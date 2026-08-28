Werder Bremen akan menghadapi Augsburg pada Sabtu, 19 September 2026 di Wohninvest Weserstadion, Bremen.

SV Werder Bremen akan berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang dan mengamankan poin penting di depan pendukung sendiri pada awal musim. FC Augsburg bertandang ke utara dengan target menampilkan performa tandang yang kuat, sambil berusaha mengulangi kemenangan 3-1 atas Bremen di Weserstadion pada Mei 2026.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Werder Bremen vs Augsburg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Werder Bremen vs Augsburg?

Werder Bremen vs Augsburg kick-off di Wohninvest Weserstadion, Bremen.

Bundesliga - Pekan 4 19 Sep 2026 - 09.30 Wohninvest WESERSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Werder Bremen vs Augsburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga SV Werder Bremen vs FC Augsburg di Weserstadion, ada dua metode utama:

Kanal resmi SV Werder Bremen

Toko tiket klub: Kunjungi portal tiket resmi SV Werder Bremen secara online.

Prioritas keanggotaan: Anggota klub mendapatkan akses prioritas ke penjualan tiket sebelum dibuka untuk publik umum.

Penjualan untuk publik umum: Tiket yang tersisa dirilis ke publik tidak lama setelah periode prapenjualan untuk anggota ditutup.

Bursa tiket resmi (Zweitmarkt): Jika pertandingan terjual habis, periksa pasar tiket sekunder resmi Werder Bremen di situs mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan harga nominal.

Platform tiket sekunder

Jika tiket habis di kanal resmi, platform sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali yang tersedia. Harga di platform ini bervariasi berdasarkan permintaan dan lokasi kursi.

Berapa harga tiket Bundesliga Werder Bremen vs Augsburg?

Harga tiket resmi dengan nilai nominal untuk laga kandang SV Werder Bremen di Weserstadion bergantung pada kategori tempat duduk dan tingkat harga pertandingan:

Harga tiket resmi nilai nominal

Tiket berdiri (Ostkurve / Blok Fan): €17 - €20 (tarif konsesi/diskon: €11 - €15)

Kategori 4 (sudut atas / belakang gawang): €30 - €38

Kategori 2-3 (sisi & tingkat atas): €40 - €55

Kategori 1 (tengah bawah & tribun utama): €60 - €75

Harga pasar sekunder

Jika membeli melalui Bursa Tiket Sekunder resmi Werder Bremen (Zweitmarkt), tiket dijual kembali dengan harga nominal asli ditambah biaya pemrosesan 10%.

Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga jual kembali untuk laga ini biasanya dimulai dari sekitar €40 hingga €67 untuk tempat duduk standar, dengan kursi tingkat lebih tinggi mencapai €100+ tergantung pada permintaan.

Werder Bremen vs Augsburg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Werder Bremen vs Augsburg

Werder Bremen memasuki laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 di DFB-Pokal atas SK Hansa Lueneburg pada 22 Agustus. Sebelumnya, Bremen dua kali bermain imbang melawan Paderborn, keduanya berakhir 2-2, serta menelan kekalahan 1-0 dalam laga persahabatan kontra Auxerre. Mereka juga menang 4-2 di kandang Energie Cottbus pada pramusim. Bremen mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Augsburg datang dengan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di DFB-Pokal di kandang Energie Cottbus pada 22 Agustus. Mereka juga mengalahkan Sassuolo 3-2 dan menghancurkan Schwaz 15-0 dalam laga-laga persahabatan pramusim. Dua kekalahan itu datang saat menghadapi Leeds United, yang menang 4-0, dan Bournemouth, yang menang 5-2. Augsburg mencetak 20 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh gol.

Werder Bremen vs Augsburg: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 2 Mei 2026, ketika Augsburg mengalahkan Werder Bremen 3-1 dalam laga Bundesliga di Wohninvest Weserstadion. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 saat Augsburg menjamu Bremen pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Augsburg memiliki catatan yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Bremen, sementara satu laga lainnya berakhir imbang. Augsburg mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara Bremen mencetak lima gol.