Cara mengikuti tim Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Di mana mendapatkan tiket, penerbangan, pemesanan, dan lainnya

Green Falcons siap terbang tinggi lagi. Setelah kemenangan mengejutkan mereka atas Argentina pada tahun 2022, Arab Saudi akan berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai salah satu tim yang paling dinanti-nantikan.

Dengan turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, para penggemar dari Kerajaan Arab Saudi dan seluruh dunia sudah merencanakan perjalanan mereka untuk menyaksikan pasukan Hervé Renard memburu kejayaan.

Baik Anda mencari tiket pertandingan termurah, layanan hospitality mewah di stadion-stadion terbaik di Amerika Utara, atau rute penerbangan paling efisien dari Riyadh atau Jeddah, GOAL siap membantu Anda dengan semua informasi tiket.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Arab Saudi?

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket 15 Juni 2026 Arab Saudi vs. Uruguay Hard Rock Stadium (Miami, FL) Tiket 21 Juni 2026 Spanyol vs. Arab Saudi Stadion Mercedes-Benz (Atlanta, GA) Tiket 26 Juni 2026 Cabo Verde vs. Arab Saudi NRG Stadium (Houston, TX) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Arab Saudi di Piala Dunia 2026?

Mendapatkan tiket Piala Dunia bisa menjadi proses yang rumit, tetapi ada beberapa cara yang dapat diandalkan untuk memastikan Anda bisa hadir dan mendukung Green Falcons.

Fase Penjualan Resmi FIFA

FIFA mengoperasikan beberapa jendela penjualan, termasuk Undian Pemilihan Acak dan fase First-Come, First-Served.

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dibuka pada April 2026.

Meskipun tiket dijual sesuai harga nominal, ketersediaan untuk pertandingan yang sangat diminati, terutama yang melibatkan tim-tim kuat dari Asia atau Amerika Selatan, sangat terbatas.

Pasar Sekunder

Bagi banyak penggemar, jendela undian resmi FIFA bisa sangat sulit untuk diakses.

Jika Anda melewatkan undian awal, pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan tiket Piala Dunia di menit-menit terakhir.

Pilihan Premium & Layanan Tamu

Jika Anda ingin menikmati Piala Dunia dengan kenyamanan maksimal, paket hospitality tersedia untuk semua venue di AS. Paket-paket ini biasanya mencakup:

Tempat duduk Kategori 1 dengan pemandangan lapangan terbaik.

Akses eksklusif ke lounge ber-AC.

Makanan gourmet dan layanan minuman premium.

Akses masuk stadion jalur cepat khusus.

Paket hospitality adalah cara terbaik untuk memastikan Anda mendapatkan tiket lebih awal, karena kursi-kursi ini sering kali tidak termasuk dalam undian umum dan tetap tersedia lebih lama bagi mereka yang bersedia berinvestasi dalam pengalaman premium.

Bagaimana cara membeli tiket pesawat untuk menonton Arab Saudi di Piala Dunia 2026?

Perjalanan dari Arab Saudi ke Amerika Utara membutuhkan waktu penerbangan yang cukup lama, sehingga pemesanan dini sangat penting demi kenyamanan dan penghematan biaya.

Sebagian besar penggemar akan berangkat dari Bandara Internasional King Khalid (RUH) di Riyadh atau Bandara Internasional King Abdulaziz (JED) di Jeddah.

Untuk jadwal pertandingan Green Falcons, Anda kemungkinan besar akan terbang ke bandara-bandara utama seperti:

New York/Newark (EWR/JFK) untuk pertandingan di New Jersey.

untuk pertandingan di New Jersey. Houston (IAH) untuk pertandingan di Texas.

untuk pertandingan di Texas. Los Angeles (LAX) untuk pertandingan di Pantai Barat.

Anda dapat menggunakan agregator penerbangan seperti Skyscanner untuk membandingkan harga di antara maskapai besar seperti Saudia, Emirates, Qatar Airways, dan United Airlines.

Memesan itinerary multi-kota seringkali merupakan langkah paling cerdas untuk Piala Dunia, memungkinkan Anda mengikuti tim dari satu kota ke kota berikutnya tanpa perlu memesan tiket satu arah terpisah.

Berapa harga penerbangan Piala Dunia 2026?

