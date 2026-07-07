Cara mendapatkan tiket untuk menonton Kylian Mbappé di Piala Dunia 2026: Tiket Piala Dunia Prancis, perebutan Sepatu Emas, dan lainnya

Kylian Mbappe sangat menyukai Piala Dunia, dan para penggemar sepak bola sangat menyukai penampilannya di panggung terbesar. Hubungan itu semakin berkembang di Amerika Utara, saat ia mencetak tujuh gol lagi dari lima penampilan sebagai starter di Piala Dunia FIFA 2026.

Prestasi tersebut menambah jumlah gol Mbappe di Piala Dunia menjadi 19 gol, setelah sebelumnya ia mencetak 12 gol dalam dua turnamen global sebelumnya (2018 & 2022). Hal ini membuatnya melampaui legenda Just Fontaine, dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi Prancis di ajang terbesar di dunia.

Selain itu, ia telah menambah total golnya di level internasional menjadi 63 gol, yang membuatnya melampaui pencetak gol terbanyak Les Bleus sebelumnya, Olivier Giroud (57 gol).

Harapan tinggi bahwa Mbappé dapat menambah rekor golnya selama babak gugur Piala Dunia. Selanjutnya, Prancis akan menghadapi Maroko di perempat final di Boston pada Kamis ini (9 Juli).

Biarkan GOAL memberikan Anda semua informasi penting mengenai tiket Piala Dunia 2026 Prancis, termasuk di mana Anda bisa membelinya dan berapa harganya.

Hasil dan jadwal pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Prancis vs Senegal (15.00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Prancis menang 3-1 Senin, 22 Juni Prancis vs Irak (pukul 5 sore ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Prancis menang 3-1 Jumat, 26 Juni Prancis vs Norwegia (pukul 15.00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) Prancis menang 4-1 Selasa, 30 Juni Prancis vs Swedia (pukul 5 sore ET) Stadion MetLife, East Rutherford Prancis menang 3-0 Sabtu, 4 Juli Prancis vs Paraguay (pukul 17.00 ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia Prancis menang 1-0 Kamis, 9 Juli Prancis vs Maroko (pukul 16.00 ET) Gillette Stadium, Foxborough Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Prancis 2026

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Prancis 2026?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Perjalanan Prancis menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Prancis finis di puncak Grup I, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah menang atas Paraguay di babak 16 besar, Prancis kini akan menghadapi Maroko di perempat final, yang merupakan ulangan dari pertandingan semifinal di Qatar 2022, di mana Les Bleus menang 2-0. Jika mereka berhasil mengalahkan Maroko untuk kedua kalinya berturut-turut di Piala Dunia, Prancis akan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal, dan Argentina/Inggris/Norwegia/Swiss di final.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Terjadi Tiket 9 Juli (pukul 16.00 ET) Perempat Final Stadion Gillette (Foxborough) Prancis vs Maroko Tiket 14 Juli (pukul 14.00 CDT) Semifinal AT&T Stadium (Arlington) Pertandingan ke-101: vs Spanyol/Portugal/AS/Belgia Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan ke-104: vs Pemenang Pertandingan ke-101 Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Lionel Messi semakin menjauh di puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026, berkat gol kedelapannya di turnamen ini saat melawan Mesir pada babak 16 besar.

Namun, para bintang Prancis tetap bersaing untuk meraih gelar pencetak gol terbanyak di Amerika Utara, terutama Kylian Mbappe, yang hanya tertinggal satu gol dari Messi. Ousmane Dembele, yang mencetak hat-trick yang mengesankan di babak pertama saat melawan Norwegia pada babak penyisihan grup, saat ini telah mencetak 4 gol di turnamen ini.

Pemain (Tim) Jumlah Gol Pertandingan Berikutnya - Tiket Lionel Messi (Argentina) 8 vs Swiss - Tiket Kylian Mbappé (Prancis) 7 vs Maroko - Tiket Erling Haaland (Norwegia) 7 vs Inggris - Tiket Harry Kane (Inggris) 6 vs Norwegia - Tiket Vinícius Júnior (Brasil) 4 Tersingkir Jude Bellingham (Inggris) 4 vs Norwegia - Tiket Ousmane Dembele (Prancis) 4 vs Maroko - Tiket Julián Quiñones (Meksiko) 4 Tersingkir Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Tersingkir Mikel Oyarzabal (Spanyol) 4 vs Belgia - Tiket

Apa yang Dapat Diharapkan dari Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026

Di usia yang masih sangat muda, yaitu 19 tahun, Kylian Mbappe menjadi sorotan media di seluruh dunia saat ia mencetak dua gol dalam pertandingan babak 16 besar antara Prancis dan Argentina di Piala Dunia 2018. Kedua gol tersebut hanyalah dua dari empat gol yang dicetak pemain muda berbakat ini dalam penampilan perdananya di Piala Dunia.

Empat tahun kemudian, penyerang Paris Saint-Germain saat itu berhasil melipatgandakan jumlah golnya di Piala Dunia, dengan mencetak delapan gol di Qatar 2022. Meskipun Prancis harus puas membawa pulang medali perak, Mbappe tampil gemilang di Final melawan Argentina, mencetak hat-trick yang heroik.

Dengan total 19 gol yang telah dicetaknya di turnamen Piala Dunia, Mbappé—yang kini tentu saja bermain untuk Real Madrid—kini menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Ia hanya tertinggal satu gol dari Lionel Messi.

Selain keinginan untuk menyaksikan Kylian Mbappe bermain, hasrat umum untuk bepergian dan menyaksikan Prancis beraksi pun semakin meningkat belakangan ini, dan banyak pendukung sepak bola yang tak sabar ingin melihat bagaimana performa mereka di Amerika Utara pada musim panas nanti. Tim yang dua kali menjuarai Piala Dunia ini adalah salah satu dari hanya enam tim yang pernah dinobatkan sebagai juara lebih dari sekali.