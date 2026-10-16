Panggung terbesar bisbol kembali hadir pada Oktober ini, dengan World Series 2026 dijadwalkan dimulai pada Jumat, 23 Oktober.

Juara National League sudah dipastikan: Milwaukee Brewers secara mengejutkan menyapu bersih Los Angeles Dodgers, juara bertahan dua kali beruntun, dalam empat pertandingan di NLCS. Hasil itu mengakhiri upaya L.A. meraih gelar ketiga berturut-turut dan membawa Brewers ke World Series untuk pertama kalinya sejak 1982.

Milwaukee kini menunggu pemenang American League Championship Series, dengan Cleveland Guardians unggul 2-1 atas Tampa Bay Rays. Berkat rekor musim reguler terbaik di Major League Baseball, yakni 103-59, Brewers telah memastikan keuntungan bermain di kandang dalam World Series.

Kapan World Series 2026 berlangsung?

Tanggal & waktu Pertandingan Lokasi Tiket Jumat, 23 Oktober Pertandingan 1 World Series: Juara AL (CLE atau TB) di kandang Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, WI) Tiket Sabtu, 24 Oktober Pertandingan 2 World Series: Juara AL (CLE atau TB) di kandang Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, WI) Tiket Senin, 26 Oktober Pertandingan 3 World Series: Milwaukee Brewers di kandang juara AL Progressive Field (CLE) atau Tropicana Field (TB) Tiket Selasa, 27 Oktober Pertandingan 4 World Series: Milwaukee Brewers di kandang juara AL Progressive Field (CLE) atau Tropicana Field (TB) Tiket Rabu, 28 Oktober* Pertandingan 5 World Series: Milwaukee Brewers di kandang juara AL Progressive Field (CLE) atau Tropicana Field (TB) Tiket Jumat, 30 Oktober* Pertandingan 6 World Series: Juara AL (CLE atau TB) di kandang Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, WI) Tiket Sabtu, 31 Oktober* Pertandingan 7 World Series: Juara AL (CLE atau TB) di kandang Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, WI) Tiket

*Hanya dimainkan jika diperlukan. World Series menggunakan format 2-3-2, dengan tim yang memiliki rekor musim reguler 2026 lebih baik menjadi tuan rumah pertandingan 1, 2, 6, dan 7. Kedua tim peserta belum akan dipastikan hingga ALCS dan NLCS berakhir pada pekan 19-20 Oktober. Jadi, periksa kembali mendekati tanggal tersebut untuk mengetahui pertemuan kedua tim dan waktu lemparan pertama secara pasti.

Di mana membeli tiket World Series 2026?

Mendapatkan tiket World Series melalui jalur resmi tidaklah mudah.

Paket tiket pascamusim sebagian besar telah dijual kepada pemegang tiket musiman masing-masing tim jauh sebelum Oktober. Begitu sebuah klub tersingkir, sisa tiket yang tersedia habis dalam hitungan jam.

Tiket pertandingan kandang Milwaukee sudah tersedia: Tiket untuk pertandingan 1, 2, 6, dan 7 di American Family Field sudah ditawarkan setelah Brewers memastikan gelar juara National League.

Tiket kandang juara AL masih menunggu: Tiket untuk pertandingan 3, 4, dan 5 akan langsung ditawarkan begitu ALCS antara Cleveland dan Tampa Bay berakhir.

Jika kesulitan mendapatkan tiket, Anda juga dapat mencari tiket pada saat-saat terakhir melalui pasar penjualan kembali. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan platform penjualan kembali yang Anda gunakan.

Berapa harga tiket World Series 2026?

Harga tiket World Series di pasar penjualan kembali sangat dipengaruhi oleh besarnya pasar dan lamanya tim tidak meraih gelar juara.

Dengan Milwaukee mencapai World Series pertamanya dalam 44 tahun, permintaan lokal di seluruh Wisconsin sudah memecahkan rekor klub.

Harga pada tahun-tahun terakhir dapat menjadi acuan:

2023: Dua tim dari pasar yang lebih kecil mencatat harga rata-rata sekitar $685 per tiket.

2024: Pertemuan bersejarah Dodgers-Yankees dari dua pasar besar mendorong harga tiket termurah untuk pertandingan 1 melampaui $1.300, sementara rata-rata harga tiket sepanjang seri melebihi $1.400.

2025: Pertemuan tim-tim yang lebih seimbang membuat harga tiket termurah berada di kisaran $650 hingga $900.

Perkiraan kisaran harga untuk 2026:

Area berdiri dan kursi tribun atas: Sekitar $650 hingga $950 untuk pertandingan-pertandingan awal.

Pertandingan penting atau pada akhir pekan: Harga tiket termurah diperkirakan melampaui kisaran $1.200 hingga $1.800, terutama untuk pertandingan 1 dan 2 di Milwaukee.

Kursi klub dan kursi kotak di dekat bangku pemain: Harganya lazim mencapai jumlah dolar empat hingga lima digit, terutama jika gelar juara berpeluang ditentukan pada pertandingan 6 atau 7.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang World Series

World Series adalah seri penentuan juara Major League Baseball yang mempertemukan juara American League dan National League. Pertama kali dimainkan pada 1903, ajang ini merupakan kejuaraan tertua yang terus berlangsung dalam olahraga profesional utama Amerika Utara. Pemenangnya menerima Commissioner's Trophy. New York Yankees telah memenanginya lebih banyak daripada klub lain, dengan 27 gelar.

Edisi 2026 mengikuti format standar 2-3-2 dengan maksimal tujuh pertandingan: tim yang memiliki rekor musim reguler lebih baik menjadi tuan rumah pertandingan 1, 2, serta 6 dan 7 jika diperlukan. Tim lainnya menjadi tuan rumah pertandingan 3, 4, dan pertandingan 5 jika diperlukan. Jadwal pascamusim tahun ini dipadatkan ke dalam Oktober, dengan babak Wild Card dimulai pada 29 September, Division Series pada 3 Oktober, dan Championship Series pada 11 Oktober, sebelum World Series dimulai pada 23 Oktober. Setiap pertandingan disiarkan oleh FOX di Amerika Serikat, bersama FOX Deportes untuk siaran berbahasa Spanyol dan FOX One untuk layanan streaming.

Sorotan utama menjelang Oktober adalah upaya Dodgers meraih gelar ketiga berturut-turut, sesuatu yang belum dicapai tim mana pun sejak Yankees melakukannya dari 1998 hingga 2000. Baik Los Angeles kembali mencapai World Series maupun tim lain seperti Brewers, Red Sox, atau Braves berhasil menembusnya, GOAL akan memperbarui halaman ini dengan informasi pasti mengenai kedua tim yang bertanding, lokasi, dan tiket segera setelah Championship Series berakhir.