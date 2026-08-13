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Real Betis Balompie v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Cara mendapatkan tiket Villarreal: Villarreal vs Real Madrid, jadwal pertandingan mendatang, harga, dan lainnya

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Kami membahas semua informasi tiket penting untuk pertandingan-pertandingan mendatang Villarreal

Villarreal baru saja menuntaskan apa yang bisa dibilang sebagai musim domestik terbaik dalam sejarah mereka, dan kunjungan Real Madrid ke Estadio de la Cerámica pada Maret nanti sudah diprediksi menjadi salah satu laga paling menonjol musim ini. GOAL akan memandu Anda melalui semua informasi penting soal tiket Villarreal yang perlu diketahui, termasuk harganya, tempat membelinya, dan banyak lagi.

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Apa saja pertandingan Villarreal yang akan datang?

Villarreal menjalani kampanye La Liga 38 pertandingan yang berlangsung dari pertengahan Agustus 2026 hingga akhir Mei 2027. Di bawah ini adalah daftar pertandingan lengkap klub, kandang dan tandang, untuk musim yang akan datang.

TanggalPertandinganTempatTiket
Min, 16 Agu 2026Racing Santander vs VillarrealEstadio El Sardinero (Santander)Tiket
Min, 23 Agu 2026Atlético Madrid vs VillarrealRiyadh Air Metropolitano (Madrid)Tiket
Min, 30 Agu 2026Alavés vs VillarrealMendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz)Tiket
Min, 6 Sep 2026Villarreal vs Deportivo de A CoruñaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 13 Sep 2026Villarreal vs Real BetisEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Rab, 16 Sep 2026Malaga vs VillarrealEstadio La Rosaleda (Málaga)Tiket
Min, 20 Sep 2026Villarreal vs LevanteEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 11 Okt 2026Real Madrid vs VillarrealSantiago Bernabéu (Madrid)Tiket
Min, 18 Okt 2026Villarreal vs ElcheEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 25 Okt 2026Valencia vs VillarrealMestalla Stadium (Valencia)Tiket
Min, 1 Nov 2026Villarreal vs EspanyolEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 8 Nov 2026Villarreal vs GetafeEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 22 Nov 2026Barcelona vs VillarrealSpotify Camp Nou (Barcelona)Tiket
Min, 29 Nov 2026Celta Vigo vs VillarrealEstadio de Balaídos (Vigo)Tiket
Min, 6 Des 2026Villarreal vs Real SociedadEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 13 Des 2026Villarreal vs Rayo VallecanoEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 20 Des 2026Osasuna vs VillarrealEl Sadar Stadium (Pamplona)Tiket
Min, 3 Jan 2027Villarreal vs SevillaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 10 Jan 2027Athletic Club vs VillarrealSan Mamés Stadium (Bilbao)Tiket
Min, 17 Jan 2027Villarreal vs AlavésEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 24 Jan 2027Espanyol vs VillarrealRCDE Stadium (Cornella de Llobregat)Tiket
Min, 31 Jan 2027Villarreal vs Racing SantanderEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 7 Feb 2027Getafe vs VillarrealEstadio Coliseum (Getafe)Tiket
Min, 14 Feb 2027Villarreal vs BarcelonaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 21 Feb 2027Villarreal vs ValenciaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 28 Feb 2027Real Betis vs VillarrealEstadio Olímpico de la Cartuja (Seville)Tiket
Min, 7 Mar 2027Villarreal vs Real MadridEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 14 Mar 2027Elche vs VillarrealEstadio Manuel Martínez Valero (Elche)Tiket
Min, 21 Mar 2027Villarreal vs MálagaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 4 Apr 2027Deportivo de A Coruña vs VillarrealRiazor Stadium (A Coruña)Tiket
Min, 11 Apr 2027Villarreal vs Athletic ClubEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 18 Apr 2027Levante vs VillarrealEstadi Ciutat de Valencia (Valencia)Tiket
Rab, 21 Apr 2027Villarreal vs Atlético MadridEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 2 Mei 2027Rayo Vallecano vs VillarrealCampo de Futbol de Vallecas (Madrid)Tiket
Min, 9 Mei 2027Villarreal vs Celta VigoEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 16 Mei 2027Sevilla vs VillarrealRamon Sanchez-Pizjuan Stadium (Seville)Tiket
Min, 23 Mei 2027Villarreal vs OsasunaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Tiket
Min, 30 Mei 2027Real Sociedad vs VillarrealReale Arena (San Sebastián)Tiket

