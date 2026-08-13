Villarreal baru saja menuntaskan apa yang bisa dibilang sebagai musim domestik terbaik dalam sejarah mereka, dan kunjungan Real Madrid ke Estadio de la Cerámica pada Maret nanti sudah diprediksi menjadi salah satu laga paling menonjol musim ini. GOAL akan memandu Anda melalui semua informasi penting soal tiket Villarreal yang perlu diketahui, termasuk harganya, tempat membelinya, dan banyak lagi.

Apa saja pertandingan Villarreal yang akan datang?

Villarreal menjalani kampanye La Liga 38 pertandingan yang berlangsung dari pertengahan Agustus 2026 hingga akhir Mei 2027. Di bawah ini adalah daftar pertandingan lengkap klub, kandang dan tandang, untuk musim yang akan datang.

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Min, 16 Agu 2026 Racing Santander vs Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Tiket Min, 23 Agu 2026 Atlético Madrid vs Villarreal Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Tiket Min, 30 Agu 2026 Alavés vs Villarreal Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz) Tiket Min, 6 Sep 2026 Villarreal vs Deportivo de A Coruña Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 13 Sep 2026 Villarreal vs Real Betis Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Rab, 16 Sep 2026 Malaga vs Villarreal Estadio La Rosaleda (Málaga) Tiket Min, 20 Sep 2026 Villarreal vs Levante Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 11 Okt 2026 Real Madrid vs Villarreal Santiago Bernabéu (Madrid) Tiket Min, 18 Okt 2026 Villarreal vs Elche Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 25 Okt 2026 Valencia vs Villarreal Mestalla Stadium (Valencia) Tiket Min, 1 Nov 2026 Villarreal vs Espanyol Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 8 Nov 2026 Villarreal vs Getafe Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 22 Nov 2026 Barcelona vs Villarreal Spotify Camp Nou (Barcelona) Tiket Min, 29 Nov 2026 Celta Vigo vs Villarreal Estadio de Balaídos (Vigo) Tiket Min, 6 Des 2026 Villarreal vs Real Sociedad Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 13 Des 2026 Villarreal vs Rayo Vallecano Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 20 Des 2026 Osasuna vs Villarreal El Sadar Stadium (Pamplona) Tiket Min, 3 Jan 2027 Villarreal vs Sevilla Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 10 Jan 2027 Athletic Club vs Villarreal San Mamés Stadium (Bilbao) Tiket Min, 17 Jan 2027 Villarreal vs Alavés Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 24 Jan 2027 Espanyol vs Villarreal RCDE Stadium (Cornella de Llobregat) Tiket Min, 31 Jan 2027 Villarreal vs Racing Santander Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 7 Feb 2027 Getafe vs Villarreal Estadio Coliseum (Getafe) Tiket Min, 14 Feb 2027 Villarreal vs Barcelona Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 21 Feb 2027 Villarreal vs Valencia Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 28 Feb 2027 Real Betis vs Villarreal Estadio Olímpico de la Cartuja (Seville) Tiket Min, 7 Mar 2027 Villarreal vs Real Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 14 Mar 2027 Elche vs Villarreal Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Tiket Min, 21 Mar 2027 Villarreal vs Málaga Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 4 Apr 2027 Deportivo de A Coruña vs Villarreal Riazor Stadium (A Coruña) Tiket Min, 11 Apr 2027 Villarreal vs Athletic Club Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 18 Apr 2027 Levante vs Villarreal Estadi Ciutat de Valencia (Valencia) Tiket Rab, 21 Apr 2027 Villarreal vs Atlético Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 2 Mei 2027 Rayo Vallecano vs Villarreal Campo de Futbol de Vallecas (Madrid) Tiket Min, 9 Mei 2027 Villarreal vs Celta Vigo Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 16 Mei 2027 Sevilla vs Villarreal Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium (Seville) Tiket Min, 23 Mei 2027 Villarreal vs Osasuna Estadio de la Cerámica (Villarreal) Tiket Min, 30 Mei 2027 Real Sociedad vs Villarreal Reale Arena (San Sebastián) Tiket

Cara membeli tiket pertandingan Villarreal

Tersedia beberapa opsi pembelian tiket untuk laga Villarreal, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga paket hospitality. Untuk membeli tiket, cara paling tepercaya adalah dengan mengunjungi portal tiket resmi Villarreal di situs klub. Ada baiknya Anda mengecek situs tersebut secara berkala untuk informasi penjualan tiket.

Tiket juga tersedia untuk dibeli di toko stadion, toko pusat kota Villarreal, dan loket stadion pada hari pertandingan. Namun, dengan klub secara rutin memiliki jauh di atas 20.000 pemegang tiket musiman di stadion berkapasitas sekitar 23.000 penonton, membeli tiket melalui klub tidak selalu mudah, terutama untuk sejumlah laga besar melawan Real Madrid atau Barcelona serta Derbi de la Comunitat kontra Valencia.

Jika tiket sudah habis terjual, atau Anda berharap mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan penjual tiket resale sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket pertandingan Villarreal?

Bagi yang ingin membeli tiket Villarreal di Estadio de la Ceramica secara per pertandingan, harga tiket dewasa berkisar antara €20-€50 jika dibeli langsung melalui klub. Harganya berfluktuasi tergantung siapa lawannya dan di mana Anda duduk di stadion.

Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi melawan tim seperti Real Madrid, Barcelona, dan Valencia, ditambah laga-laga Liga Champions yang kembali hadir, harga biasanya ikut naik.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket di situs resale sekunder seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari €49.

Apa yang bisa diharapkan dari Villarreal pada 2026/27?

Kapal Selam Kuning baru saja menuntaskan apa yang bisa dibilang sebagai musim domestik terbaik dalam sejarah mereka. Villarreal finis ketiga di La Liga pada 2025/26 dengan 72 poin, catatan tertinggi kedua yang pernah diraih klub, dan mengamankan tiket Liga Champions secara beruntun untuk pertama kalinya. Itu menandai peningkatan luar biasa mengingat klub ini sebelumnya hanya dua kali finis di tiga besar Spanyol, pada 2004/05 dan 2007/08.

Namun, kisah ini datang dengan sebuah kejutan. Setelah menghadirkan finis bersejarah itu, Marcelino mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan klub pada akhir musim, mengakhiri periode keduanya sebagai pelatih setelah dua setengah tahun di mana ia mengembalikan Villarreal ke Eropa secara konsisten. Ia digantikan oleh Inigo Perez, sebelumnya dari Rayo Vallecano, yang mengambil alih skuad yang sudah terbiasa bersaing di papan atas klasemen.

Meski performa domestik sangat bagus, kembalinya Villarreal ke Liga Champions terbukti sulit, dengan hanya meraih satu poin dari delapan pertandingan fase liga. Memperbaiki performa di kompetisi Eropa sambil mempertahankan momentum di liga yang dibangun di bawah Marcelino akan menjadi ujian awal terbesar bagi Perez, dengan tugas-tugas berat melawan Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid juga sudah menanti dalam kalender musim ini.

Sejarah Estadio de la Ceramica

Estadio de la Ceramica adalah stadion sepak bola di Villarreal, Spanyol. Stadion ini telah menjadi kandang Villarreal CF sejak dibuka pada 1923. Stadion ini berkapasitas 23.000 penonton, angka yang kira-kira setara dengan setengah populasi kota itu sendiri. Pada Januari 2017, Villarreal mengubah nama stadionnya dari El Madrigal menjadi Estadio de la Ceramica, untuk mengakui industri lokal.