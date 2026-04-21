Cara mengikuti Salem Al Dawsari di Piala Dunia 2026: Tiket Piala Dunia Arab Saudi, informasi, dan lainnya

The Green Falcons siap kembali bersinar di panggung dunia. Dipimpin oleh kapten andalan mereka sekaligus ikon sepak bola Asia, Salem Al Dawsari, Arab Saudi telah resmi memastikan tempatnya di Piala Dunia FIFA 2026.

Arab Saudi tergabung dalam grup yang menarik, yang akan membuat mereka bertanding di beberapa stadion paling canggih secara teknologi di Amerika Utara.

Setelah kualifikasi bersejarah mereka, yang dipastikan setelah hasil imbang yang menegangkan melawan Irak di Jeddah, permintaan untuk menyaksikan bintang Al Hilal ini secara langsung pun melonjak.

GOAL memiliki semua detail penting dan cara membeli tiket untuk menyaksikan Green Falcons saat mereka berusaha mengulangi aksi heroik mengalahkan tim-tim raksasa di tanah Amerika.

Kapan Arab Saudi akan bertanding di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Arab Saudi vs Uruguay Hard Rock Stadium, Miami, FL Tiket 21 Juni 2026 Spanyol vs Arab Saudi Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, GA Tiket 26 Juni 2026 Cabo Verde vs Arab Saudi NRG Stadium, Houston, TX Tiket

Di mana bisa membeli tiket Piala Dunia Arab Saudi?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung, dan fase ini akan berlangsung hingga akhir turnamen. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Arab Saudi?

Harga tiket Piala Dunia 2026 tunduk pada penetapan harga dinamis, yang berarti biayanya berfluktuasi berdasarkan tempat, lawan, dan kedekatan dengan acara. Menonton ikon regional seperti Salem Al Dawsari tentu saja membuat harga menjadi lebih tinggi karena tingginya minat dari Timur Tengah dan diaspora Saudi.

Kategori 3 (Termurah): Kursi-kursi ini biasanya terletak di tribun atas atau di belakang gawang. Meskipun harga resmi mulai dari sekitar $70, tingginya permintaan untuk pertandingan Arab Saudi membuat harga tiket ini saat ini dijual di pasar sekunder antara $195 dan $450.

Kategori 2: Kursi-kursi ini menawarkan keseimbangan yang bagus antara harga dan pemandangan, biasanya terletak di sudut-sudut atau bagian tengah tribun. Harganya berkisar antara $500 hingga $950.

Kategori 1: Pengalaman premium. Kursi-kursi ini berada di sepanjang pinggir lapangan dan menawarkan pemandangan terbaik atas permainan kreatif Al Dawsari. Harga untuk kursi ini berkisar antara $1.300 hingga lebih dari $3.500 untuk pertandingan grup bergengsi seperti pertandingan pembuka di Miami.

Hospitality: Bagi penggemar yang mencari kemewahan, paket hospitality mencakup katering gourmet dan akses ke lounge. Paket ini biasanya mulai dari $1.500 dan bisa mencapai hingga $15.000 untuk suite pribadi di venue kelas dunia seperti Mercedes-Benz Stadium.

Strategi terbaik untuk menghemat uang adalah membeli tiket segera setelah rencana perjalanan Anda dikonfirmasi. Tiket termurah selalu habis terjual lebih dulu, dan harga jarang turun seiring mendekatnya tanggal dimulainya turnamen.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality Arab Saudi?

Jika Anda ingin menonton Green Falcons dengan gaya, ada beberapa tingkatan layanan hospitality yang tersedia untuk Piala Dunia 2026:

Match Club: Ini adalah tingkatan layanan tamu tingkat dasar, yang menawarkan tempat duduk kategori premium serta akses ke menu ala deli dan area bar bersama sebelum dan sesudah pertandingan.

Match Pavilion: Tingkat yang lebih tinggi, dilengkapi dengan lounge ber-AC, hidangan mewah, dan pemandangan stadion yang superior. Harga umumnya mulai dari sekitar $2.500 per pertandingan.

The Pearl Lounge: Terletak di tempat-tempat utama seperti Hard Rock Stadium, tempat ini menawarkan kemewahan terbaik, termasuk hidangan enam macam dan layanan concierge khusus.

Ikuti Tim Anda: Paket layanan khusus yang memastikan Anda mendapatkan kursi VIP untuk ketiga pertandingan grup Arab Saudi, terlepas dari kota mana pun pertandingan tersebut dimainkan. Ini adalah cara terbaik untuk mengikuti Al Dawsari tanpa repot memesan tiket satu per satu.

Apa yang bisa diharapkan dari penampilan Salem Al Dawsari bersama Arab Saudi

Al Dawsari telah menjadi jantung sepak bola Arab Saudi selama lebih dari satu dekade. Kelincahan, penyelesaian akhir yang akurat, dan visinya telah menjadikannya mimpi buruk bagi para bek di Liga Champions AFC, dan ia membawa intensitas yang sama ke panggung tim nasional.

Pada tahap kariernya saat ini, Al Dawsari juga telah berkembang menjadi pengatur serangan yang cermat, sering kali turun lebih ke belakang untuk memberikan umpan terobosan yang tajam kepada para penyerang muda Arab Saudi yang sedang naik daun. Kehadirannya saja sudah mengubah alur permainan, sering kali menarik perhatian beberapa pemain bertahan ke arahnya dan menciptakan ruang bagi rekan-rekan setimnya.

Di luar taktik, menonton Al Dawsari adalah soal suasananya. Setiap kali ia menyentuh bola, stadion pun bergemuruh. Bagi banyak penggemar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ini akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup untuk menyaksikan pria yang mencetak salah satu gol paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia melawan Argentina. Pertandingan Arab Saudi diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling meriah di seluruh turnamen, dipenuhi dengan bendera hijau, nyanyian yang ritmis, dan keterampilan Tornado yang tak terbantahkan.