TapsobaE. TapsobaL. VazquezL. VazquezI. MazaI. MazaA. MoreiraA. MoreiraA. GarciaA. GarciaE. FernandezE. FernandezP. SchickP. Schick
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-4-2
FC Koeln

Susunan Pemain Utama

Bayer Leverkusen

Manajer

  • R. Wagner
  • C. Martinez

1. FC Koln vs. Bayer Leverkusen: Performa

KOE

KOE - Performa

BMG
M2-1
SGE
K1-0
S04
S0-0
FCU
M5-0
FCU
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
B04

B04 - Performa

OFI
M0-2
TSG
K3-0
FCN
M5-2
VFB
K2-4
OM
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

1. FC Koln vs. Bayer Leverkusen: Rekor pertemuan

Head to Head

FC KoelnSeriBayer Leverkusen
0
0
5
Bundesliga
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FT
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
0
FT
DFB-Pokal
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
2
FT
Bundesliga
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FT
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
0
FT
1Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

1. FC Koln vs. Bayer Leverkusen: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
9630288+2021
M
S
M
M
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9540146+819
S
S
M
S
S
3
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032512+1318
M
M
M
K
M
4
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
M
K
K
M
S
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
M
M
S
S
M
6
ElversbergElversbergELV
94231616014
S
M
K
M
K
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
K
K
M
M
M
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331419-512
S
M
K
M
K
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
94051020-1012
M
K
K
M
M
10
Mainz 05Mainz 05M05
93151718-110
K
K
K
M
K
11
PaderbornPaderbornSCP
9243710-310
S
S
M
S
K
12
AugsburgAugsburgFCA
92341918+19
K
K
S
K
S
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
M
K
K
M
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
K
M
M
K
K
15
FC KoelnFC KoelnKOE
8233912-39
S
S
K
M
K
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
S
S
S
M
K
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
K
S
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
91171225-134
K
S
M
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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