Werder Bremen akan menghadapi RB Leipzig pada Sabtu, 5 September 2026 di Weser Stadium, Bremen.

Pertandingan awal musim ini memberi Werder Bremen kesempatan untuk mengamankan poin penting di kandang, sementara RB Leipzig ingin membangun momentum sejak awal kampanye. Dalam pertemuan Bundesliga terbaru mereka pada 4 April 2026, RB Leipzig meraih kemenangan 2-1 atas Werder Bremen di Weser Stadium.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Werder Bremen vs RB Leipzig, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Werder Bremen vs RB Leipzig?

Werder Bremen vs RB Leipzig dimulai di Wohninvest Weserstadion, Bremen. Periksa daftar siaran lokal Anda untuk waktu kick-off yang sudah dikonfirmasi di wilayah Anda.

Bundesliga - Pekan 2 5 Sep 2026 - 09.30 Wohninvest WESERSTADION

Cara membeli tiket Bundesliga Werder Bremen vs RB Leipzig

Untuk membeli tiket SV Werder Bremen vs. RB Leipzig di Weserstadion pada Sabtu, 5 September 2026 tanpa referensi platform sekunder atau harga, ikuti proses resmi berikut:

1. Portal tiket resmi klub

Situs klub: Buat akun di toko tiket resmi SV Werder Bremen.

Pra-penjualan & prioritas anggota: Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat alokasi prioritas selama fase awal penjualan tiket.

Penjualan umum: Sisa tiket akan dilepas ke publik lebih dekat ke hari pertandingan.

2. Pasar sekunder

Jika kursi resmi habis terjual, StubHub adalah tempat untuk menemukan tiket yang tersisa, dengan listing di berbagai kisaran harga dan sektor.

Tiket seluler ditransfer secara instan, praktis untuk pembelian mendadak menjelang kick-off.

3. Pengiriman tiket & akses

Tiket digital: Pembelian resmi dikirim secara digital dalam bentuk tiket seluler atau dokumen print-at-home.

Masuk pada hari pertandingan: Tiket seluler bisa dipindai langsung di pintu putar Weser stadium.

Berapa harga tiket Bundesliga Werder Bremen vs RB Leipzig?

Harga tiket resmi untuk pertandingan kandang SV Werder Bremen di Weserstadion bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk dan tingkatannya:

Perkiraan kisaran harga tiket (harga nominal)

Tiket berdiri (Ostkurve / Fan Zone):

Reguler: €17 - €20 Konsesi / potongan harga: €11 - €15

Tiket duduk (Tribüne Nord, Süd, & West):

Kategori 1 (tengah / tier utama bawah): €60 - €75 Kategori 2-3 (samping / sudut tier atas): €40 - €55 Kategori 4 (belakang gawang / sudut atas): €30 - €38

Sektor tim tamu (blok RB Leipzig - tribune barat):

Berdiri: ~€17 - €19



Werder Bremen vs RB Leipzig Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Werder Bremen vs RB Leipzig

Lima pertandingan terakhir Werder Bremen semuanya merupakan laga persahabatan pramusim, dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Auxerre pada 15 Agustus. Sebelumnya pada musim panas ini mereka dua kali bermain imbang melawan Paderborn, dengan kedua laga berakhir 2-2, dan meraih kemenangan atas Energie Cottbus dengan mencetak empat gol di kandang lawan, serta Bochum dengan skor 2-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Bremen mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol.

Performa pramusim RB Leipzig menunjukkan cerita yang beragam. Dalam lima laga persahabatan, mereka mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan, dengan yang terbaru adalah kekalahan 3-1 dari Bayern Munich pada 15 Agustus di Telekom Cup. Mereka juga kalah 2-0 dari Leeds United pada awal Agustus. Di sisi positif, Leipzig mengalahkan SC Verl 4-0, hasil paling meyakinkan mereka pada musim panas ini, dan meraih kemenangan tipis atas Ingolstadt serta VSG Altglienicke. Leipzig mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima gol.

Werder Bremen vs RB Leipzig: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan Bundesliga terbaru antara kedua klub ini berlangsung pada 4 April 2026, saat RB Leipzig menang 2-1 di Wohninvest Weserstadion. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Leipzig memiliki catatan yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding nol milik Bremen, serta dua hasil imbang. Leipzig mencetak 11 gol dalam lima pertandingan tersebut dibandingkan empat milik Bremen, yang menegaskan dominasi mereka dalam pertemuan langsung belakangan ini.

Klasemen Werder Bremen vs RB Leipzig

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Werder Bremen berada di posisi ke-18 sementara RB Leipzig menempati posisi ke-14.