Panggung terbesar bisbol kembali hadir pada Oktober ini, dengan World Series 2026 dijadwalkan berakhir pekan ini.

Milwaukee Brewers berhadapan dengan Tampa Bay Rays, sehingga siapa pun pemenangnya akan meraih gelar World Series untuk pertama kali. Baik Anda ingin menyaksikan Game 3 yang krusial maupun mengamankan tempat untuk laga penentuan yang mungkin berlangsung pada akhir pekan, waktu untuk menyaksikan langsung momen bersejarah dalam bisbol semakin terbatas.

Tiket melalui saluran resmi sudah habis terjual sejak beberapa pekan lalu, sementara permintaan di kedua wilayah terus memecahkan rekor masing-masing tim. Berikut cara mendapatkan tiket terakhir yang paling diburu.

Kapan World Series 2026 berlangsung?

Tanggal & waktu Pertandingan Lokasi Tiket Senin, 26 Oktober World Series Game 3: Milwaukee Brewers bertandang ke Tampa Bay Rays Tropicana Field, Florida Tiket Selasa, 27 Oktober World Series Game 4: Milwaukee Brewers bertandang ke Tampa Bay Rays Tropicana Field, Florida Tiket Rabu, 28 Oktober* World Series Game 5: Milwaukee Brewers bertandang ke Tampa Bay Rays Tropicana Field, Florida Tiket Jumat, 30 Oktober* World Series Game 6: Tampa Bay Rays bertandang ke Milwaukee Brewers American Family Field, Milwaukee Tiket Sabtu, 31 Oktober* World Series Game 7: Tampa Bay Rays bertandang ke Milwaukee Brewers American Family Field, Milwaukee Tiket

*Hanya dimainkan jika diperlukan. Seri ini menggunakan format 2-3-2, dengan tim yang memiliki rekor musim reguler 2026 lebih baik menjadi tuan rumah Game 1, 2, 6, dan 7.

Di mana membeli tiket World Series 2026?

Pada tahap ini, tiket World Series nyaris mustahil didapat melalui saluran resmi.

Paket tiket pascamusim sebagian besar sudah diambil oleh pemegang tiket musiman beberapa pekan lalu. Kini, tiket di pasar penjualan kembali bergerak cepat seiring berlangsungnya pertandingan pekan ini.

Ketersediaan tiket laga kandang Milwaukee: Tiket untuk Game 6 dan 7 di American Family Field telah tersedia di daftar penjualan.

Ketersediaan tiket laga kandang Tampa Bay: Tiket untuk Game 3, 4, dan 5 di Tropicana Field telah tersedia di daftar penjualan setelah kemenangan Rays atas Cleveland di ALCS.

Jika Anda mencari tiket pada saat-saat terakhir selama seri berlangsung, pilihan terbaik adalah platform penjualan kembali yang terverifikasi. Pastikan untuk memeriksa kembali kebijakan pengalihan tiket serta syarat dan ketentuan sebelum menyelesaikan pembelian.

Berapa harga tiket World Series 2026?

Harga tiket World Series di pasar penjualan kembali sangat dipengaruhi oleh besarnya pasar dan lamanya sebuah tim tidak meraih gelar juara.

Milwaukee mencapai World Series untuk pertama kalinya dalam 44 tahun, dan permintaan lokal di seluruh Wisconsin sudah memecahkan rekor tim.

Harga dalam beberapa tahun terakhir dapat menjadi acuan:

2023: Dua tim dari pasar yang lebih kecil mencatat harga rata-rata sekitar $685 per tiket.

2024: Pertemuan bersejarah antara Dodgers dan Yankees, dua tim dari pasar besar, mendorong harga tiket termurah Game 1 melampaui $1.300 dan harga rata-rata sepanjang seri melampaui $1.400.

2025: Pertandingan antartim yang lebih berimbang membuat harga tiket termurah berada di kisaran $650 hingga $900.

Perkiraan kisaran harga untuk 2026:

Tiket area berdiri dan tribun atas: Sekitar $650–$950 untuk pertandingan awal.

Pertandingan krusial atau pada akhir pekan: Harga tiket termurah diperkirakan melampaui kisaran $1.200 hingga $1.800, terutama untuk Game 1 dan 2 di Milwaukee.

Kursi klub dan kursi kotak di dekat bangku pemain: Harganya kerap mencapai nominal empat hingga lima digit, terutama untuk Game 6 dan 7 yang berpotensi menentukan gelar.

Segala hal yang perlu diketahui tentang World Series

World Series adalah seri perebutan gelar Major League Baseball yang mempertemukan juara American League dan National League. Pertama kali digelar pada 1903, ajang ini merupakan kejuaraan tertua yang terus berlangsung dalam olahraga profesional utama di Amerika Utara. Pemenangnya menerima Commissioner's Trophy. New York Yankees telah memenanginya lebih banyak daripada tim lain, dengan 27 gelar.

Edisi 2026 menggunakan format standar 2-3-2 dengan tim pertama yang meraih empat kemenangan menjadi juara: tim dengan rekor musim reguler lebih baik menjadi tuan rumah Game 1 dan 2 serta, jika diperlukan, Game 6 dan 7. Tim lainnya menjadi tuan rumah Game 3 dan 4 serta Game 5 jika diperlukan. Jadwal pascamusim tahun ini dipadatkan ke dalam Oktober, dengan babak Wild Card dimulai pada 29 September, Division Series mulai 3 Oktober, dan Championship Series mulai 11 Oktober, sebelum World Series dimulai pada 23 Oktober. Setiap pertandingan disiarkan di FOX di Amerika Serikat, sementara FOX Deportes menyediakan siaran berbahasa Spanyol dan FOX One menyediakan layanan streaming.