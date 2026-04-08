Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
How to follow Jordan at the World Cup 2026
Book Jordan World Cup Tickets | Book World Cup Flights

Cara mengikuti tim Jordan di Piala Dunia 2026: Di mana mendapatkan tiket, penerbangan, pemesanan, dan informasi lainnya

Semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan Al Nashama mencatat sejarah dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia musim panas ini.

Sejarah telah tercipta. Untuk pertama kalinya, Yordania akan berlaga di panggung terbesar dunia pada Piala Dunia FIFA 2026. Setelah menjalani babak kualifikasi yang sensasional—di mana mereka finis sebagai runner-up di Piala Asia AFC dan mendominasi grup pada babak ketiga—tim "The Chivalrous" siap membawa generasi emas mereka ke Amerika Utara.

GOAL menghadirkan panduan lengkap tentang cara mendapatkan tiket pertandingan, memesan penerbangan terbaik dari Amman, dan menemukan akomodasi yang sempurna untuk perjalanan bersejarah Yordania di Piala Dunia.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Yordania?

Yordania menghadapi jadwal Grup J yang mendebarkan, dengan dua pertandingan di San Francisco Bay Area dan pertandingan penutup yang sangat dinanti melawan Argentina asuhan Lionel Messi di Dallas.

TanggalPertandingan (waktu setempat)LokasiTiket
Rabu, 17 JuniAustria vs Yordania (19.00)Stadion Levi's (Santa Clara)Tiket
Selasa, 23 JuniYordania vs Aljazair (18.00)Stadion Levi's (Santa Clara)Tiket
Minggu, 28 JuniYordania vs Argentina (20.00)AT&T Stadium (Arlington)Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 Yordania?

Mendapatkan tiket untuk debut Yordania adalah prioritas utama para penggemar. Meskipun beberapa fase penjualan awal (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Pemilihan Acak) telah berakhir, masih ada beberapa cara untuk masuk ke stadion.

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir

Jika Anda melewatkan undian awal, Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir adalah kesempatan terakhir Anda untuk mendapatkan tiket utama resmi. 

Fase ini dibuka pada April 2026 dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

 Mengingat tingginya permintaan untuk Grup J, terutama pertandingan melawan Argentina, tiket-tiket ini diperkirakan akan habis terjual dalam hitungan menit.

Pasar Sekunder

Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Bagaimana cara membeli tiket pesawat untuk menonton Jordan di Piala Dunia 2026?

Perjalanan dari Yordania ke Amerika Serikat memerlukan perencanaan yang matang. Untuk mengikuti tim, Anda perlu terbang ke San Francisco (SFO) atau San Jose (SJC) untuk dua pertandingan pertama, dan ke Dallas/Fort Worth (DFW) untuk pertandingan ketiga.

  • Wilayah Teluk San Francisco: Levi's Stadium terletak di Santa Clara. Mendarat di Bandara Internasional San Jose (SJC) adalah pilihan paling nyaman untuk mencapai stadion, meskipun Bandara Internasional San Francisco (SFO) sering kali menawarkan lebih banyak koneksi internasional.
  • Dallas: Bandara Internasional Dallas/Fort Worth (DFW) adalah salah satu hub terbesar di dunia dan hanya berjarak sekitar 15 menit dari Stadion AT&T di Arlington.

Para penggemar disarankan menggunakan Skyscanner untuk membandingkan harga di antara maskapai besar seperti Royal Jordanian, Qatar Airways, dan Emirates, yang sering mengoperasikan rute dari Amman (AMM) ke AS.

Berapa harga tiket penerbangan Piala Dunia 2026?

Harga penerbangan dari Amman (AMM) akan naik tajam menjelang tanggal turnamen pada bulan Juni. Juni dan Juli adalah bulan-bulan puncak perjalanan, dan dengan puluhan ribu penggemar internasional yang akan berdatangan ke AS, pemesanan lebih awal sangatlah penting.

TanggalBerangkat DariTujuanPerkiraan Biaya (USD)
15 JuniAmman (AMM)San Francisco (SFO)$920
15 JuniAmman (AMM)San Jose (SJC)$1.050
26 JuniAmman (AMM)Dallas (DFW)$880
26 JuniLondon (LHR)Dallas (DFW)$915

Di mana menginap untuk menonton pertandingan Piala Dunia 2026 Jordan?

Karena Yordania bermain di dua wilayah yang berbeda, Anda perlu memesan akomodasi di California Utara dan Texas Utara. Anda dapat menggunakan situs pencarian akomodasi seperti Booking.com untuk menemukan opsi yang fleksibel dan dapat dikembalikan.

Santa Clara / San Jose (Pertandingan 1 & 2)

Karena Yordania bermain dua kali di Levi’s Stadium, masuk akal untuk menginap di Santa Clara atau San Jose. Bagi yang menginginkan penginapan wisata yang lebih ikonik, San Francisco dapat dijangkau melalui Caltrain, meskipun hal ini menambah waktu perjalanan yang signifikan pada hari pertandingan.

Arlington / Dallas (Pertandingan 3)

Untuk pertandingan melawan Argentina, Anda memiliki dua pilihan utama:

  • Arlington: Menginaplah di dekat Entertainment District agar berada di pusat keramaian.
  • Dallas: Menginap di Downtown Dallas atau Uptown untuk menikmati Festival Penggemar FIFA resmi dan kehidupan malam yang semarak.

Logistik Lokal: 

Meskipun Amerika Serikat dan Kanada terkenal sebagai negara yang mengutamakan mobil, kota-kota tuan rumah berupaya semaksimal mungkin untuk Piala Dunia dengan mengaktifkan jaringan transportasi umum yang canggih. Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui untuk berkeliling seperti penduduk setempat:

  • Aplikasi Ride-Sharing: Pastikan Anda telah mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Lyft di ponsel Anda. Ini adalah salah satu cara paling andal dan populer untuk berkeliling dengan cepat, terutama saat berpindah antara zona penggemar dan akomodasi Anda.
  • Jaringan Kereta Bawah Tanah dan Bus: Di kota-kota besar seperti New York, Toronto, dan Los Angeles, sistem kereta bawah tanah dan bus adalah sahabat terbaik Anda. Mereka menawarkan rute langsung ke stadion dengan biaya yang jauh lebih murah daripada taksi pribadi, sehingga Anda dapat menghindari kemacetan lalu lintas pada hari pertandingan.
  • Penyewaan Mobil: Jika Anda berencana mengikuti tim Saudi antara kota-kota tuan rumah yang berdekatan (seperti perjalanan antara Houston dan Dallas), menyewa mobil adalah pilihan yang fantastis. Ini memberikan kebebasan bagi kelompok Anda untuk menjelajah sesuai kecepatan Anda sendiri dan bisa sangat hemat biaya bagi keluarga atau kelompok teman.

Pemain kunci Turki di Piala Dunia yang patut diperhatikan:

  • Musa Al-Taamari: Bintang yang bermain di Eropa. Kecepatan dan kemampuan menggiring bolanya akan menjadi ancaman utama Yordania saat melakukan serangan balik.
  • Yazan Al-Naimat: Seorang penuntas peluang yang jitu dan memiliki keahlian mencetak gol-gol penting di turnamen besar.
  • Ali Olwan: Penyerang serba bisa yang kerja kerasnya sangat penting bagi gaya permainan intensitas tinggi Yordania.