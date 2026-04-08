Cara mengikuti tim Jordan di Piala Dunia 2026: Di mana mendapatkan tiket, penerbangan, pemesanan, dan informasi lainnya

GOAL menghadirkan panduan lengkap tentang cara mendapatkan tiket pertandingan, memesan penerbangan terbaik dari Amman, dan menemukan akomodasi yang sempurna untuk perjalanan bersejarah Yordania di Piala Dunia.

Yordania menghadapi jadwal Grup J yang mendebarkan, dengan dua pertandingan di San Francisco Bay Area dan pertandingan penutup yang sangat dinanti melawan Argentina asuhan Lionel Messi di Dallas.

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 Yordania?

Mendapatkan tiket untuk debut Yordania adalah prioritas utama para penggemar. Meskipun beberapa fase penjualan awal (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Pemilihan Acak) telah berakhir, masih ada beberapa cara untuk masuk ke stadion.

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir

Jika Anda melewatkan undian awal, Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir adalah kesempatan terakhir Anda untuk mendapatkan tiket utama resmi.

Fase ini dibuka pada April 2026 dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

Mengingat tingginya permintaan untuk Grup J, terutama pertandingan melawan Argentina, tiket-tiket ini diperkirakan akan habis terjual dalam hitungan menit.

Pasar Sekunder

Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.