Cara mengikuti timnas Aljazair di Piala Dunia 2026: Di mana mendapatkan tiket, penerbangan, pemesanan, dan informasi lainnya

"The Desert Foxes" telah kembali dan siap menaklukkan panggung dunia. Setelah melalui masa pembenahan dan kampanye kualifikasi yang sengit, Aljazair berhasil memastikan tempatnya di Piala Dunia FIFA 2026.

Saat Piala Dunia pertama dengan 48 tim ini dimulai di Amerika Utara, Aljazair bertekad untuk melampaui pencapaian bersejarah mereka di babak 16 besar pada 2014 dan membuktikan bahwa mereka layak berada di antara tim-tim elit dunia.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Aljazair?

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Rabu, 17 Juni Aljazair vs Denmark (16.00) MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) Tiket Senin, 22 Juni Aljazair vs Ekuador (19.00) Stadion SoFi (Inglewood, CA) Tiket Sabtu, 27 Juni Korea Selatan vs Aljazair (17.00) BC Place (Vancouver, BC) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 Aljazair?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA dan akan berlangsung hingga akhir turnamen Piala Dunia.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Bagaimana cara membeli tiket pesawat untuk menonton Aljazair di Piala Dunia 2026?

Mengikuti perjalanan Aljazair di seluruh Amerika Utara adalah perjalanan yang ambisius. Penggemar yang bepergian dari Aljazair kemungkinan besar akan terbang dari Bandara Houari Boumediene (ALG) di Aljir.

Karena tidak ada penerbangan langsung ke banyak kota tuan rumah ini, sebagian besar penggemar akan transit melalui bandara-bandara utama di Eropa seperti Paris (CDG), London (LHR), atau Istanbul (IST).

New York/New Jersey (Pertandingan 1): Terbang ke Bandara Internasional John F. Kennedy (JFK) atau Bandara Internasional Newark Liberty (EWR).

Terbang ke Bandara Internasional John F. Kennedy (JFK) atau Bandara Internasional Newark Liberty (EWR). Los Angeles (Pertandingan 2): Terbang ke Bandara Internasional Los Angeles (LAX).

Terbang ke Bandara Internasional Los Angeles (LAX). Vancouver (Pertandingan 3): Bandara Internasional Vancouver (YVR).

Bagaimana cara tetap terhubung selama Piala Dunia?

Perjalanan antara AS dan Kanada berarti Anda memerlukan paket data yang mencakup beberapa negara untuk menghindari biaya roaming yang tinggi.

Pemain kunci Piala Dunia Aljazair yang patut diperhatikan: