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Cara mendapatkan tiket VfB Stuttgart vs FC Koeln: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Bundesliga

VfB Stuttgart menghadapi FC Koeln di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

VfB Stuttgart akan menghadapi FC Koeln pada Jumat, 4 September 2026 di MHPArena, Stuttgart. 

Stuttgart memasuki laga ini dengan target mempertahankan rekor tak terkalahkan aktif dalam enam pertandingan melawan FC Koeln setelah kemenangan 3-1 pada pertemuan head-to-head sebelumnya. Kedua tim datang ke pertandingan ini dengan tujuan membangun momentum awal musim, dengan Stuttgart berupaya menjaga catatan kandang mereka di MHPArena sementara FC Koeln ingin meraih kemenangan tandang krusial untuk menghentikan laju dominan lawannya.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket VfB Stuttgart vs FC Koeln, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga VfB Stuttgart vs FC Koeln?

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Bundesliga - Pekan 2
MHPArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga VfB Stuttgart vs FC Koeln?

1. Penjualan resmi klub tuan rumah (VfB Stuttgart)

  • Beli langsung melalui situs tiket resmi klub tuan rumah.
  • Penjualan dibuka beberapa pekan sebelum hari pertandingan, dengan prioritas diberikan kepada anggota klub sebelum dibuka untuk umum.
  • Jika habis terjual, periksa portal pertukaran tiket resmi klub untuk penjualan kembali dengan harga nominal dari pemegang tiket musiman.

2. Blok suporter tim tamu (FC Koeln)

  • Suporter tim tamu sebaiknya membeli tiket secara eksklusif melalui portal resmi klub tamu untuk duduk di sektor tamu yang telah ditentukan.

3. Platform tiket sekunder

  • Tiket sering kali dapat ditemukan di marketplace penjualan kembali pihak ketiga seperti StubHub, meski harga biasanya dinaikkan di atas harga nominal dan ketersediaannya bervariasi.

Berapa harga tiket Bundesliga VfB Stuttgart vs FC Koeln?

Harga tiket standar untuk pertandingan Bundesliga di MHPArena bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan saluran pembelian:

  • Harga resmi (harga nominal): langsung dari klub tuan rumah, tiket standar biasanya berkisar antara €15 hingga €80, dengan blok berdiri di kisaran termurah dan blok tempat duduk tengah di kisaran tertinggi.
  • Pasar penjualan kembali: Di marketplace pihak ketiga seperti StubHub, harga mulai dari sekitar €60 hingga €105 untuk akses dasar, dan meningkat seiring permintaan saat hari pertandingan semakin dekat.

VfB Stuttgart vs FC Koeln Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa VfB Stuttgart vs FC Koeln

Stuttgart memasuki musim Bundesliga setelah pramusim yang beragam, dengan mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga uji coba. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Fulham pada 15 Agustus, meski mereka mengalahkan Everton 3-1 pada pekan sebelumnya. Dalam lima pertandingan itu, Stuttgart mencetak 17 gol dan kebobolan empat, dengan kemenangan telak 8-1 atas Kickers Offenbach menjadi sorotan khusus.

Performa pramusim Koeln secara umum positif. Tim asuhan Wagner memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan, dengan satu-satunya kekalahan mereka adalah hasil Bundesliga 5-1 melawan Bayern Munich pada Mei. Laga terbaru mereka berakhir dengan dua kemenangan beruntun atas Real Sociedad, 2-1 dan 2-0, sementara mereka juga mencetak delapan gol tanpa balas ke gawang Bergisch Gladbach. Koeln mencetak 15 gol dan kebobolan enam dalam lima laga tersebut.

VFB

VFB - Performa

FSV
M0-5
OFC
M1-8
PAR
S2-2
EVE
M3-1
FUL
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
KOE

KOE - Performa

FCB
K5-1
BEG
M0-8
BSC
S2-2
RSO
M2-0
RSO
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

VfB Stuttgart vs FC Koeln: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 14 Februari 2026, ketika Stuttgart menang 3-1 di MHPArena dalam ajang Bundesliga. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di kompetisi ini, Stuttgart memiliki rekor yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Koeln, sementara satu laga lainnya berakhir imbang. Stuttgart telah mencetak 11 gol dalam lima pertemuan tersebut dan kebobolan lima gol.

Head to Head

VfB StuttgartSeriFC Koeln
4
1
0
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
1
FT
Bundesliga
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
FT
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
1
FT
Bundesliga
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
FT
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FC Koeln badge
FC Koeln
KOE
0
FT
11Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen VfB Stuttgart vs FC Koeln

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, VfB Stuttgart berada di posisi ke-17 sementara FC Koeln menempati peringkat ke-8.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KoelnFC KoelnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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