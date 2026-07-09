Cristiano Ronaldo dan Portugal resmi tersingkir dari Piala Dunia 2026. Meski penggemar tak lagi bisa menyaksikan legenda Portugal itu secara langsung di Amerika Utara, turnamen ini kian memanas saat memasuki babak-babak akhir.

Perjalanan Portugal di Piala Dunia FIFA 2026 berakhir di babak 16 besar setelah kalah 1-0 dari Spanyol pada 6 Juli 2026. Laga yang digelar di Dallas Stadium, Arlington, Texas, itu tetap tanpa gol hingga pemain pengganti Mikel Merino mencetak gol kemenangan untuk Spanyol pada masa injury time babak kedua, tepatnya menit ke-91.

Penjualan tiket melonjak setiap kali para legenda sepakbola turun ke lapangan, ketika para penggemar berebut untuk menyaksikan sejarah ikonik secara langsung. Jika Anda berencana mengikuti laga-laga berkesan ini sambil memasang taruhan prapertandingan atau live, memastikan bankroll Anda bertambah adalah langkah cerdas. Lihat ulasan khusus kami untuk membuka manfaat terbaik dengan kode promo Megapari kami.

Meski Portugal telah resmi tersingkir, masih ada beberapa tiket Piala Dunia yang tersisa.

Jadwal dan hasil Portugal di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan Tiket Rab 17 Juni Portugal vs DR Kongo 1-1 Sel 23 Juni Portugal vs Uzbekistan 5-0 Sab 27 Juni Portugal vs Kolombia 0-0 Jum 3 Juli Babak 32 besar: Portugal vs Kroasia 2-1 Sen 6 Juli Babak 16 besar: Portugal vs Spanyol 0-1

Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan datang

Tanggal & Waktu Kick-off Detail pertandingan Lokasi Tiket 9 Juli, kick-off 18.00 EDT Perempat-final 1: Prancis vs Maroko Gillette Stadium (Boston), AS Beli Tiket 10 Juli, kick-off 18.00 PDT Perempat-final 2: Spanyol vs Belgia SoFi Stadium (Los Angeles), AS Beli Tiket 11 Juli, kick-off 16.00 EDT Perempat-final 3: Norwegia vs Inggris Hard Rock Stadium (Miami), AS Beli Tiket 11 Juli, kick-off 18.00 CDT Perempat-final 4: Argentina vs Swiss Arrowhead Stadium (Kansas City), AS Beli Tiket 14 Juli, kick-off 19.00 CDT Semi-final 1: Prancis/Maroko vs Spanyol/Belgia Dallas Stadium, AS Beli Tiket 15 Juli, kick-off 20.00 EDT Semi-final 2: Norwegia/Inggris vs Argentina/Swiss Atlanta Stadium, AS Beli Tiket 18 Juli, kick-off 15.00 EDT Perebutan tempat ketiga: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / Swiss Miami Stadium, AS Beli Tiket 19 Juli, kick-off 15.00 EDT Final Piala Dunia: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / Swiss New York New Jersey Stadium, AS Beli Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Portugal di Piala Dunia 2026?

Per hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian, telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Last-Minute saat ini sedang berlangsung, setelah dimulai pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sedang berlangsung, setelah dimulai pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Official FIFA Resale Marketplace juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring turnamen semakin dekat.

juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring turnamen semakin dekat. Alternatifnya, penggemar dapat melihat pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket last-minute. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Portugal di Piala Dunia 2026?

Tiket pertandingan untuk laga-laga Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, berada di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, berada di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, berada di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi sepanjang berbagai fase rilis/penjualan tiket. Estimasi awalnya ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Fase grup (tidak termasuk tuan rumah) $60 - $620 Fase grup (pertandingan AS, Kanada & Meksiko) $75 - $2,735 Babak 32 besar $105 - $750 Babak 16 besar $170 - $980 Perempat-final $275 - $1,775 Semi-final $420 - $3,295 Final $2,030 - $7,875

Pantau portal tiket Piala Dunia milik FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Apa yang bisa diharapkan dari Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026?

Cristiano Ronaldo, yang secara luar biasa menjalani debutnya bersama Portugal pada 2003, sekali lagi memberi teladan luar biasa bagi rekan-rekan setimnya selama kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sukses untuk timnya. Ia menjadi pencetak gol terbanyak tim dengan mencetak lima gol.

Legenda Portugal itu kokoh di puncak daftar pencetak gol internasional sepanjang masa, dengan 143 gol dalam 226 penampilan untuk negaranya. Dengan rival terdekatnya, Lionel Messi, tertinggal 27 gol, kecil kemungkinan rekor Ronaldo akan dipecahkan dalam waktu dekat, atau bahkan sama sekali.

Tiga dari delapan gol Ronaldo di putaran final Piala Dunia sebelumnya lahir dalam satu pertandingan fase grup yang luar biasa melawan rival Iberia, Spanyol, pada 2018. CR7 melengkapi hat-trick-nya dengan tendangan bebas menakjubkan pada menit ke-88 untuk menyamakan skor menjadi 3-3.

Tidak mengherankan jika kenaikan Portugal di ranking FIFA bertepatan dengan kemunculan Cristiano Ronaldo di panggung internasional. Sebelum mereka lolos ke Korea/Jepang 2002, mereka hanya ambil bagian dalam dua Piala Dunia selama 70 tahun.

Portugal kini menjadi kekuatan besar di panggung global, tampil di setiap Piala Dunia sejak saat itu dan pernah finis di posisi keempat pada 2006. Selain itu, Selecao das Quinas menjuarai Kejuaraan Eropa 2016, dan juga dinobatkan sebagai juara UEFA Nations League pada 2019 dan 2025.

Minat terhadap tiket untuk pertandingan yang menampilkan Cristiano Ronaldo tetap sangat tinggi karena para pendukung ingin melihat penyerang legendaris itu mewakili negaranya di kompetisi besar. Pembaruan tiket resmi terus dipantau ketat oleh penggemar yang berharap bisa mengamankan kursi untuk laga internasional yang sangat diminati ini. Di luar kehadiran di stadion, para penggemar sepakbola juga aktif mengikuti kabar tim, odds pemain individu, dan promosi bandar menjelang kick-off. Mereka yang tertarik mengeksplorasi potensi insentif sambutan di platform taruhan modern dapat membaca tentang kode promo betano untuk mempelajari persyaratan pembuatan akun dan ketentuan penawaran. Tetap mendapatkan informasi soal detail promosi memungkinkan para pencinta olahraga mengevaluasi fitur taruhan yang tersedia secara menyeluruh.