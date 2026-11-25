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Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 12.45 Johan Cruijff ArenA

Siaran Ajax vs FC Thun: saluran TV dan live streaming

Ajax vs FC Thun dapat disaksikan di Ziggo Sport. Melalui Ziggo Go, Anda juga dapat menonton live streaming pertandingan di ponsel, tablet, atau komputer. Pilih saluran di bawah ini untuk langsung menonton.

Kabar tim dan skuad

Ajax bermain di bawah arahan pelatih Michel. Saat ini, belum ada pemain yang dilaporkan cedera atau terkena skorsing, dan perkiraan susunan pemain juga belum tersedia.

Gian-Luca Privitelli berada di sisi lapangan untuk FC Thun. Belum ada pula laporan pemain yang absen atau perkiraan susunan pemain dari tim Swiss tersebut. Kabar lebih lanjut akan menyusul mendekati kick-off.

Performa terkini

Ajax memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, sekali imbang, dan tidak kalah (4-1-0). Hasil terbarunya adalah kemenangan kandang 3-0 atas ADO Den Haag di Eredivisie. Sebelumnya, laga melawan FC Twente berakhir 2-2 dan Ajax menang 6-1 di kandang FC Midtjylland dalam Conference League. Dalam lima laga tersebut, Ajax mencetak 14 gol dan kebobolan empat kali. Mereka juga dua kali menang tandang dengan skor 1-0 atau 2-1 serta dua kali mencatatkan clean sheet.

FC Thun memenangi dua dari lima pertandingan terakhir, sekali imbang, dan dua kali kalah (2-1-2). Hasil terbarunya adalah kekalahan 3-2 dari BSC Young Boys di Super League. Sebelumnya, Thun bermain imbang 3-3 melawan FC Basel, mengalahkan Hearts 3-1, dan menang 5-4 di kandang FC Lausanne-Sport. Mereka juga kalah 2-3 dari FC Lugano. Secara keseluruhan, Thun mencetak 15 gol dan kebobolan 14 kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir berlangsung pada 2 November 2005 di Liga Champions, ketika Ajax menang 4-2 di kandang FC Thun. Dua pekan sebelumnya, pada 18 Oktober 2005, Ajax menang 2-0 di Amsterdam. Ajax memenangi kedua laga dalam data yang tersedia dan mencetak enam gol, sedangkan Thun mencetak dua gol.

Klasemen

Dalam fase liga Conference League, Ajax berada di posisi ke-11. FC Thun menempati posisi ke-20.