Cara mendapatkan tiket untuk menonton Kylian Mbappé di Piala Dunia 2026: Tiket Piala Dunia Prancis, informasi, dan lainnya

Kylian Mbappé sangat menyukai Piala Dunia, dan para penggemar sepak bola sangat menyukai penampilannya di panggung terbesar. Penyerang sensasional ini kini siap memukau para penonton di Amerika Utara, dan Anda bisa memesan tiket untuk menyaksikan dia dan timnas Prancis bertanding hari ini.

Setelah mencetak 12 gol selama dua kampanye Piala Dunia sebelumnya (2018 & 2022), harapan tinggi bahwa Mbappe dapat menambah jumlah golnya lebih lanjut musim panas ini. Lawan pertama Mbappe dan rekan-rekan setimnya dari Prancis adalah Senegal di MetLife Stadium di New Jersey, diikuti oleh pertandingan grup melawan Irak dan Norwegia.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua informasi penting mengenai tiket Piala Dunia Prancis 2026, termasuk di mana Anda dapat membelinya dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal fase grup Piala Dunia 2026 Prancis?

Meskipun telah mencetak 56 gol melawan 28 lawan internasional, Kylian Mbappe akan mencetak rekor baru jika ia mencetak gol selama fase grup Piala Dunia FIFA 2026, karena ia belum pernah mencetak gol melawan lawan mana pun di Grup I Prancis: Senegal, Irak, dan Norwegia.

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Selasa, 16 Juni Prancis vs Senegal (15.00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Tiket Senin, 22 Juni Prancis vs Irak (17.00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket Jumat, 26 Juni Prancis vs Norwegia (15.00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Prancis 2026

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Prancis 2026?

Tiket pertandingan untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875



Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan saat ini.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia Prancis 2026?

Anda dapat menikmati yang terbaik dari Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan di Prancis yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Penyisihan Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia untuk kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa yang dapat diharapkan dari Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026

Di usia yang masih sangat muda, 19 tahun, Kylian Mbappe menjadi sorotan dunia saat mencetak dua gol dalam pertandingan babak 16 besar Prancis melawan Argentina di Piala Dunia 2018. Itu hanyalah dua dari empat gol yang dicetak pemain muda berbakat ini dalam debutnya di Piala Dunia.

Empat tahun kemudian, mantan penyerang Paris Saint-Germain ini melipatgandakan jumlah golnya di Piala Dunia dengan mencetak delapan gol di Qatar 2022. Meskipun Prancis harus puas membawa pulang medali perak, Mbappe tampil gemilang di Final melawan Argentina dengan mencetak hat-trick yang heroik.

Dengan 12 gol yang dicetaknya selama turnamen Piala Dunia, Kylian Mbappe, yang kini tentu saja membela Real Madrid, kini berada di peringkat keenam daftar pencetak gol terbanyak dalam sejarah kompetisi tersebut, sejajar dengan legenda Pele. Ia juga hanya tertinggal satu gol dari mesin gol Prancis terkenal lainnya, Just Fontaine, yang mencetak seluruh 13 gol Piala Dunianya selama turnamen 1958.

Selain keinginan untuk menyaksikan Kylian Mbappe bermain, hasrat umum untuk bepergian dan menyaksikan Prancis beraksi telah meningkat belakangan ini, dan banyak pendukung sepak bola akan sangat antusias melihat bagaimana performa mereka di Amerika Utara pada musim panas nanti. Tim yang dua kali menjuarai Piala Dunia ini adalah salah satu dari hanya enam tim yang pernah dinobatkan sebagai juara lebih dari sekali.