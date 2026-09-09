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Cara mendapatkan tiket Villarreal vs Real Betis: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Jika Anda ingin membeli tiket Villarreal vs Real Betis untuk musim 2026/27, Anda bisa menggunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

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Villarreal akan menghadapi Real Betis pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Kapan kick-off Villarreal vs Real Betis di LaLiga?

Villarreal akan menghadapi Real Betis di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

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LaLiga - Pekan 5
Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket Villarreal vs Real Betis di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan Villarreal vs Real Betis di Estadio de la Cerámica, ikuti langkah-langkah standar berikut:

  • Situs web resmi klub: Metode yang paling aman dan paling langsung adalah melalui portal tiket resmi Villarreal CF. Tiket untuk publik umum biasanya mulai dijual 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan.
  • Loket stadion: Anda dapat membeli tiket secara langsung di loket Estadio de la Cerámica atau toko resmi klub di Vila-real, tergantung ketersediaan.
  • Paket hospitality & VIP: Opsi matchday premium dan kursi VIP dapat dipesan langsung melalui portal pengalaman resmi Villarreal.
  • Pasar sekunder: Jika tiket reguler habis terjual melalui saluran resmi, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub bisa menjadi opsi alternatif.

Berapa harga tiket Villarreal vs Real Betis di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan Villarreal vs Real Betis bervariasi tergantung kategori dan saluran pembelian:

  • Tiket resmi dengan harga normal: Tiket reguler standar yang dibeli langsung melalui loket resmi Villarreal berkisar dari €30 hingga €80 untuk kategori tempat duduk umum, misalnya Fondo dan Gol hingga Tribuna.
  • VIP & hospitality: Opsi matchday premium dan akses lounge mulai dari €150+.
  • Platform penjualan kembali sekunder: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga biasanya mulai dari sekitar €50 hingga €85 untuk tiket masuk dasar dan bisa mencapai €140+ untuk pandangan sentral utama, tergantung ketersediaan dan permintaan.

Villarreal vs Real Betis di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs Real Betis

Lima pertandingan terakhir Villarreal menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Atletico Madrid di LaLiga pada 23 Agustus, setelah hasil seri 2-2 pada laga pembuka melawan Racing Santander. Pada pramusim, mereka mengalahkan Galatasaray 2-1 dan Levante 1-0, tetapi kalah 3-1 dari Lens. Dalam lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh.

Real Betis datang dengan momentum terbaru yang lebih kuat. Lima pertandingan terakhir mereka menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru adalah kemenangan 1-0 atas Real Sociedad di LaLiga pada 21 Agustus. Mereka juga mengalahkan Arsenal 3-1 dan Almeria 1-0 pada pramusim, bermain imbang 2-2 melawan AFC Bournemouth, dan kalah 1-0 dari Inter. Betis mencetak lima gol dan kebobolan tiga dalam lima pertandingan tersebut.

VIL

VIL - Performa

SAN
S2-2
ATM
S2-2
ALA
K1-0
COR
K2-3
BVB
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BET

BET - Performa

RSO
M1-0
VAL
M0-1
LEV
K5-2
RMA
M1-0
LIL
M2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Villarreal vs Real Betis: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 17 Januari 2026, ketika Real Betis menjamu Villarreal dan menang 2-0. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 2-2 di Estadio de la Ceramica pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Villarreal membukukan tiga kemenangan berbanding satu milik Betis, dengan satu hasil imbang, meski Betis memenangi laga terbaru. Kedua tim juga menghasilkan kemenangan 2-1 Villarreal di Seville pada April 2025 dan kemenangan 2-1 Villarreal pada Desember 2024.

Head to Head

VillarrealSeriReal Betis
2
1
2
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FT
8Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Villarreal vs Real Betis

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
M
M
M
M
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
4310103+710
M
M
S
M
3
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
K
M
M
M
4
Real BetisReal BetisBET
43015509
M
K
M
M
5
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
M
M
S
S
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
421176+17
K
M
S
M
7
SevillaSevillaSEV
421176+17
S
K
M
M
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
K
M
M
S
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
M
S
M
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
M
M
K
K
11
LevanteLevanteLEV
41215505
S
M
S
K
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
S
K
K
M
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
K
M
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
M
K
S
K
15
GetafeGetafeGET
411225-34
S
K
M
K
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
S
S
K
K
S
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
K
K
S
S
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
S
K
S
K
19
ElcheElcheELC
4013512-71
K
K
K
S
20
ValenciaValenciaVAL
401319-81
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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