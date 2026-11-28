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Eredivisie - Pekan 14 29 Nov 2026 - 08.30 de Kuip

Siaran Feyenoord vs Ajax: saluran TV dan siaran langsung daring

Feyenoord vs Ajax dapat disaksikan melalui saluran TV dan layanan streaming berikut. Tonton secara langsung melalui ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra, atau Canal+ Netherlands.

Kabar tim & skuad

Feyenoord tidak diperkuat Jordan Bos, Jivayno Zinhagel, Tijme Wessels, Thomas Beelen, dan Jakub Moder karena cedera. Tidak ada pemain tuan rumah yang dilaporkan terkena skorsing.

Ajax kehilangan Viktor Tsigankov, Caio Henrique, Jorthy Mokio, Simon Adingra, dan Kasper Dolberg akibat cedera. Tidak ada pula pemain tim tamu yang terkena skorsing. Perkiraan susunan pemain kedua tim belum tersedia, sehingga kabar lebih lanjut akan menyusul menjelang kick-off.

Performa terkini

Feyenoord kalah empat kali dan imbang sekali dalam lima pertandingan terakhir (0-1-4). Hasil terbarunya adalah kekalahan 0-1 dari FC Porto di Liga Champions. Sebelumnya, Feyenoord kalah 5-3 dari sc Heerenveen dan 0-3 dari Inter. Klub asal Rotterdam itu mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh kali.

Ajax meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang (4-1-0). Pertandingan terakhirnya berakhir dengan kemenangan 4-0 atas FC Thun di Conference League. Sebelumnya, Ajax menang 1-6 di markas FC Midtjylland. Ajax mencetak 16 gol dan kebobolan tiga kali, serta mencatatkan tiga laga tanpa kebobolan dalam lima pertandingan terakhir.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir berlangsung pada 22 Maret 2026 di Eredivisie dan berakhir 1-1 di De Kuip. Dari lima pertemuan terakhir, Ajax menang tiga kali, Feyenoord menang sekali, dan satu laga berakhir imbang. Dalam pertandingan-pertandingan itu, Ajax mencetak enam gol dan Feyenoord delapan gol, antara lain berkat kemenangan 6-0 Feyenoord pada April 2024.

Klasemen

Di klasemen Eredivisie, Feyenoord berada di posisi kelima, sedangkan Ajax menempati posisi kedua.