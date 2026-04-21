Cara mengikuti Musa Al-Taamari di Piala Dunia 2026: Tiket Piala Dunia Yordania, informasi, dan lainnya

Tim Al-Nashama telah tiba. Untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, Yordania berhasil melewati babak kualifikasi AFC yang berat dan memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026.

Yordania tergabung dalam Grup J yang menarik, di mana mereka akan bertanding dalam laga-laga krusial di seluruh Amerika Utara. Setelah penampilan sensasional mereka hingga mencapai final Piala Asia, antusiasme untuk menyaksikan Al-Nashama di panggung dunia kini mencapai puncaknya. Dengan Al-Taamari yang saat ini bersinar di liga Prancis dan Yazan Al-Naimat yang sangat tajam di depan gawang, memesan tempat duduk Anda sejak dini sangatlah penting untuk menyaksikan debut bersejarah ini. GOAL memiliki cara terbaik bagi Anda untuk memesan tiket dan menyaksikan Jordan memburu kejayaan. Tiket Piala Dunia YordaniaBeli sekarang

Kapan Yordania bertanding di Piala Dunia 2026? Penampilan pertama Yordania yang bersejarah akan membawa mereka ke tempat-tempat ikonik di California dan Texas. Para penggemar harus bersiap untuk pertandingan pembuka di Pantai Barat sebelum menuju ke selatan untuk pertandingan besar melawan juara bertahan. Di bawah ini adalah jadwal yang telah dikonfirmasi untuk pertandingan Grup J Yordania. Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket 17 Juni 2026 Austria vs Yordania Levi’s Stadium, Santa Clara, CA Tiket 23 Juni 2026 Yordania vs Aljazair Stadion Levi’s, Santa Clara, CA Tiket 28 Juni 2026 Yordania vs Argentina AT&T Stadium, Arlington, TX Tiket

Di mana bisa membeli tiket Piala Dunia Yordania? Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir. Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket saat ini berada di titik terendah sepanjang masa. Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat: Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA dan terbuka hingga akhir turnamen Piala Dunia.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia di Yordania? Harga tiket Piala Dunia 2026 bervariasi tergantung pada lokasi, lawan, dan tahap turnamen. Pertandingan melawan Argentina di Texas, khususnya, adalah salah satu pertandingan yang paling dinantikan di babak penyisihan grup, yang tentu saja membuat harga tiket menjadi lebih tinggi. Kategori 3 (Termurah): Kursi-kursi ini biasanya terletak di tribun atas atau di belakang gawang. Meskipun harga resmi mungkin mulai dari $70 untuk beberapa pertandingan, tingginya permintaan untuk pertandingan perdana Jordan berarti tiket-tiket tersebut saat ini dijual di pasar sekunder dengan harga $180 hingga $450.

Kategori 2: Kursi-kursi ini menawarkan keseimbangan yang bagus antara harga dan pemandangan, biasanya terletak di sudut-sudut atau bagian tengah tribun. Anda bisa mengharapkan membayar antara $500 hingga $950 untuk tempat-tempat ini.

Kategori 1: Pengalaman premium. Kursi-kursi ini berada di sepanjang pinggir lapangan dan menawarkan pemandangan terbaik untuk menyaksikan pertarungan taktis dan kehebatan individu. Harganya bisa berkisar antara $1.200 hingga lebih dari $3.500, terutama untuk pertandingan di AT&T Stadium.

Hospitality: Bagi penggemar yang mencari kemewahan, paket hospitality mencakup katering gourmet dan akses ke lounge. Paket ini biasanya mulai dari $1.500 dan bisa mencapai $15.000 untuk suite pribadi di venue berteknologi tinggi seperti Levi's Stadium atau AT&T Stadium. Strategi terbaik untuk menghemat uang adalah membeli tiket segera setelah rencana perjalanan Anda dikonfirmasi. Tiket termurah selalu habis terjual lebih dulu, dan harga jarang turun seiring mendekatnya tanggal turnamen serta meningkatnya antusiasme di Yordania dan di kalangan diaspora.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality Yordania? Jika Anda ingin menonton Al-Nashama dengan gaya, ada beberapa tingkatan hospitality yang tersedia untuk Piala Dunia 2026: Match Club: Tingkat layanan tamu tingkat pemula ini menawarkan kursi kategori premium, bersama dengan akses ke menu bergaya deli dan area bar bersama sebelum dan sesudah pertandingan.

Match Pavilion: Tingkat yang lebih tinggi, dilengkapi dengan lounge ber-AC, makanan kelas atas, dan pemandangan stadion yang superior. Harganya umumnya mulai dari sekitar $2.500 per pertandingan.

The Pearl Lounge: Terletak di tempat-tempat utama seperti AT&T Stadium, tempat ini menawarkan kemewahan terbaik, termasuk hidangan multi-kursus dan layanan concierge khusus.

Terletak di tempat-tempat utama seperti AT&T Stadium, tempat ini menawarkan kemewahan terbaik, termasuk hidangan multi-kursus dan layanan concierge khusus. Ikuti Tim Anda: Paket perhotelan khusus yang memastikan Anda mendapatkan kursi VIP untuk ketiga pertandingan grup Yordania. Ini adalah cara terbaik untuk mengikuti tim di California dan Texas tanpa repot memesan tiket satu per satu.