Timnas Tunisia telah lolos. Tunisia secara resmi memastikan tempatnya di Piala Dunia FIFA 2026, menandai babak baru dalam sejarah sepak bola yang membanggakan.

Inti dari ambisi mereka di Amerika Utara adalah gelandang misterius dan penuh semangat, Hannibal Mejbri. Dikenal karena bakat teknisnya, kerja keras yang tak kenal lelah, dan gaya rambutnya yang khas, Mejbri telah menjadi ikon bagi generasi baru talenta Tunisia.

Baik Anda penggemar setia Carthage Eagles atau penggemar Manchester United yang mengikuti mantan bintang mereka, GOAL memiliki semua informasi tentang cara menyaksikan penampilan Mejbri di panggung dunia.

Kapan Tunisia akan bertanding di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Swedia vs Tunisia Estadio Monterrey (BBVA), Monterrey, Meksiko Tiket 21 Juni 2026 Tunisia vs Jepang Estadio Monterrey (BBVA), Monterrey, Meksiko Tiket 26 Juni 2026 Tunisia vs Belanda Arrowhead Stadium, Kansas City, AS Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Tunisia?

Fase undian awal FIFA, yang mencatat permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari para penggemar di seluruh dunia, telah resmi ditutup.

Jika Anda belum mendapatkan tempat duduk pada undian awal, jangan khawatir, masih ada beberapa cara untuk masuk ke stadion.

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Sedang berlangsung. Berbeda dengan sistem undian, fase ini menggunakan sistem siapa cepat dia dapat. Jika tiket tersedia di portal, Anda dapat langsung membelinya. Namun, untuk pertandingan-pertandingan besar yang melibatkan tim dari Eropa atau Amerika Utara, tiket-tiket ini ludes dalam hitungan detik.

Pasar Sekunder: Bagi sebagian besar penggemar, platform sekunder seperti StubHub adalah tujuan yang direkomendasikan untuk mencari tiket pada tahap turnamen ini. Jika Anda ingin mengamankan tempat Anda dalam waktu singkat, pasar ini sering kali merupakan cara paling praktis untuk menemukan kursi termurah yang tersedia untuk pertandingan Tunisia.

Platform Penjualan Kembali Resmi: FIFA juga mengoperasikan platform penjualan kembali di mana penggemar yang tidak dapat hadir lagi dapat mendaftarkan tiket mereka sesuai harga nominal. Platform ini layak untuk diperiksa secara rutin, meskipun persediaannya sering kali terbatas dan sangat kompetitif.

Berapa harga tiket Piala Dunia Tunisia?

Biaya untuk menyaksikan penampilan Hannibal Mejbri sangat bergantung pada lokasi pertandingan dan tingkat pentingnya pertandingan tersebut. Meskipun pertandingan fase grup umumnya lebih terjangkau daripada babak gugur, pertandingan melawan Amerika Serikat di Miami diperkirakan akan dibanderol dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Kategori 3 (Termurah): Ini adalah pilihan yang paling ramah anggaran, biasanya terletak di tingkat atas stadion. Meskipun nilai nominalnya mulai dari sekitar $70, harga pasar di situs sekunder saat ini berkisar antara $160 dan $350. Tiket ini sangat cocok untuk penggemar yang ingin menikmati suasananya tanpa harus membayar mahal.

Kategori 2: Menawarkan pemandangan yang lebih sentral dari sudut-sudut atau bagian tengah atas tribun, tiket ini biasanya berkisar antara $400 hingga $800.

Kategori 1: Ini adalah kursi-kursi terbaik yang terletak di sepanjang garis tepi lapangan. Untuk melihat permainan kaki Mejbri dari dekat, bersiaplah membayar antara $1.000 hingga $2.500.

Harga bersifat dinamis dan kemungkinan akan naik seiring mendekatnya upacara pembukaan. Rekomendasi kami adalah untuk segera membeli tiket termurah yang tersedia sekarang guna menghindari lonjakan harga yang biasanya terjadi pada minggu-minggu menjelang acara.

Apa yang bisa diharapkan dari penampilan Hannibal Mejbri bersama Tunisia

Hannibal Mejbri lebih dari sekadar pemain; dia adalah mesin. Bagi Carthage Eagles, dia memberikan percikan kreativitas dan ketangguhan yang dibutuhkan untuk bersaing melawan yang terbaik di dunia.

Anda akan melihatnya beroperasi sebagai gelandang bebas, di mana ia dapat mengatur tempo dan mengganggu ritme lawan.

Gaya bermain Mejbri ditandai dengan keberaniannya. Ia tidak pernah takut menghadapi bek lawan atau melakukan tekel keras untuk merebut kembali penguasaan bola. Semangatnya sering kali menjadi katalis bagi para penggemar Tunisia, yang merespons energinya dengan dukungan yang memekakkan telinga. Di Piala Dunia 2026, Mejbri akan berusaha membuktikan bahwa ia layak berada di antara gelandang-gelandang elit dalam sepak bola modern.

Perjalanan Carthage Eagles melintasi Amerika Utara akan menjadi sebuah festival budaya. Mulai dari tribun bersejarah Azteca hingga keajaiban modern California, Carthage Eagles akan menghadirkan kemeriahan, sorak-sorai, dan semangat yang tak kenal lelah di lapangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan ini.