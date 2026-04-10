Cara mengikuti Qatar di Piala Dunia 2026: Di mana bisa mendapatkan tiket, penerbangan, akomodasi, dan lainnya

Qatar siap mencatat sejarah di Piala Dunia 2026, dan dengan turnamen yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, antusiasme semakin memuncak di kalangan pendukung Qatar dan komunitas penggemar Arab yang lebih luas, yang tak sabar untuk mendukung tim nasional mereka di panggung global ini.

Tim Al-Annabi akan menjadi sorotan utama di stadion-stadion Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan para penggemar yang ingin memastikan tempat mereka di tribun disarankan untuk segera merencanakan perjalanan dan memesan hotel tanpa menunda-nunda.

GOAL memiliki panduan lengkap mengenai penerbangan, akomodasi, dan akses tiket untuk pertandingan-pertandingan krusial Qatar.

Bagaimana jadwal pertandingan Qatar untuk Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Selasa, 16 Juni Qatar vs Meksiko (20.00) Stadion Azteca, Kota Meksiko. Tiket Senin, 22 Juni Qatar vs Kolombia (pukul 12.00) Stadion Levi’s, Santa Clara. Tiket Sabtu, 27 Juni Qatar vs Polandia (21.00) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Piala Dunia Qatar?

Fase Penjualan Terakhir

Mulai 1 April 2026, tiket yang tersisa akan dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

FIFA belum menyebutkan jumlah pasti tiket yang tersisa, namun antusiasme para penggemar sudah mencapai puncaknya.

Para penggemar harus mendaftar akun FIFA untuk mengakses kursi-kursi yang tersisa ini melalui portal resmi.

Pasar Sekunder

Setelah Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir, pasar sekunder dan Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA (yang dibuka kembali pada 2 April 2026) akan menjadi satu-satunya tempat di mana Anda dapat membeli tiket Piala Dunia.

Dengan lebih dari tiga juta tiket tersisa untuk fase ini dari total tujuh juta yang tersedia, para penggemar akan sangat berupaya untuk mendapatkan tiket Piala Dunia.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan tiket pada Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir atau sedang mencari tiket menit-menit terakhir, Anda juga dapat mencari di pasar sekunder seperti StubHub.

Bagaimana cara mendapatkan penerbangan ke Piala Dunia di Qatar?

Baik Anda menuju Los Angeles, Toronto, atau Mexico City, Anda sebaiknya menggunakan situs perbandingan penerbangan seperti Skyscanner untuk membandingkan tarif di berbagai maskapai penerbangan global dan mendapatkan kursi termurah yang tersedia.

Setelah penerbangan Anda dipesan, pertimbangkan untuk menambahkan paket asuransi perjalanan fleksibel untuk melindungi diri dari pembatalan tak terduga atau perubahan jadwal.

Bawalah barang secukupnya, tetapi pastikan Anda membawa barang-barang penting seperti tiket pertandingan, paspor, dan jadwal perjalanan yang sudah dicetak. Hal ini akan mempercepat proses pemeriksaan keamanan dan membantu Anda menghindari biaya tambahan yang tidak perlu.

Tetap terhidrasi, datanglah lebih awal ke stadion, dan kenali opsi transportasi lokal untuk memastikan pengalaman yang lancar pada hari pertandingan. Dengan merencanakan dan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, Anda dapat menikmati setiap momen turnamen tanpa stres atau biaya yang tidak perlu.

Di mana menginap untuk pertandingan Piala Dunia 2026 di Qatar?

Meskipun ada berbagai pilihan akomodasi, permintaan di kota-kota tuan rumah diperkirakan akan sangat tinggi, sehingga memesan hotel lebih awal sangat penting untuk mendapatkan harga terbaik dan lokasi yang dekat dengan stadion atau transportasi umum.

Booking.com menyediakan opsi fleksibel seperti kamar yang dapat dikembalikan dan fasilitas bayar nanti, sehingga Anda dapat memesan penginapan tanpa risiko finansial jika rencana Anda atau perkembangan tim Anda berubah.

Transportasi Lokal

Meskipun AS dan Kanada dikenal sangat bergantung pada mobil, kota-kota tuan rumah sedang berupaya semaksimal mungkin untuk Piala Dunia dengan meluncurkan jaringan transportasi umum yang canggih. Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui untuk berkeliling seperti penduduk setempat:

Aplikasi transportasi pintar: Unduh aplikasi sebelum berangkat. Hal ini akan sangat memudahkan Anda memesan transportasi dan berkeliling, terutama saat berpindah antara zona penggemar dan akomodasi Anda.

Unduh aplikasi sebelum berangkat. Hal ini akan sangat memudahkan Anda memesan transportasi dan berkeliling, terutama saat berpindah antara zona penggemar dan akomodasi Anda. Di kota-kota besar seperti New York, Toronto, dan Los Angeles, jaringan metro dan bus menyediakan rute langsung dan terjangkau ke stadion, membantu Anda menghindari kemacetan parah pada hari pertandingan.

Penyewaan mobil: Jika Anda berencana mengikuti tim nasional Qatar ke kota-kota tuan rumah yang berdekatan, seperti perjalanan yang relatif singkat dari Houston ke Dallas, menyewa mobil adalah pilihan yang tepat. Opsi ini memberikan kebebasan bagi rombongan Anda untuk menjelajah sesuai keinginan dan bisa sangat hemat biaya bagi keluarga atau teman yang bepergian bersama.

Apa yang dapat kita harapkan dari Qatar di Piala Dunia 2026?

Setelah menyelenggarakan Piala Dunia paling mewah dalam sejarah hanya dua tahun lalu, para pemain Qatar tiba dengan pengalaman yang diperoleh dengan susah payah dan ambisi yang sangat tinggi.

Al-Anabi, sebutan untuk tim berbalut seragam merah marun dan putih ini, bertekad untuk menunjukkan kekuatan mereka yang terus berkembang di panggung sepak bola terbesar, didukung oleh ribuan pendukung yang terbang dari Doha dan komunitas Arab di seluruh Amerika Utara.

Setelah mengasah strategi permainan mereka di Piala Asia dan turnamen kontinental lainnya, tim ini kini bertekad untuk melaju melewati babak penyisihan grup dan menorehkan bab baru yang gemilang.