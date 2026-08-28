Valencia akan menghadapi Real Sociedad pada Rabu, 20 September 2026 di Estadio Mestalla, Valencia.

Dalam pertemuan terbaru mereka pada Mei 2026, Valencia meraih kemenangan tandang dramatis 4-3 atas Real Sociedad dalam laga yang sarat aksi. Secara historis, pertemuan-pertemuan terkini antara kedua klub berlangsung ketat, dengan kombinasi kemenangan tipis dan hasil imbang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Valencia vs Real Sociedad, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Valencia vs Real Sociedad di LaLiga?

Valencia vs Real Sociedad berlangsung di Estadio Mestalla, Valencia, dengan waktu kick-off akan dikonfirmasi melalui penyiar lokal Anda.

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 09.00 Estadio Mestalla

Bagaimana cara membeli tiket Valencia vs Real Sociedad di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Valencia vs Real Sociedad di Estadio Mestalla pada 20 September 2026, Anda bisa menggunakan saluran resmi dan sekunder berikut:

Situs Resmi Valencia CF: Sumber utama dan paling aman adalah langsung melalui portal penjualan tiket resmi Valencia CF. Tiket umumnya tersedia untuk publik beberapa pekan sebelum hari pertandingan setelah pemegang tiket musiman ( socis ) mengambil kursi mereka.

Loket Estadio Mestalla: Anda bisa membeli tiket secara langsung di loket stadion di Valencia pada hari-hari menjelang laga atau pada hari pertandingan, selama laga tersebut belum sepenuhnya terjual habis.

Marketplace Sekunder & Agregator: Jika tiket terjual habis melalui saluran resmi, platform sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual ulang untuk pertandingan di Mestalla.

Berapa harga tiket Valencia vs Real Sociedad di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Valencia vs Real Sociedad di Estadio Mestalla bergantung pada saluran pembelian dan kategori kursi:

Rilis Resmi untuk Publik (Harga Normal): Langsung dari Valencia CF, tiket pertandingan standar umumnya berkisar dari £25 hingga £75 (€30 hingga €85) untuk tempat duduk standar di tribun atas dan bawah, tergantung lokasi tribunnya.

Pasar Sekunder & Penjual Ulang: Di agregator tiket dan platform jual ulang seperti StubHub, kursi entry-level biasanya mulai dari sekitar £45 hingga £60 ($59 hingga $76), sementara tiket standar rata-rata berharga sekitar £180 hingga £200 . Opsi VIP atau hospitality bisa mulai dari £600+ .

Valencia vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Valencia vs Real Sociedad

Valencia mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Real Betis di LaLiga pada 25 Agustus, setelah hasil imbang 0-0 melawan Celta Vigo tiga hari sebelumnya. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu datang dalam laga uji coba pramusim melawan Hercules dengan skor 2-0. Valencia gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan tersebut, dan dua laga kompetitif mereka musim ini belum menghasilkan gol di ujung yang tepat.

Real Sociedad kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terakhir mereka adalah kekalahan 1-0 dari Real Betis di LaLiga pada 21 Agustus, dan sebelumnya mereka dikalahkan Chelsea 3-1 serta menelan kekalahan beruntun dari FC Koeln di pramusim. Dua kekalahan dari Koeln dan kekalahan 2-1 dari Toulouse melengkapi rangkaian lima kekalahan beruntun. Tim asuhan Matarazzo mencetak tiga gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Valencia vs Real Sociedad: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 17 Mei 2026, ketika Valencia menang 4-3 di kandang Real Sociedad. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 1-1 di Estadio Mestalla pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Valencia meraih dua kemenangan, sama seperti Real Sociedad, dengan satu hasil imbang. Laga kandang terbaru di Mestalla, pada Januari 2025, berakhir 1-0 untuk kemenangan Valencia.