Cara mendapatkan tiket untuk menonton Lionel Messi di Piala Dunia 2026: Tiket Piala Dunia Argentina, informasi, dan lainnya

Lionel Messi mungkin masih bermain secara reguler untuk Inter Miami di MLS, tetapi para penggemar sepak bola di seluruh dunia berharap sang legenda olahraga ini dapat tampil mengenakan seragam bergaris biru-putih Argentina yang ikonik pada Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Dengan karir internasional Messi yang gemilang akan segera berakhir, para penggemar telah dengan antusias membeli tiket untuk pertandingan Piala Dunia Argentina, yang pertama akan digelar di Kansas City melawan Aljazair pada 16 Juni.

Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda informasi penting mengenai tiket Piala Dunia Argentina 2026, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Argentina di Piala Dunia 2026?

Meskipun tidak ada satu pun dari 116 gol internasional Lionel Messi yang dicetak melawan dua lawan Argentina di fase grup Piala Dunia 2026, yaitu Austria dan Yordania, ia pernah mencetak dua gol sebelumnya melawan Aljazair, yang akan menjadi lawan pertama juara bertahan musim panas ini.

Pada tahun 2007, Argentina mengalahkan Aljazair 4-3 dalam pertandingan persahabatan di Camp Nou, Barcelona. Selain menyamakan skor menjadi 2-2 dari titik penalti, Messi juga mencetak gol penentu kemenangan.

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Selasa, 16 Juni Argentina vs Aljazair (20.00 CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Tiket Senin, 22 Juni Argentina vs Austria (12.00 siang CDT) AT&T Stadium (Arlington) Tiket Sabtu, 27 Juni Argentina vs Yordania (21.00 CDT) AT&T Stadium (Arlington) Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Argentina 2026

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Argentina 2026?

Tiket pertandingan untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875



Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan saat ini.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia Argentina 2026?

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Argentina yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket tersebut tersedia sebagai berikut:

Satu Pertandingan

Babak Penyisihan Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa yang bisa diharapkan dari Lionel Messi di Piala Dunia 2026

Terakhir kali kita melihat Lionel Messi beraksi di Piala Dunia, yaitu pada Final Qatar 2022, ia membantu membawa Argentina meraih gelar juara pertama mereka dalam 36 tahun. Ia tidak hanya mencetak dua gol melawan Prancis, tetapi juga mencetak salah satu tendangan penalti yang sangat penting selama adu penalti.

Karier internasional Messi yang gemilang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Namun, pada tahun 2005, ia memulai kariernya dengan gemilang bersama timnas Argentina. Dalam pertandingan persahabatan melawan Hongaria di Budapest, Messi masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-63, namun ia langsung mendapat kartu merah kurang dari satu menit kemudian, setelah menggunakan sikunya untuk menangkis seorang bek.

Mungkin itu merupakan awal yang mengecewakan, tetapi itu adalah salah satu dari sedikit momen terburuk bagi bintang sepak bola Argentina dan dunia tersebut. Meskipun Messi telah mengumpulkan segudang prestasi di level klub, bersama Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Inter Miami, beberapa pencapaian terbesarnya justru diraih di panggung internasional.

Messi telah mencetak 116 gol dalam 198 pertandingan untuk Argentina, dengan 13 di antaranya tercipta di turnamen Piala Dunia. Jumlah tersebut menempatkannya di peringkat keempat bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, di belakang Miroslav Klose, Ronaldo (Brasil), dan Gerd Muller. Namun, karena Messi tampaknya akan bermain di turnamen Piala Dunia keenamnya yang memecahkan rekor musim panas ini, ia kemungkinan akan naik lebih tinggi dalam daftar bersejarah tersebut.

Argentina memang selalu menjadi daya tarik besar. Ribuan penonton berbondong-bondong menyaksikan Lionel Messi dan kawan-kawan beraksi selama Copa America 2024, yang diselenggarakan di Amerika Serikat.

Lebih dari 80.000 pendukung menyaksikan pertandingan semifinal antara Argentina dan Kanada di MetLife Stadium di New Jersey, dan lebih dari 65.000 orang menyaksikan La Albiceleste mengangkat trofi besar lainnya di Hard Rock Stadium, Miami, setelah kemenangan 1-0 atas Kolombia.