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Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 de Kuip

Siaran Feyenoord vs FC Porto: Saluran TV dan Live Streaming

Feyenoord vs FC Porto dapat disaksikan di Belanda melalui Ziggo Sport. Anda juga dapat menonton pertandingan secara langsung melalui Ziggo Go di ponsel, tablet, atau laptop. Lihat pilihannya di bawah ini untuk mulai menonton.

Kabar Tim & Skuad

Berdasarkan data terkini, Feyenoord tidak memiliki pemain yang cedera atau terkena skorsing. Van Bronckhorst diperkirakan dapat mengandalkan Tjark Ernst di bawah mistar, dengan Givairo Read, Oussama Targhalline, dan Anis Hadj Moussa dalam perkiraan susunan sebelas pemain utama.

FC Porto juga tidak mencatatkan pemain yang absen. Perkiraan susunan pemain Farioli mencakup Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, dan Pepe. Kabar lebih lanjut mengenai susunan pemain akan menyusul menjelang kick-off.

Performa Terkini

Feyenoord tengah menjalani periode sulit: tanpa kemenangan dalam lima laga terakhir, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Pada laga terbarunya, mereka kalah 2-3 dari Excelsior Rotterdam. Sebelumnya, mereka juga takluk 3-5 dari sc Heerenveen. Dalam lima pertandingan itu, Feyenoord mencetak sembilan gol dan kebobolan sebelas kali.

FC Porto memenangi kelima pertandingannya. Laga melawan Paredes di Taça de Portugal berakhir 1-1 dan tercatat sebagai kemenangan. Sebelumnya, Porto meraih kemenangan atas Vitória SC (2-1 di kandang lawan), Napoli (4-1), dan Estoril (4-0). Porto mencetak dua belas gol dan kebobolan tiga kali.

Rekor Pertemuan

Kedua klub pernah bertemu di Liga Europa pada 2019. Porto menang 3-2 pada Desember, setelah Feyenoord menang 2-0 di kandang pada Oktober. Sebuah laga persahabatan pada 2007 berakhir 0-0. Jadi, dari tiga pertandingan yang tercatat, masing-masing klub menang sekali. Feyenoord mencetak total empat gol, sedangkan Porto tiga gol.

Klasemen

Di Liga Champions, Feyenoord berada di posisi ke-32, sementara FC Porto menempati posisi ke-26. Dengan demikian, Porto unggul enam posisi atas klub asal Rotterdam tersebut.