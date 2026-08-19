VfB Stuttgart akan menghadapi FC Koeln pada Jumat, 4 September 2026 di MHPArena, Stuttgart.

Stuttgart memasuki laga ini dengan target mempertahankan rekor tak terkalahkan aktif dalam enam pertandingan melawan FC Koeln setelah kemenangan 3-1 pada pertemuan head-to-head sebelumnya. Kedua tim datang ke pertandingan ini dengan tujuan membangun momentum awal musim, dengan Stuttgart berupaya menjaga catatan kandang mereka di MHPArena sementara FC Koeln ingin meraih kemenangan tandang krusial untuk menghentikan laju dominan lawannya.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket VfB Stuttgart vs FC Koeln, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga VfB Stuttgart vs FC Koeln?

Bundesliga - Pekan 2 4 Sep 2026 - 14.30 MHPArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga VfB Stuttgart vs FC Koeln?

1. Penjualan resmi klub tuan rumah (VfB Stuttgart)

Beli langsung melalui situs tiket resmi klub tuan rumah.

Penjualan dibuka beberapa pekan sebelum hari pertandingan, dengan prioritas diberikan kepada anggota klub sebelum dibuka untuk umum.

Jika habis terjual, periksa portal pertukaran tiket resmi klub untuk penjualan kembali dengan harga nominal dari pemegang tiket musiman.

2. Blok suporter tim tamu (FC Koeln)

Suporter tim tamu sebaiknya membeli tiket secara eksklusif melalui portal resmi klub tamu untuk duduk di sektor tamu yang telah ditentukan.

3. Platform tiket sekunder

Tiket sering kali dapat ditemukan di marketplace penjualan kembali pihak ketiga seperti StubHub , meski harga biasanya dinaikkan di atas harga nominal dan ketersediaannya bervariasi.

Berapa harga tiket Bundesliga VfB Stuttgart vs FC Koeln?

Harga tiket standar untuk pertandingan Bundesliga di MHPArena bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan saluran pembelian:

Harga resmi (harga nominal): langsung dari klub tuan rumah, tiket standar biasanya berkisar antara €15 hingga €80, dengan blok berdiri di kisaran termurah dan blok tempat duduk tengah di kisaran tertinggi.

Pasar penjualan kembali: Di marketplace pihak ketiga seperti StubHub , harga mulai dari sekitar €60 hingga €105 untuk akses dasar, dan meningkat seiring permintaan saat hari pertandingan semakin dekat.

VfB Stuttgart vs FC Koeln Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa VfB Stuttgart vs FC Koeln

Stuttgart memasuki musim Bundesliga setelah pramusim yang beragam, dengan mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga uji coba. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Fulham pada 15 Agustus, meski mereka mengalahkan Everton 3-1 pada pekan sebelumnya. Dalam lima pertandingan itu, Stuttgart mencetak 17 gol dan kebobolan empat, dengan kemenangan telak 8-1 atas Kickers Offenbach menjadi sorotan khusus.

Performa pramusim Koeln secara umum positif. Tim asuhan Wagner memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan, dengan satu-satunya kekalahan mereka adalah hasil Bundesliga 5-1 melawan Bayern Munich pada Mei. Laga terbaru mereka berakhir dengan dua kemenangan beruntun atas Real Sociedad, 2-1 dan 2-0, sementara mereka juga mencetak delapan gol tanpa balas ke gawang Bergisch Gladbach. Koeln mencetak 15 gol dan kebobolan enam dalam lima laga tersebut.

VfB Stuttgart vs FC Koeln: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 14 Februari 2026, ketika Stuttgart menang 3-1 di MHPArena dalam ajang Bundesliga. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di kompetisi ini, Stuttgart memiliki rekor yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Koeln, sementara satu laga lainnya berakhir imbang. Stuttgart telah mencetak 11 gol dalam lima pertemuan tersebut dan kebobolan lima gol.

Klasemen VfB Stuttgart vs FC Koeln

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, VfB Stuttgart berada di posisi ke-17 sementara FC Koeln menempati peringkat ke-8.