Cara membeli tiket pertandingan Villarreal

Tersedia beberapa opsi pembelian tiket untuk laga Villarreal, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga paket hospitality. Untuk membeli tiket, cara paling tepercaya adalah dengan mengunjungi portal tiket resmi Villarreal di situs klub. Ada baiknya Anda mengecek situs tersebut secara berkala untuk informasi penjualan tiket.

Tiket juga tersedia untuk dibeli di toko stadion, toko pusat kota Villarreal, dan loket stadion pada hari pertandingan. Namun, dengan klub secara rutin memiliki jauh di atas 20.000 pemegang tiket musiman di stadion berkapasitas sekitar 23.000 penonton, membeli tiket melalui klub tidak selalu mudah, terutama untuk sejumlah laga besar melawan Real Madrid atau Barcelona serta Derbi de la Comunitat kontra Valencia.

LaLiga
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
Villarreal crest
Villarreal
VIL

Jika tiket sudah habis terjual, atau Anda berharap mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan penjual tiket resale sekunder seperti StubHub.

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Berapa harga tiket pertandingan Villarreal?

Bagi yang ingin membeli tiket Villarreal di Estadio de la Ceramica secara per pertandingan, harga tiket dewasa berkisar antara €20-€50 jika dibeli langsung melalui klub. Harganya berfluktuasi tergantung siapa lawannya dan di mana Anda duduk di stadion.

Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi melawan tim seperti Real Madrid, Barcelona, dan Valencia, ditambah laga-laga Liga Champions yang kembali hadir, harga biasanya ikut naik.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket di situs resale sekunder seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari €49.

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Apa yang bisa diharapkan dari Villarreal pada 2026/27?

Kapal Selam Kuning baru saja menuntaskan apa yang bisa dibilang sebagai musim domestik terbaik dalam sejarah mereka. Villarreal finis ketiga di La Liga pada 2025/26 dengan 72 poin, catatan tertinggi kedua yang pernah diraih klub, dan mengamankan tiket Liga Champions secara beruntun untuk pertama kalinya. Itu menandai peningkatan luar biasa mengingat klub ini sebelumnya hanya dua kali finis di tiga besar Spanyol, pada 2004/05 dan 2007/08.

Namun, kisah ini datang dengan sebuah kejutan. Setelah menghadirkan finis bersejarah itu, Marcelino mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan klub pada akhir musim, mengakhiri periode keduanya sebagai pelatih setelah dua setengah tahun di mana ia mengembalikan Villarreal ke Eropa secara konsisten. Ia digantikan oleh Inigo Perez, sebelumnya dari Rayo Vallecano, yang mengambil alih skuad yang sudah terbiasa bersaing di papan atas klasemen.

Meski performa domestik sangat bagus, kembalinya Villarreal ke Liga Champions terbukti sulit, dengan hanya meraih satu poin dari delapan pertandingan fase liga. Memperbaiki performa di kompetisi Eropa sambil mempertahankan momentum di liga yang dibangun di bawah Marcelino akan menjadi ujian awal terbesar bagi Perez, dengan tugas-tugas berat melawan Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid juga sudah menanti dalam kalender musim ini.

Sejarah Estadio de la Ceramica

Estadio de la Ceramica adalah stadion sepak bola di Villarreal, Spanyol. Stadion ini telah menjadi kandang Villarreal CF sejak dibuka pada 1923. Stadion ini berkapasitas 23.000 penonton, angka yang kira-kira setara dengan setengah populasi kota itu sendiri. Pada Januari 2017, Villarreal mengubah nama stadionnya dari El Madrigal menjadi Estadio de la Ceramica, untuk mengakui industri lokal.

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