Cara mengikuti Achraf Hakimi di Piala Dunia 2026: Informasi tiket Piala Dunia Maroko & lainnya

Dipimpin oleh bek kanan kelas dunia dan ikon sepak bola modern, Achraf Hakimi, Maroko telah menapaki jalan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dengan keyakinan diri layaknya tim yang tahu bahwa mereka layak berada di jajaran elit.

Setelah menyelesaikan kampanye kualifikasi dengan rekor sempurna delapan kemenangan dari delapan pertandingan, skuad ini memiliki momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan mengenai cara terbaik untuk memastikan tempat Anda dan menyaksikan Singa Atlas memburu kejayaan.

Kapan Maroko akan bertanding di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Brasil vs Maroko MetLife Stadium, East Rutherford, NJ Tiket 19 Juni 2026 Skotlandia vs Maroko Stadion Gillette, Boston, MA Tiket 24 Juni 2026 Maroko vs Haiti Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, GA Tiket

Di mana bisa membeli tiket Piala Dunia Maroko?

Per April 2026, kami telah memasuki Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir, yang dibuka pada 1 April. Ini adalah jalur resmi terakhir untuk membeli tiket secara langsung melalui portal FIFA dengan prinsip siapa cepat, dia dapat. Namun, tiket untuk tim-tim terkenal seperti Maroko sering kali habis terjual dalam hitungan detik selama periode ini.

Pasar Resale/Exchange resmi dibuka kembali pada 2 April, memberikan saluran aman lain bagi penggemar untuk bertukar tiket. Namun, untuk kecepatan dan pilihan yang lebih luas, pasar sekunder tetap menjadi standar emas bagi pembeli di tahap akhir.

Bagi para penggemar yang ingin memastikan tempat mereka tanpa harus repot mengantre secara daring, pasar sekunder seperti StubHub adalah alternatif terbaik. Hal ini sangat penting bagi penggemar internasional yang bepergian dari Maroko atau Eropa dan membutuhkan kepastian bahwa tiket mereka sudah terkonfirmasi sebelum memesan tiket pesawat.

Berapa harga tiket Piala Dunia Maroko?

Harga tiket Piala Dunia 2026 tunduk pada penetapan harga dinamis. Faktor-faktor seperti lokasi, lawan (seperti pertandingan seru melawan Brasil), dan kedekatan dengan upacara pembukaan memengaruhi harga akhir. Saat ini, permintaan mendorong harga ke level tertinggi sepanjang sejarah karena para penggemar berebut untuk menjadi bagian dari Piala Dunia terbesar yang pernah ada.

Kategori 3 (Termurah): Kursi-kursi ini umumnya terletak di bagian atas tribun. Meskipun harga resmi untuk beberapa pertandingan fase grup dimulai dari sekitar $70, harga di pasar sekunder untuk pertandingan Maroko—terutama laga di New York/New Jersey—kini berkisar antara $180 hingga $450.

Strategi terbaik untuk menghemat uang adalah bertindak sekarang. Seiring turnamen memasuki hitungan mundur terakhir, harga tidak mungkin turun, dan kursi termurah selalu habis duluan.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality Maroko?

Jika Anda ingin menonton Atlas Lions dengan gaya, tersedia beberapa tingkatan layanan perhotelan untuk turnamen 2026. Layanan perhotelan resmi dikelola melalui On Location, dengan berbagai agen lokal di seluruh dunia.

Match Club: Tingkat dasar, menawarkan tempat duduk kategori premium serta akses ke area bar bersama dan menu bergaya deli.

Apa yang dapat diharapkan dari Achraf Hakimi saat bermain untuk Maroko

Saat Achraf Hakimi melangkah ke lapangan pada tahun 2026, ia melakukannya sebagai pemimpin tim yang tidak perlu lagi membuktikan apa pun dan memiliki segalanya untuk diraih.

Para penggemar dapat mengharapkan Hakimi mendominasi sayap kanan, sering kali bertindak sebagai motor utama transisi Maroko.

Kemampuannya untuk pulih secara defensif sambil memberikan ancaman serangan yang hebat menjadikannya salah satu pemain paling unik di turnamen ini. Di luar taktik, menonton Hakimi adalah tentang suasananya.