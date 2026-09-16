Yunani akan menjamu Belanda dalam duel UEFA Nations League berisiko tinggi di Stadion Toumba, Thessaloniki, pada 1 Oktober 2026. Kedua negara membawa tradisi sepak bola Eropa yang kuat ke laga ini, yang menjamin atmosfer intens pada hari pertandingan.

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Kapan kick-off Yunani vs Belanda di UEFA Nations League A?

Yunani vs Belanda akan digelar di Stadion Toumba, Thessaloniki, dengan waktu kick-off resmi masih akan dikonfirmasi. Cek pemegang hak siar di wilayah Anda untuk jadwal pastinya.

UEFA Nations League A - Pekan 3 1 Okt 2026 - 14.45 Toumba Stadium

Di mana membeli tiket Yunani vs Belanda di Nations League putra?

Tiket resmi dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Federasi Sepak Bola Hellenic, yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Yunani. Situs resmi tersebut menjadi tujuan awal bagi penggemar yang mencari tiket dengan harga nominal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Yunani vs Belanda di Nations League putra?

Harga tiket standar di portal resmi HFF biasanya mulai dari €25 untuk kursi masuk umum, dengan tarif yang meningkat tergantung lokasi kursi dan kategori di dalam Stadion Toumba.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket saat ini mulai dari €65 tergantung pada ketersediaan kursi dan permintaan pasar secara real-time.

Yunani vs Belanda di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Yunani vs Belanda

Yunani tidak meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Italia dalam pertandingan persahabatan pada 7 Juni, dan sebelumnya mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Swedia. Yunani gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan itu, meski mereka hanya kebobolan total tiga gol sepanjang periode tersebut.

Belanda meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Maroko di Piala Dunia pada 30 Juni, yang mengakhiri turnamen mereka. Sebelumnya, mereka menang 5-1 atas Swedia dan 3-1 atas Tunisia di kompetisi yang sama, serta bermain imbang 2-2 dengan Jepang. Belanda mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Yunani vs Belanda: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Oktober 2023, ketika Yunani kalah 0-1 dari Belanda dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa di Athena. Sebulan sebelumnya, Belanda menang 3-0 di kandang dalam pertemuan sebelumnya dari kampanye kualifikasi yang sama. Belanda juga menang 4-0 dalam laga persahabatan pada 2004, meski Yunani meraih kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan pada 2016 di Amsterdam. Belanda unggul dalam head-to-head dari empat pertemuan yang tercatat, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Yunani.



