Segalanya telah siap untuk apa yang tampaknya akan menjadi bab terakhir yang paling dinanti dalam karier legendaris Lionel Messi.

Kapten Argentina ini telah mengantarkan La Albiceleste ke Final Piala Dunia FIFA untuk kedua kalinya secara berturut-turut, sehingga mereka kini hanya berjarak 90 menit lagi untuk mempertahankan gelar juara dunia mereka.

Setelah meraih kemenangan 2-1 yang mendebarkan atas Inggris di semifinal di Atlanta, Messi dan timnya telah tiba di New Jersey untuk menghadapi Spanyol dalam pertandingan monumental yang sangat menentukan.

Messi benar-benar mendominasi turnamen ini, memimpin perebutan Sepatu Emas dengan 9 gol serta daftar pemberi assist terbanyak dengan 6 assist.

Pada Minggu, 19 Juli, ia akan memimpin Argentina ke New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) untuk menghadapi tim Spanyol yang tak kenal ampun. Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk menyaksikan pemain terhebat sepanjang masa memburu trofi Piala Dunia keduanya di panggung terbesar dunia.

Bagaimana jadwal grup Argentina di Piala Dunia 2026?

Argentina berlaga di Grup J pada Piala Dunia FIFA 2026.

Juara bertahan ini telah melewati pertandingan pembuka mereka dengan mulus berkat penampilan bersejarah dari Lionel Messi, yang mencetak hat-trick melawan Aljazair dan dua gol melawan Austria:

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off lokal) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Argentina vs Aljazair (20.00 CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, AS 3-0 Senin, 22 Juni Argentina vs Austria (pukul 12 siang CDT) AT&T Stadium, Arlington, AS 2-0 Sabtu, 27 Juni Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT) AT&T Stadium, Arlington, AS 3-1 Jumat, 3 Juli Argentina vs Cabo Verde - Babak 32 Besar (pukul 6 sore EDT) Stadion Hard Rock, Florida, AS 3-2 Selasa, 7 Juli Argentina vs Mesir (pukul 12.00 siang EDT) Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Georgia 3-2 Minggu, 12 Juli Argentina vs Swiss Stadion Kansas City (Arrowhead Stadium) di Kansas City, Missouri 3-1 Rabu, 15 Juli Inggris vs Argentina Stadion Atlanta (Stadion Mercedes-Benz) 2-1 (Argentina menang) Minggu, 19 Juli Final Piala Dunia 2026: Spanyol vs Argentina Stadion MetLife, East Rutherford Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Argentina

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026 Argentina?

Tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal ditampilkan di bawah ini:

Tahap Harga Nominal Resmi Harga Rata-rata di Pasar Sekunder Tiket Akhir $2.030 - $7.875 $5.200 - $22.000+ Tiket

Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi lebih lanjut dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan saat ini.

Apa yang Dapat Diharapkan dari Lionel Messi di Piala Dunia 2026

Terakhir kali kita melihat Lionel Messi beraksi di Piala Dunia, yaitu pada Final Qatar 2022, ia membantu membawa Argentina meraih gelar juara pertama mereka dalam 36 tahun. Ia tidak hanya mencetak dua gol melawan Prancis, tetapi juga mencetak salah satu tendangan penalti yang sangat penting selama adu penalti.

Karier internasional Messi yang gemilang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Namun, pada tahun 2005, ia memulai debutnya dengan cara yang kurang menguntungkan saat mengenakan seragam biru-putih Argentina. Dalam pertandingan persahabatan melawan Hongaria di Budapest, Messi masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-63, namun langsung mendapat kartu merah kurang dari satu menit kemudian, setelah menggunakan siku untuk menangkis seorang bek.

Itu mungkin merupakan awal yang mengecewakan, tetapi itu adalah salah satu dari sangat sedikit momen terendah bagi bintang sepak bola Argentina dan dunia ini. Meskipun Messi telah meraih segudang prestasi di level klub, bersama Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Inter Miami, beberapa pencapaian terbesarnya justru terjadi di panggung internasional.

Messi telah mencetak 116 gol dalam 198 pertandingan untuk Argentina, dengan 13 di antaranya tercipta di turnamen Piala Dunia. Jumlah tersebut menempatkannya di peringkat keempat bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, di belakang Miroslav Klose, Ronaldo (Brasil), dan Gerd Müller. Namun, karena Messi tampaknya akan tampil di turnamen Piala Dunia keenamnya yang memecahkan rekor pada musim panas ini, ia kemungkinan besar akan naik lebih tinggi dalam daftar bersejarah tersebut.

Argentina memang selalu menjadi daya tarik besar. Ribuan penonton berbondong-bondong menyaksikan aksi Lionel Messi dan kawan-kawan selama Copa America 2024, yang diselenggarakan di Amerika Serikat.

Lebih dari 80.000 pendukung menyaksikan pertandingan semifinal antara Argentina dan Kanada di MetLife Stadium, New Jersey, dan lebih dari 65.000 orang menyaksikan La Albiceleste mengangkat trofi besar lainnya di Hard Rock Stadium, Miami, setelah menang 1-0 atas Kolombia.