Harga penerbangan diperkirakan akan berfluktuasi seiring mendekatnya tanggal turnamen. Juni adalah musim puncak perjalanan di Amerika Utara, sehingga permintaan dari wisatawan akan bersaing dengan penggemar sepak bola. Di bawah ini adalah perkiraan harga awal untuk penerbangan pulang-pergi pada Juni 2026:

Berangkat dari Terbang ke Perkiraan Biaya (USD) Riyadh (RUH) New York (JFK) $1.150 Jeddah (JED) Houston (IAH) $1.280 Riyadh (RUH) Los Angeles (LAX) $1.400 London (LHR) New York (EWR) $750

Di mana sebaiknya menginap untuk menonton pertandingan Piala Dunia 2026 di Arab Saudi?

Dengan jutaan penggemar yang akan berdatangan ke Amerika Utara, ketersediaan kamar hotel akan habis dengan cepat.

Anda dapat memesan kamar hotel dan apartemen melalui Booking.com, terutama jika Anda mencari opsi pembatalan gratis.

Hal ini memungkinkan Anda untuk mengunci harga sekarang dan menyesuaikan rencana Anda jika jadwal Green Falcons berubah atau jika Anda memutuskan untuk mengikuti mereka hingga babak gugur.

New York / New Jersey

Jika tim bermain di MetLife Stadium, Anda memiliki dua pilihan: menginap di Manhattan untuk menikmati kehidupan malam kelas dunia dan naik Meadowlands Rail Line ke stadion (sekitar 30 menit), atau menginap di Secaucus, NJ, agar lebih dekat dengan venue dengan harga yang lebih terjangkau.

Houston

Untuk pertandingan di NRG Stadium, Medical Center/Museum District menawarkan akses yang sangat dekat melalui METRORail. Atau, area Galleria menyediakan pusat perbelanjaan premium dan hotel mewah bagi penggemar yang mencari penginapan kelas atas.

Los Angeles

SoFi Stadium terletak di Inglewood. Meskipun hotel-hotel di dekat LAX cukup nyaman, banyak penggemar lebih memilih menginap di Santa Monica atau Culver City untuk menikmati pesona pantai California di sela-sela pertandingan. Bersiaplah menghadapi kemacetan lalu lintas di LA; sangat disarankan untuk menggunakan aplikasi layanan transportasi bersama atau layanan antar-jemput khusus turnamen.

Logistik Lokal:

Meskipun Amerika Serikat dan Kanada terkenal sebagai negara yang mengutamakan kendaraan pribadi, kota-kota tuan rumah berupaya semaksimal mungkin untuk Piala Dunia dengan mengaktifkan jaringan transportasi umum yang canggih. Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui untuk berkeliling seperti penduduk setempat:

Aplikasi Ride-Sharing: Pastikan Anda telah mengunduh dan mengatur aplikasi Lyft di ponsel Anda. Ini adalah salah satu cara paling andal dan populer untuk berkeliling dengan cepat, terutama saat berpindah antara zona penggemar dan akomodasi Anda.

Jaringan Kereta Bawah Tanah dan Bus: Di pusat-pusat utama seperti New York, Toronto, dan Los Angeles , sistem kereta bawah tanah dan bus adalah sahabat terbaik Anda. Mereka menawarkan rute langsung ke stadion dengan biaya yang jauh lebih murah daripada taksi pribadi, memungkinkan Anda menghindari kemacetan lalu lintas pada hari pertandingan.

Penyewaan Mobil: Jika Anda berencana mengikuti tim Saudi antara kota-kota tuan rumah yang berdekatan (seperti perjalanan antara Houston dan Dallas), menyewa mobil adalah pilihan yang fantastis. Ini menawarkan kebebasan bagi kelompok Anda untuk menjelajah sesuai keinginan dan bisa sangat hemat biaya untuk keluarga atau kelompok teman.

Apa yang bisa diharapkan dari Arab Saudi di Piala Dunia 2026?

The Green Falcons tidak lagi dianggap sebagai tim underdog. Kemenangan 2-1 mereka atas Argentina pada 2022 tetap menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen, membuktikan bahwa pada hari yang tepat, mereka mampu mengalahkan siapa pun.

Skuad 2026 diperkirakan akan menampilkan perpaduan antara pemain veteran berpengalaman dari Liga Pro Arab Saudi dan talenta muda yang sedang naik daun yang telah mendapat manfaat dari investasi besar-besaran dalam sepak bola domestik. Dengan kembalinya Hervé Renard yang legendaris sebagai pelatih, para penggemar dapat mengharapkan tim yang disiplin, menekan lawan dengan intens, dan bermain dengan semangat serta kecanggihan taktis yang luar biasa.