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Cara mendapatkan tiket Villarreal vs Real Betis: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Jika Anda ingin membeli tiket Villarreal vs Real Betis untuk musim 2026/27, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

Villarreal akan menghadapi Real Betis pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Kapan kick-off LaLiga Villarreal vs Real Betis?

Villarreal akan menghadapi Real Betis di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

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LaLiga - Pekan 5
Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Villarreal vs Real Betis?

Untuk membeli tiket pertandingan Villarreal vs Real Betis di Estadio de la Cerámica, ikuti langkah-langkah umum berikut:

  • Situs Resmi Klub: Metode paling aman dan paling langsung adalah melalui portal tiket resmi Villarreal CF. Tiket untuk publik umum biasanya mulai dijual 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan.
  • Loket Stadion: Anda dapat membeli tiket secara langsung di loket Estadio de la Cerámica atau toko resmi klub di Vila-real, tergantung ketersediaan.
  • Paket Hospitalitas & VIP: Opsi premium pada hari pertandingan dan kursi VIP dapat dipesan langsung melalui portal pengalaman resmi Villarreal.
  • Marketplace Sekunder: Jika tiket masuk umum habis terjual melalui saluran resmi, platform penjualan ulang sekunder seperti StubHub dapat menjadi opsi alternatif.

Berapa harga tiket LaLiga Villarreal vs Real Betis?

Harga tiket untuk pertandingan Villarreal vs Real Betis bervariasi tergantung kategori dan jalur pembelian:

  • Tiket Resmi Harga Normal: Tiket masuk umum standar yang dibeli langsung melalui loket resmi Villarreal berkisar antara €30 hingga €80 untuk kategori tempat duduk umum, misalnya tribun Fondo dan Gol hingga Tribuna.
  • VIP & Hospitalitas: Opsi premium pada hari pertandingan dan akses lounge dimulai dari €150+.
  • Marketplace Penjualan Ulang Sekunder: Di platform penjualan tiket sekunder, seperti StubHub, harga biasanya dimulai sekitar €50 hingga €85 untuk tiket masuk dasar dan dapat mencapai €140+ untuk pandangan sentral utama, tergantung ketersediaan dan permintaan.

Villarreal vs Real Betis di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs Real Betis

Lima pertandingan terakhir Villarreal menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Atletico Madrid di LaLiga pada 23 Agustus, setelah hasil seri 2-2 pada laga pembuka melawan Racing Santander. Pada pramusim, mereka mengalahkan Galatasaray 2-1 dan Levante 1-0, tetapi kalah 3-1 dari Lens. Dalam lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol.

Real Betis datang dengan momentum terbaru yang lebih kuat. Lima pertandingan terakhir mereka menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru adalah kemenangan 1-0 atas Real Sociedad di LaLiga pada 21 Agustus. Mereka juga mengalahkan Arsenal 3-1 dan Almeria 1-0 pada pramusim, imbang 2-2 melawan AFC Bournemouth, dan kalah 1-0 dari Inter. Betis mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

VIL

VIL - Performa

LEV
M1-0
GAL
M1-2
SAN
S2-2
ATM
S2-2
ALA
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BET

BET - Performa

BOU
S2-2
INT
K1-0
RSO
M1-0
VAL
M0-1
LEV
K5-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Villarreal vs Real Betis: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 17 Januari 2026, ketika Real Betis menjamu Villarreal dan menang 2-0. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 2-2 di Estadio de la Ceramica pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Villarreal mencatat tiga kemenangan berbanding satu kemenangan milik Betis, dengan satu hasil imbang, meski Betis memenangi pertemuan paling baru. Kedua tim juga menghasilkan kemenangan 2-1 Villarreal di Seville pada April 2025 dan kemenangan 2-1 Villarreal pada Desember 2024.

Head to Head

VillarrealSeriReal Betis
2
1
2
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FT
8Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Villarreal vs Real Betis

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
M
M
M
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
M
M
M
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
321073+47
M
S
M
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
M
S
M
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
M
M
S
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
320145-16
K
M
M
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
M
S
S
9
LevanteLevanteLEV
31115504
M
S
K
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
M
K
S
11
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
S
M
K
K
12
EspanyolEspanyolESP
310254+13
K
K
M
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
M
K
K
14
GetafeGetafeGET
310214-33
K
M
K
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
K
S
S
16
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
S
K
K
S
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
K
K
S
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
K
S
K
19
ElcheElcheELC
301239-61
K
K
S
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
K
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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