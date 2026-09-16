Cara mendapatkan tiket Wales vs Denmark: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Wales akan menghadapi Denmark dalam laga fase grup UEFA Nations League yang menarik di Cardiff City Stadium, Cardiff, pada 4 Oktober 2026. Duel bergengsi Grup D ini mempertemukan dua tim Eropa yang dinamis dan sama-sama berambisi meraih poin penting turnamen.

GOAL menyajikan semua detail penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat di Cardiff City Stadium. Temukan saluran tiket resmi, opsi pasar sekunder, informasi harga, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Wales vs Denmark di UEFA Nations League A?

Wales vs Denmark akan kick-off pada pukul 19.45 BST, Kamis, 1 Oktober 2026, di Cardiff City Stadium, Cardiff.

UEFA Nations League A - Pekan 4 4 Okt 2026 - 14.45 Cardiff City Stadium

Di mana membeli tiket Wales vs Denmark?

Tiket pertandingan resmi bisa dibeli langsung melalui portal tiket Football Association of Wales (FAW), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Wales. Portal resmi tersebut menjadi tujuan utama Anda untuk mendapatkan tiket dengan harga normal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah terjual habis, platform sekunder seperti Ticombo adalah pilihan yang bisa Anda gunakan.

Berapa harga tiket Wales vs Denmark?

Harga tiket standar di portal tiket resmi FAW biasanya mulai dari €35 untuk kursi reguler di belakang gawang, dengan harga meningkat berdasarkan kategori kursi dan lokasi di dalam Cardiff City Stadium.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket saat ini dimulai dari €58 per kursi, dengan tarif akhir yang berfluktuasi tergantung sektor tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Wales vs Denmark UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Wales vs Denmark

Wales mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan mencetak 11 gol dan kebobolan delapan gol. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Rumania dalam pertandingan persahabatan pada Juni. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Ghana dan Irlandia Utara, kalah 1-1 dari Bosnia dan Herzegovina secara agregat di kualifikasi Piala Dunia, dan mengalahkan Makedonia Utara 7-1 pada putaran kualifikasi sebelumnya.

Denmark meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan delapan gol dicetak dan delapan gol kebobolan. Pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan DR Kongo dalam laga persahabatan. Sebelumnya, mereka tersingkir oleh Ceko dengan agregat 2-2 di kualifikasi Piala Dunia, mengalahkan Makedonia Utara 4-0, kalah 4-2 dari Skotlandia, dan bermain imbang 2-2 melawan Belarus.

Wales vs Denmark: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara Wales dan Denmark terjadi di Euro 2020 pada Juni 2021, ketika Denmark menang 4-0 di Amsterdam. Dalam empat pertemuan terakhir yang tercatat, Denmark menang tiga kali dan Wales sekali, tanpa hasil imbang. Denmark meraih kemenangan 2-0 dan 2-1 di UEFA Nations League B 2018, sementara satu-satunya kemenangan Wales dalam data tersebut terjadi dalam laga persahabatan pada November 2008.



