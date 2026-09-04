Jika Anda ingin membeli tiket Villarreal vs Real Betis untuk musim 2026/27, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

Villarreal akan menghadapi Real Betis pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Kapan kick-off LaLiga Villarreal vs Real Betis?

Villarreal akan menghadapi Real Betis di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

LaLiga - Pekan 5 14 Sep 2026 - 15.00 Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Villarreal vs Real Betis?

Untuk membeli tiket pertandingan Villarreal vs Real Betis di Estadio de la Cerámica, ikuti langkah-langkah umum berikut:

Situs Resmi Klub: Metode paling aman dan paling langsung adalah melalui portal tiket resmi Villarreal CF. Tiket untuk publik umum biasanya mulai dijual 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan.

Loket Stadion: Anda dapat membeli tiket secara langsung di loket Estadio de la Cerámica atau toko resmi klub di Vila-real, tergantung ketersediaan.

Paket Hospitalitas & VIP: Opsi premium pada hari pertandingan dan kursi VIP dapat dipesan langsung melalui portal pengalaman resmi Villarreal.

Marketplace Sekunder: Jika tiket masuk umum habis terjual melalui saluran resmi, platform penjualan ulang sekunder seperti StubHub dapat menjadi opsi alternatif.

Berapa harga tiket LaLiga Villarreal vs Real Betis?

Harga tiket untuk pertandingan Villarreal vs Real Betis bervariasi tergantung kategori dan jalur pembelian:

Tiket Resmi Harga Normal: Tiket masuk umum standar yang dibeli langsung melalui loket resmi Villarreal berkisar antara €30 hingga €80 untuk kategori tempat duduk umum, misalnya tribun Fondo dan Gol hingga Tribuna .

VIP & Hospitalitas: Opsi premium pada hari pertandingan dan akses lounge dimulai dari €150+.

Marketplace Penjualan Ulang Sekunder: Di platform penjualan tiket sekunder, seperti StubHub, harga biasanya dimulai sekitar €50 hingga €85 untuk tiket masuk dasar dan dapat mencapai €140+ untuk pandangan sentral utama, tergantung ketersediaan dan permintaan.

Villarreal vs Real Betis di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs Real Betis

Lima pertandingan terakhir Villarreal menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Atletico Madrid di LaLiga pada 23 Agustus, setelah hasil seri 2-2 pada laga pembuka melawan Racing Santander. Pada pramusim, mereka mengalahkan Galatasaray 2-1 dan Levante 1-0, tetapi kalah 3-1 dari Lens. Dalam lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol.

Real Betis datang dengan momentum terbaru yang lebih kuat. Lima pertandingan terakhir mereka menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru adalah kemenangan 1-0 atas Real Sociedad di LaLiga pada 21 Agustus. Mereka juga mengalahkan Arsenal 3-1 dan Almeria 1-0 pada pramusim, imbang 2-2 melawan AFC Bournemouth, dan kalah 1-0 dari Inter. Betis mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

Villarreal vs Real Betis: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 17 Januari 2026, ketika Real Betis menjamu Villarreal dan menang 2-0. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 2-2 di Estadio de la Ceramica pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Villarreal mencatat tiga kemenangan berbanding satu kemenangan milik Betis, dengan satu hasil imbang, meski Betis memenangi pertemuan paling baru. Kedua tim juga menghasilkan kemenangan 2-1 Villarreal di Seville pada April 2025 dan kemenangan 2-1 Villarreal pada Desember 2024.