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Cara mendapatkan tiket Villarreal vs Real Betis: harga LaLiga, informasi jadwal pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Villarreal menghadapi Real Betis di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Villarreal akan menghadapi Real Betis pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Dalam pertemuan terbaru mereka pada Januari 2026, Real Betis meraih kemenangan kandang 2-0 atas Villarreal. Secara historis, Villarreal unggul tipis dalam kemenangan head-to-head di kasta tertinggi, dengan 11 kemenangan dibandingkan 9 kemenangan milik Real Betis, serta 6 hasil imbang.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Villarreal vs Real Betis, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Villarreal vs Real Betis di LaLiga?

Villarreal menghadapi Real Betis di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

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LaLiga - Pekan 5
Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Villarreal vs Real Betis?

Untuk membeli tiket pertandingan Villarreal vs Real Betis di Estadio de la Cerámica, ikuti langkah-langkah standar berikut:

  • Situs Resmi Klub: Metode paling aman dan paling langsung adalah melalui portal tiket resmi Villarreal CF. Tiket untuk publik umum biasanya mulai dijual 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan.
  • Loket Stadion: Anda dapat membeli tiket secara langsung di loket Estadio de la Cerámica atau toko resmi klub di Vila-real, tergantung ketersediaan.
  • Paket Hospitality & VIP: Opsi premium pada hari pertandingan dan kursi VIP dapat dipesan langsung melalui portal pengalaman resmi Villarreal.
  • Marketplace Sekunder: Jika tiket reguler terjual habis melalui saluran resmi, platform penjualan ulang sekunder seperti StubHub bisa menjadi opsi alternatif.

Berapa harga tiket LaLiga Villarreal vs Real Betis?

Harga tiket untuk pertandingan Villarreal vs Real Betis bervariasi tergantung kategori dan saluran pembelian:

  • Tiket Resmi dengan Harga Normal: Tiket reguler standar yang dibeli langsung melalui loket resmi Villarreal berkisar dari €30 hingga €80 untuk kategori tempat duduk umum, seperti tribune Fondo dan Gol hingga Tribuna.
  • VIP & Hospitality: Opsi premium pada hari pertandingan dan akses lounge dimulai dari €150+.
  • Marketplace Penjualan Ulang Sekunder: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga biasanya mulai sekitar €50 hingga €85 untuk tiket masuk dasar dan dapat mencapai €140+ untuk pandangan sentral utama, tergantung ketersediaan dan permintaan.

Villarreal vs Real Betis di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs Real Betis

Lima pertandingan terakhir Villarreal menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah imbang 2-2 dengan Atletico Madrid di LaLiga pada 23 Agustus, setelah hasil seri 2-2 pada laga pembuka melawan Racing Santander. Pada pramusim, mereka mengalahkan Galatasaray 2-1 dan Levante 1-0, tetapi kalah 3-1 dari Lens. Dalam lima pertandingan itu, Villarreal mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol.

Real Betis membawa momentum yang lebih kuat belakangan ini. Lima pertandingan terakhir mereka menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru adalah kemenangan 1-0 atas Real Sociedad di LaLiga pada 21 Agustus. Mereka juga mengalahkan Arsenal 3-1 dan Almeria 1-0 pada pramusim, bermain imbang 2-2 dengan AFC Bournemouth, dan kalah 1-0 dari Inter. Betis mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

VIL

VIL - Performa

RCL
K3-1
LEV
M1-0
GAL
M1-2
SAN
S2-2
ATM
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BET

BET - Performa

ARS
M1-3
BOU
S2-2
INT
K1-0
RSO
M1-0
VAL
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Villarreal vs Real Betis: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 17 Januari 2026, ketika Real Betis menjamu Villarreal dan menang 2-0. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 2-2 di Estadio de la Ceramica pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Villarreal mencatat tiga kemenangan berbanding satu milik Betis, dengan satu hasil imbang, meski Betis memenangi laga terbaru. Kedua tim juga menghasilkan kemenangan 1-2 untuk Villarreal di Seville pada April 2025 dan kemenangan 1-2 untuk Villarreal pada Desember 2024.

Head to Head

VillarrealSeriReal Betis
2
1
2
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FT
8Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Villarreal vs Real Betis

Di klasemen LaLiga saat ini, Real Betis berada di posisi ketujuh dan Villarreal di posisi kesembilan.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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