Saat West Ham United memulai musim EFL Championship 2026/27, antusiasme di London Timur begitu terasa bagi para suporter yang ingin mendapatkan tiket West Ham.

Dengan pelatih kepala Nuno Espírito Santo memimpin tim dalam kampanye intens untuk mengamankan tiket kembali secepatnya ke Premier League, setiap hari pertandingan di London Stadium memiliki arti yang sangat besar.

Anda bisa hadir langsung untuk mendukung West Ham dalam upaya promosi mereka. GOAL akan memberi Anda semua informasi yang Anda butuhkan untuk membeli tiket West Ham untuk musim 2026/27.

Pertandingan West Ham 2026/27 mendatang

Bagaimana cara membeli tiket West Ham 2026/27?

Ada beberapa opsi pembelian tiket untuk laga West Ham, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga perpanjangan tiket musiman dan paket hospitality.

Anda bisa membeli tiket resmi melalui portal eTicketing resmi klub di eticketing.co.uk/whufc.

Berikut yang perlu Anda ketahui:

Prioritas Claret Membership: Tiket penjualan umum langsung dari klub tanpa keanggotaan jarang tersedia karena tingginya permintaan. Sebagian besar alokasi tiket pertandingan individu cepat habis dibeli oleh pemegang Claret Membership selama periode penjualan prioritas eksklusif mereka.

Tiket penjualan umum langsung dari klub tanpa keanggotaan jarang tersedia karena tingginya permintaan. Sebagian besar alokasi tiket pertandingan individu cepat habis dibeli oleh pemegang Claret Membership selama periode penjualan prioritas eksklusif mereka. Keuntungan anggota: Claret Membership dewasa berharga sekitar £45 per musim dan mencakup jendela pemesanan prioritas, diskon tiket, voucher toko, serta akses ke kompetisi eksklusif.

Claret Membership dewasa berharga sekitar £45 per musim dan mencakup jendela pemesanan prioritas, diskon tiket, voucher toko, serta akses ke kompetisi eksklusif. Pasar sekunder: Jika alokasi resmi penjualan umum habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket West Ham 2026/27?

Harga tiket bervariasi berdasarkan kategori lawan dan posisi tempat duduk di stadion:

Kategori pertandingan: Laga dikategorikan ke dalam Kategori A, B, atau C. Pertandingan dengan permintaan tinggi atau derby lokal (Kategori A) berada di kisaran harga tertinggi.

Tempat duduk hemat: Kursi paling terjangkau berada di tier atas di belakang gawang di Bobby Moore Stand dan Sir Trevor Brooking Stand, dengan harga antara £30 hingga £55.

Tempat duduk premium: Kursi di Billy Bonds Stand (Timur) dan West Stand menawarkan pandangan samping terbaik. Tempat duduk tengah di garis tengah lapangan, seperti kursi prestisius 1966, berada di tier harga tertinggi (£55 hingga £110+).

Bagaimana cara mendapatkan tiket & paket hospitality West Ham?

West Ham menawarkan berbagai pilihan premium bagi mereka yang ingin menikmati sepakbola dengan cara yang lebih mewah dan nyaman.

Harga berkisar dari sekitar £100 hingga 700 dan bervariasi tergantung lawan serta paket spesifiknya.

Dari bar olahraga yang ramai dan memberi Anda versi yang lebih eksklusif dari tiket masuk umum, hingga pengalaman restoran mewah kelas atas, ada sesuatu yang cocok untuk semua selera dan anggaran di London Stadium. Contohnya meliputi:

Boleyn: Sebagai penghormatan kepada markas lama West Ham, Boleyn menghadirkan nuansa bar olahraga dengan kursi empuk VIP, program pertandingan gratis, dan minuman saat jeda babak pertama, semuanya sarat sejarah klub.

Sebagai penghormatan kepada markas lama West Ham, Boleyn menghadirkan nuansa bar olahraga dengan kursi empuk VIP, program pertandingan gratis, dan minuman saat jeda babak pertama, semuanya sarat sejarah klub. Royal East: Menghadap lapangan dan bergaya elegan, Royal East menawarkan santapan tiga hidangan, minuman termasuk dalam paket, dan tempat duduk kelas menengah. Anda juga mendapat kesempatan bertemu legenda West Ham.

Area/seksi hospitality lainnya mencakup ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’, dan ‘Arnold Hills’.

Namun, perlu diingat, pertandingan yang lebih populer kemungkinan akan lebih cepat kehabisan pilihan yang tersedia. Cara termudah untuk memastikan tempat Anda adalah dengan memantau bagian hospitality di situs klub, sehingga Anda mengetahui opsi yang tersedia.

Tempat menginap di sekitar London Stadium

Jika Anda bepergian untuk menonton pertandingan, Anda bisa melihat tempat-tempat menginap di sekitar stadion menggunakan peta interaktif di bawah ini.

Sejarah London Stadium

London Stadium, sebelumnya dan juga dikenal sebagai Olympic Stadium, adalah stadion luar ruang multiguna di Queen Elizabeth Olympic Park di distrik Stratford, London.

Stadion ini dibangun khusus untuk Olimpiade Musim Panas 2012, berfungsi sebagai arena atletik sekaligus lokasi upacara pembukaan dan penutupan. Setelah Olimpiade, stadion ini dibangun ulang untuk penggunaan multiguna dan kini terutama menjadi kandang West Ham United, yang menjadi penyewa sejak musim 2016.

UK Athletics adalah penyewa lain di stadion ini dan menjadi tuan rumah salah satu seri IAAF Diamond League setiap tahun, yang dikenal sebagai London Grand Prix. Stadion ini menampung 80.000 orang saat Olimpiade, tetapi setelah itu direnovasi, dan kapasitas untuk pertandingan sepakbola kini dibatasi menjadi 62.500 sesuai ketentuan sewa.

Sejak menjadi London Stadium, venue ini juga menjadi tuan rumah Rugby World Cup 2015, Major League Baseball London Series 2019, serta penampilan musisi seperti The Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses, dan Red Hot Chilli Peppers.