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Cara mendapatkan tiket Werder Bremen vs Augsburg: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Werder Bremen menghadapi Augsburg di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Werder Bremen akan menghadapi Augsburg pada Sabtu, 19 September 2026 di Wohninvest Weserstadion, Bremen.

SV Werder Bremen akan berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang dan mengamankan poin penting di depan pendukung sendiri pada awal musim. FC Augsburg bertandang ke utara dengan target menampilkan performa tandang yang kuat, sambil berusaha mengulangi kemenangan 3-1 atas Bremen di Weserstadion pada Mei 2026.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Werder Bremen vs Augsburg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Werder Bremen vs Augsburg?

Werder Bremen vs Augsburg kick-off di Wohninvest Weserstadion, Bremen.

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Bundesliga - Pekan 4
Wohninvest WESERSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Werder Bremen vs Augsburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga SV Werder Bremen vs FC Augsburg di Weserstadion, ada dua metode utama:

Kanal resmi SV Werder Bremen

  • Toko tiket klub: Kunjungi portal tiket resmi SV Werder Bremen secara online.
  • Prioritas keanggotaan: Anggota klub mendapatkan akses prioritas ke penjualan tiket sebelum dibuka untuk publik umum.
  • Penjualan untuk publik umum: Tiket yang tersisa dirilis ke publik tidak lama setelah periode prapenjualan untuk anggota ditutup.
  • Bursa tiket resmi (Zweitmarkt): Jika pertandingan terjual habis, periksa pasar tiket sekunder resmi Werder Bremen di situs mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan harga nominal.

Platform tiket sekunder

  • Jika tiket habis di kanal resmi, platform sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali yang tersedia. Harga di platform ini bervariasi berdasarkan permintaan dan lokasi kursi.

Berapa harga tiket Bundesliga Werder Bremen vs Augsburg?

Harga tiket resmi dengan nilai nominal untuk laga kandang SV Werder Bremen di Weserstadion bergantung pada kategori tempat duduk dan tingkat harga pertandingan:

Harga tiket resmi nilai nominal

  • Tiket berdiri (Ostkurve / Blok Fan): €17 - €20 (tarif konsesi/diskon: €11 - €15)  
  • Kategori 4 (sudut atas / belakang gawang): €30 - €38  
  • Kategori 2-3 (sisi & tingkat atas): €40 - €55  
  • Kategori 1 (tengah bawah & tribun utama): €60 - €75  

Harga pasar sekunder

  • Jika membeli melalui Bursa Tiket Sekunder resmi Werder Bremen (Zweitmarkt), tiket dijual kembali dengan harga nominal asli ditambah biaya pemrosesan 10%.  
  • Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga jual kembali untuk laga ini biasanya dimulai dari sekitar €40 hingga €67 untuk tempat duduk standar, dengan kursi tingkat lebih tinggi mencapai €100+ tergantung pada permintaan.  

Werder Bremen vs Augsburg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Werder Bremen vs Augsburg

Werder Bremen memasuki laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 di DFB-Pokal atas SK Hansa Lueneburg pada 22 Agustus. Sebelumnya, Bremen dua kali bermain imbang melawan Paderborn, keduanya berakhir 2-2, serta menelan kekalahan 1-0 dalam laga persahabatan kontra Auxerre. Mereka juga menang 4-2 di kandang Energie Cottbus pada pramusim. Bremen mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Augsburg datang dengan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di DFB-Pokal di kandang Energie Cottbus pada 22 Agustus. Mereka juga mengalahkan Sassuolo 3-2 dan menghancurkan Schwaz 15-0 dalam laga-laga persahabatan pramusim. Dua kekalahan itu datang saat menghadapi Leeds United, yang menang 4-0, dan Bournemouth, yang menang 5-2. Augsburg mencetak 20 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh gol.

SVW

SVW - Performa

COT
M2-4
SCP
S2-2
SCP
S2-2
AJA
K0-1
LSK
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FCA

FCA - Performa

BOU
K2-5
SCH
M0-15
SAS
M3-2
LEE
K4-0
COT
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
22/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Werder Bremen vs Augsburg: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 2 Mei 2026, ketika Augsburg mengalahkan Werder Bremen 3-1 dalam laga Bundesliga di Wohninvest Weserstadion. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 saat Augsburg menjamu Bremen pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Augsburg memiliki catatan yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Bremen, sementara satu laga lainnya berakhir imbang. Augsburg mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara Bremen mencetak lima gol.

Head to Head

Werder BremenSeriAugsburg
1
2
2
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
FT
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
3
FT
6Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Werder Bremen vs Augsburg

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KoelnFC KoelnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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