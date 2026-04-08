Cara mengikuti Irak di Piala Dunia 2026: Di mana mendapatkan tiket, penerbangan, pemesanan, dan lainnya

Saat Irak bersiap untuk tampil gemilang di Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, para penggemar dari Baghdad hingga Detroit tengah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan bersejarah guna mendukung tim hijau-putih.

Baik Anda bepergian dari Timur Tengah atau bergabung dari komunitas diaspora yang besar di Amerika Utara, GOAL menyediakan panduan lengkap untuk mendapatkan tiket pertandingan, menemukan penawaran penerbangan terbaik, dan memesan akomodasi di kota-kota tuan rumah.

Bagaimana jadwal grup Irak di Piala Dunia 2026?

Dengan Irak yang siap memeriahkan penonton di Amerika Utara, berikut adalah gambaran awal untuk jadwal pertandingan fase grup mereka. Pastikan Anda menyesuaikan kalender Anda dengan tanggal-tanggal ini untuk memastikan perjalanan Anda lebih awal.

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Lokal) Tempat (Kota) Tiket 16 Juni 2026 Irak vs Norwegia (18.00) Gillette Stadium (Boston/Foxborough, MA) Tiket 22 Juni 2026 Prancis vs Irak (17.00 WIB) Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) Tiket 26 Juni 2026 Senegal vs Irak (15.00) BMO Field (Toronto, Kanada) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket Piala Dunia Irak 2026?

Fase Penjualan Resmi FIFA

FIFA mengoperasikan beberapa jendela penjualan, termasuk Undian Pemilihan Acak dan fase First-Come, First-Served.

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dibuka pada April 2026.

Meskipun tiket ini dijual sesuai harga nominal, ketersediaan untuk pertandingan yang sangat diminati, terutama yang melibatkan tim-tim kuat dari Asia atau Amerika Selatan, sangat terbatas.

Kami tahu bahwa mengikuti tim melintasi lautan adalah sebuah investasi. Untuk menemukan opsi yang paling ramah anggaran, para penggemar sebaiknya mencari tiket Kategori 3 atau Kategori 4.

Harga bisa berubah-ubah tergantung permintaan, tapi kalau memesan lebih awal lewat platform pihak ketiga, kamu biasanya bisa mendapatkan harga yang lebih murah sebelum lonjakan pemesanan di menit-menit terakhir membuat harga naik.

Paket Premium & Layanan Tamu

Bagi mereka yang mencari pengalaman Piala Dunia yang tak terlupakan, paket hospitality adalah pilihan yang tepat.

Paket-paket ini menawarkan lebih dari sekadar tempat duduk; paket ini mencakup santapan lezat, akses ke lounge premium, dan pemandangan lapangan yang prima.

Hospitality sering kali menjadi cara terbaik untuk menghindari ketidakpastian undian tiket, dengan menjamin akses masuk yang disertai sentuhan kemewahan.

Pasar Sekunder

Jika Anda melewatkan undian awal FIFA, jangan khawatir, coba cari di platform sekunder seperti StubHub untuk penjualan antar-penggemar.

Ini sering kali menjadi alternatif yang baik untuk menemukan tiket yang sudah habis terjual atau blok tempat duduk tertentu di mana pendukung Irak lainnya akan berkumpul.

Bagaimana cara membeli tiket pesawat untuk Piala Dunia 2026?

Perjalanan dari Irak atau Teluk ke Amerika Utara melibatkan penerbangan jarak jauh, sehingga kenyamanan dan waktu menjadi hal yang sangat penting. Bandara-bandara utama seperti New York (JFK), Miami (MIA), dan Atlanta (ATL) akan menjadi pintu gerbang utama bagi para penggemar Irak.

Menggunakan Skyscanner adalah cara paling efisien untuk membandingkan tarif penerbangan dari berbagai maskapai, termasuk Qatar Airways, Emirates, dan Turkish Airlines, yang menawarkan rute penerbangan yang sangat baik ke Amerika Serikat.

Perkiraan Biaya Penerbangan (USD)

Baghdad (BGW) ke New York (JFK): Mulai dari $1.150

Mulai dari $1.150 Dubai (DXB) ke Miami (MIA): Mulai dari $980

Mulai dari $980 London (LHR) ke Atlanta (ATL): Mulai dari $820

Di mana menginap untuk pertandingan Piala Dunia Irak?

Ketersediaan hotel di kota-kota tuan rumah seperti New York dan Miami akan sangat terbatas selama turnamen berlangsung. Untuk mendapatkan penawaran terbaik, kami sarankan untuk memesan kamar yang dapat dikembalikan dananya melalui Booking.com segera setelah lokasi pertandingan dikonfirmasi.

New York/New Jersey: Pertimbangkan untuk menginap di Jersey City agar lebih mudah mengakses MetLife Stadium dengan harga yang lebih terjangkau daripada di Manhattan.

Miami: Cari hotel di kawasan Hollywood atau Fort Lauderdale untuk keseimbangan antara kehidupan pantai dan kedekatan dengan stadion.

Atlanta: Pusat Kota Atlanta adalah pusat zona penggemar dan hanya berjarak dekat dari Mercedes-Benz Stadium.

Logistik Lokal:

Stadion-stadion di Amerika Utara sangat luas dan sering terletak di luar kawasan pusat bisnis. Transportasi umum bisa sangat ramai, sehingga layanan berbagi tumpangan menjadi pilihan paling nyaman bagi para penggemar.

Lyft adalah mitra resmi di banyak venue besar di AS, menyediakan zona penjemputan dan pengantaran khusus. Akses yang lancar ini memastikan Anda menghabiskan lebih sedikit waktu terjebak macet dan lebih banyak waktu menikmati suasana pra-pertandingan bersama sesama penggemar Irak.

Apa yang bisa diharapkan dari Irak di Piala Dunia 2026?

Tim Lions of Mesopotamia tidak hanya datang untuk berpartisipasi; mereka datang untuk bersaing. Dengan basis penggemar yang penuh semangat dan tak kalah dengan tim mana pun di dunia, pertandingan-pertandingan Irak diprediksi akan berlangsung sangat meriah. Intensitas persaingan akan mencapai puncaknya saat Irak berupaya menunjukkan kemampuannya melawan raksasa-raksasa dunia.

Dengan ribuan warga Irak yang tinggal di Amerika Serikat dan Kanada, suasananya akan terasa seperti pertandingan kandang. Bersiaplah menyaksikan lautan bendera hijau, nyanyian tradisional, dan dukungan yang akan mendorong tim ini mencapai prestasi baru.