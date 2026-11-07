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1. FC Koln vs. Bayer Leverkusen: Waktu kick-off

Bundesliga - Pekan 9 8 Nov 2026 - 09.30 RheinEnergieSTADION

1. FC Koln menjamu Bayer Leverkusen dalam duel Bundesliga di RheinEnergieSTADION, Koln. Derbi Rhein ini menjanjikan laga menarik karena mempertemukan dua tim dengan kondisi yang sangat berbeda.

Setelah delapan pekan pertandingan, FC Koln menempati peringkat ke-14 klasemen dan masih berjuang mencari kestabilan. Terakhir, mereka setidaknya meraih satu poin lewat hasil imbang 1-1 melawan Union Berlin, yang juga tercapai berkat Malek El Mala, pencetak gol dalam debutnya di Bundesliga.

Said El Mala, pemain andalan FC Koln, sedang tampil bagus dan telah mencatatkan empat gol serta satu assist dalam sembilan pertandingan kompetitif musim ini. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi pusat spekulasi transfer yang intens. PSG dikabarkan telah menghubungi bos FC Koln, Thomas Kessler, tetapi belum ada tawaran resmi. El Mala sendiri baru-baru ini menegaskan bahwa ia fokus pada penampilannya untuk FC Koln.

Bayer Leverkusen datang setelah menjalani rangkaian hasil yang tidak konsisten di Bundesliga. Tiga kekalahan dalam laga-laga liga terakhir, termasuk kekalahan 2-4 dari Stuttgart dan 0-3 dari Hoffenheim, sangat membayangi awal musim mereka. Pelatih Carles Martinez masih mencari konsistensi yang sejauh ini belum ditunjukkan timnya di Bundesliga.

Di kompetisi Eropa, Leverkusen tampil jauh lebih baik. Setelah tiga pekan pertandingan Liga Europa, mereka berada di puncak dengan sembilan poin. Namun, Kamis lalu mereka kalah 0-1 dari Marseille. Ibrahim Maza, yang menjadi pusat kreativitas Leverkusen, telah terlibat dalam tujuh gol dari dua belas pertandingan kompetitif. Ia juga baru-baru ini mengatakan bahwa pindah ke PSG akan menjadi mimpi besar baginya.

Simak di bawah ini tempat menyaksikan derbi tersebut secara langsung dan penyiar yang menayangkan pertandingannya.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi di 1. FC Koln dan Bayer Leverkusen?

1. FC Koln memasuki derbi dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Terakhir, mereka bermain imbang 1-1 melawan Union Berlin. Hasil yang paling menonjol adalah kemenangan 5-0 atas Union Berlin di DFB-Pokal. Secara keseluruhan, FC Koln mencetak sembilan gol dan kebobolan dua gol dalam periode tersebut.

Bayer Leverkusen mencatatkan dua kemenangan, nol hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Terakhir, mereka kalah 0-1 dari Marseille di Liga Europa. Sebelumnya, Leverkusen kalah 2-4 dari Stuttgart dan 0-3 dari Hoffenheim di Bundesliga. Hasil positifnya adalah kemenangan 5-2 atas Nürnberg di DFB-Pokal. Leverkusen mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan itu.

1. FC Koln vs. Bayer Leverkusen: Susunan pemain

1. FC Koln vs. Bayer Leverkusen: Performa

1. FC Koln vs. Bayer Leverkusen: Rekor pertemuan

1. FC Koln vs. Bayer Leverkusen: Klasemen