Cara mengikuti Akram Afif di Piala Dunia 2026: Tiket Piala Dunia Qatar, harga, dan informasi lainnya

Perhatian dunia sepak bola kini tertuju ke Amerika Utara seiring dengan persiapan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Salah satu bintang yang paling dinantikan dalam turnamen ini adalah penyerang andalan Qatar, Akram Afif.

Setelah penampilannya yang bersejarah di Piala Asia AFC, di mana ia mengantarkan tim Maroons meraih gelar juara berturut-turut, Afif telah mengukuhkan statusnya sebagai ikon global. Kini, para penggemar memiliki kesempatan untuk menyaksikan Pemain Terbaik Asia tahun ini memamerkan bakatnya di panggung terbesar di dunia.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti Akram Afif dan tim nasional Qatar, termasuk informasi tiket Piala Dunia.

Kapan Qatar bertanding di Piala Dunia 2026?

Qatar tergabung dalam Grup B. Jadwal mereka akan membawa mereka berkeliling San Francisco Bay Area, Vancouver, dan Seattle.

Per April 2026, jadwal pertandingan telah final dan menjadi salah satu perjalanan paling menarik di babak penyisihan grup. Berikut adalah pertandingan yang telah dikonfirmasi untuk Akram Afif dan Maroons:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Qatar vs Swiss Levi’s Stadium, Santa Clara, CA Tiket 18 Juni 2026 Kanada vs Qatar BC Place, Vancouver, BC Tiket 24 Juni 2026 Bosnia dan Herzegovina vs Qatar Lumen Field, Seattle, WA Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Qatar 2026?

Perburuan tiket Piala Dunia 2026 telah mencapai puncaknya. Per April 2026, undian tiket resmi utama telah berakhir.

Dengan permintaan yang memecahkan rekor di ketiga negara tuan rumah, persediaan tiket utama berada di titik terendah sepanjang masa.

Namun, para penggemar masih memiliki beberapa opsi langsung untuk menyaksikan Qatar beraksi:

Platform ini dibuka kembali pada 2 April. Ini adalah satu-satunya pasar sekunder yang disahkan FIFA tempat penggemar dapat membeli dan menjual tiket terverifikasi. Harga di Pasar Penjualan Kembali untuk pertandingan populer sering kali lebih mahal, tetapi memberikan tingkat keamanan tertinggi. Pasar Sekunder: Untuk jaminan akses ke kursi tertentu, platform seperti StubHub saat ini menjadi tujuan utama para penggemar. Hal ini terutama berlaku untuk pertandingan di Vancouver, di mana permintaan lokal untuk tuan rumah bersama Kanada telah mendorong minat penjualan kembali ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Berapa harga tiket Piala Dunia Qatar?

Turnamen 2026 adalah yang termahal dalam sejarah karena permintaan yang memecahkan rekor dan penetapan harga yang dinamis. Harga untuk pertandingan di Qatar sangat bervariasi berdasarkan tempat dan lawannya.

Tempat duduk pinggir lapangan premium. Harga untuk kursi kelas atas ini berkisar antara $700 hingga $1.200 untuk pertandingan standar, dan hingga $2.735 untuk pertandingan melawan Kanada. Tingkat Pendukung: Tersedia tingkat khusus seharga $60, tetapi hanya diperuntukkan bagi penggemar setia melalui federasi nasional dengan riwayat kehadiran yang memenuhi syarat.

Strategi terbaik untuk menghemat uang adalah dengan menargetkan pertandingan di Seattle atau Santa Clara, karena pertandingan di Vancouver melawan Kanada saat ini merupakan tiket termahal di grup tersebut.

Apa yang bisa diharapkan dari Akram Afif yang bermain untuk Qatar

Akram Afif memasuki Piala Dunia ini sebagai raja tak terbantahkan sepak bola Asia. Dikenal karena bakat kreatif dan penyelesaian akhir yang klinis, Afif adalah mesin tim nasional Qatar.

Setelah mencetak hat-trick di final Piala Asia terbaru, reputasinya dalam tampil di bawah tekanan semakin tinggi.

Afif diprediksi akan menjadi titik fokus setiap serangan Qatar. Baik saat ia menusuk dari sisi kiri atau turun ke belakang untuk menciptakan peluang bagi Almoez Ali, ia selalu menjadi ancaman.

Bagi para penggemar di Amerika Utara, ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan seorang pemain yang telah mendominasi sepak bola Asia menampilkan gaya permainannya yang unik di panggung dunia. Pertandingan-pertandingan Qatar diperkirakan akan berlangsung seru, meriah, dan dipenuhi dengan keterampilan teknis yang telah mengantarkan mereka naik peringkat di FIFA.