Para Pejuang Gurun siap menggebrak Amerika Utara. Dipimpin oleh kapten legendaris dan jenius taktik mereka, Riyad Mahrez, Aljazair bersiap untuk memamerkan gaya permainan khasnya di panggung terbesar: Piala Dunia FIFA 2026.

Aljazair telah lama menjadi kekuatan besar di benua ini, terkenal dengan basis penggemar yang penuh gairah dan gaya permainan yang memadukan disiplin taktis dengan momen-momen kejeniusan individu. Dengan Mahrez yang telah menaklukkan Liga Premier Inggris dan kini membawa bakat kelas dunianya ke panggung global, antusiasme untuk menyaksikan Fennecs di Amerika Utara telah mencapai puncaknya.

Kapan Aljazair bertanding di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Argentina vs Aljazair Hard Rock Stadium, Miami, FL Tiket 23 Juni 2026 Yordania vs Aljazair NRG Stadium, Houston, TX Tiket 28 Juni 2026 Aljazair vs Austria Stadion MetLife, East Rutherford, NJ Tiket

Di mana bisa membeli tiket Piala Dunia Aljazair?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket saat ini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Aljazair?

Harga tiket Piala Dunia 2026 tunduk pada penetapan harga dinamis, yang berarti biayanya berfluktuasi berdasarkan tempat, lawan, dan kedekatan dengan acara.

Menyaksikan pemain berbakat seperti Riyad Mahrez tentu saja akan membuat harga tiket melambung tinggi karena tingginya minat dari para penggemar sepak bola sejati dan komunitas Aljazair.

Kategori 3 (Termurah): Kursi-kursi ini biasanya terletak di tribun atas atau di belakang gawang. Meskipun harga resmi bisa mulai dari $70 untuk pertandingan tertentu, tingginya permintaan untuk pertandingan Aljazair membuat tiket-tiket ini saat ini dijual di pasar sekunder dengan harga antara $175 dan $380. Pilihan ini menawarkan nilai terbaik bagi penggemar dengan anggaran terbatas.

Kategori 2: Kursi-kursi ini menawarkan keseimbangan yang bagus antara harga dan pemandangan, biasanya terletak di sudut-sudut atau bagian tengah tribun. Harganya berkisar antara $400 hingga $850.

Kategori 1: Pengalaman premium. Kursi-kursi ini berada di sepanjang pinggir lapangan dan menawarkan pemandangan terbaik untuk mengamati kontrol bola dan kemampuan umpan silang Mahrez yang luar biasa. Harga untuk kategori ini berkisar antara $1.100 hingga lebih dari $2.800 untuk pertandingan grup bergengsi.

Hospitality: Bagi penggemar yang mencari kemewahan, paket hospitality mencakup katering gourmet dan akses ke lounge. Paket ini biasanya dimulai dari $1.500 dan bisa mencapai hingga $12.000 untuk suite pribadi di stadion kelas dunia seperti MetLife atau Hard Rock.

Strategi terbaik untuk menghemat uang adalah membeli tiket segera setelah rencana perjalanan Anda dikonfirmasi. Tiket termurah selalu habis terjual lebih dulu, dan harga jarang turun seiring mendekatnya tanggal dimulainya turnamen.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality Piala Dunia 2026 di Aljazair?

Jika Anda ingin menonton Fennecs dengan gaya, ada beberapa tingkatan layanan hospitality yang tersedia untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko:

Match Club: Ini adalah tingkatan layanan hospitality tingkat dasar, menawarkan kursi kategori premium beserta akses ke menu ala deli dan area bar bersama sebelum dan sesudah pertandingan. Ini adalah cara yang bagus untuk menikmati suasana tanpa harus mengantre di stadion seperti biasa.

Match Pavilion: Tingkat yang lebih tinggi, dilengkapi dengan lounge ber-AC, makanan kelas atas, dan pemandangan stadion yang superior. Harganya umumnya mulai dari sekitar $2.000 per pertandingan.

The Pearl Lounge: Terletak di venue utama seperti MetLife Stadium, ini menawarkan kemewahan tertinggi, termasuk hidangan enam menu dan layanan concierge khusus. Inilah tempat yang tepat untuk pengalaman VIP terbaik.

Ikuti Tim Anda: Paket layanan khusus yang memastikan Anda mendapatkan kursi VIP untuk ketiga pertandingan grup Aljazair, terlepas dari kota mana pun pertandingan tersebut dimainkan. Ini adalah cara terbaik untuk mengikuti Mahrez tanpa repot memesan tiket satu per satu dan stres perjalanan.

Apa yang dapat diharapkan dari penampilan Riyad Mahrez bersama Aljazair

Mahrez telah menjadi jantung kreativitas tim nasional Aljazair selama bertahun-tahun. Sentuhan pertamanya yang halus, kemampuannya mengalahkan bek dengan gerakan menggoyang sederhana, serta akurasi mematikan pada tendangan bebas telah menjadikannya bintang global. Ia membawa ketenangan dan kepemimpinan yang sangat penting dalam lingkungan bertekanan tinggi di Piala Dunia.

Selain taktik, menonton Mahrez adalah tentang pertunjukan. Setiap kali ia menerima bola, seluruh penonton di stadion menahan napas.

Bagi banyak penggemar di Amerika Utara, ini akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup untuk menyaksikan salah satu pemain paling memukau dalam sejarah sepak bola. Pertandingan-pertandingan Aljazair diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling meriah di seluruh turnamen, dipenuhi warna hijau dan putih bendera nasional serta dentuman drum yang ritmis dari para pendukung setia Fennec.