Cara mendapatkan tiket untuk menonton Cristiano Ronaldo di Piala Dunia: Tiket Piala Dunia Portugal, informasi, dan lainnya

Para penggemar sangat ingin melihat Cristiano Ronaldo dan para pemain Selecao das Quinas lainnya di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Apakah Portugal akan dengan mudah mengalahkan lawan-lawan mereka di grup di Houston dan Miami? Anda bisa berada di Amerika Serikat untuk menyaksikannya.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Portugal di Piala Dunia 2026?

Meskipun telah mencetak gol ke gawang 48 negara berbeda selama karier internasionalnya yang epik, Cristiano Ronaldo belum pernah mencetak gol ke gawang rival-rival Portugal di grup Piala Dunia 2026, yaitu DR Kongo, Uzbekistan, atau Kolombia.

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Rabu, 17 Juni Portugal vs Republik Demokratik Kongo (12.00 CDT) NRG Stadium (Houston) Tiket Selasa, 23 Juni Portugal vs Uzbekistan (12.00 CDT) Stadion NRG (Houston) Tiket Sabtu, 27 Juni Portugal vs Kolombia (19.30 ET) Stadion Hard Rock (Miami) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Portugal?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Portugal 2026?

Tiket pertandingan untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan saat ini.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Portugal?

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Portugal yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Penyisihan Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia untuk kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa yang bisa diharapkan dari Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026?

Cristiano Ronaldo, yang secara luar biasa melakukan debutnya bersama timnas Portugal pada tahun 2003, sekali lagi menjadi teladan yang sangat baik bagi rekan-rekan setimnya selama kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sukses. Ia memuncaki daftar pencetak gol terbanyak tim dengan mencetak lima gol.

Legenda Portugal ini duduk manis di puncak daftar pencetak gol internasional sepanjang masa, dengan mencetak 143 gol dalam 226 penampilan untuk negaranya. Dengan saingan terdekatnya, Lionel Messi, yang tertinggal 27 gol di belakangnya, sepertinya rekor Ronaldo tidak akan terpecahkan dalam waktu dekat, jika pun bisa.

Tiga dari delapan gol Ronaldo di turnamen Piala Dunia sebelumnya tercipta dalam satu pertandingan fase grup yang luar biasa melawan rival Iberia, Spanyol, pada tahun 2018. CR7 melengkapi hat-trick-nya dengan tendangan bebas yang memukau pada menit ke-88 untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3.

Tidak mengherankan jika kenaikan peringkat Portugal di FIFA bertepatan dengan kedatangan Cristiano Ronaldo di kancah internasional. Sebelum lolos ke Piala Dunia Korea/Jepang 2002, mereka hanya pernah berpartisipasi dalam dua Piala Dunia selama 70 tahun.

Portugal kini menjadi pemain utama di kancah global, berpartisipasi dalam setiap Piala Dunia sejak saat itu dan secara mengesankan finis di peringkat ke-4 pada tahun 2006. Selain itu, Selecao das Quinas memenangkan Kejuaraan Eropa 2016, dan mereka juga dinobatkan sebagai juara Liga Bangsa-Bangsa UEFA pada tahun 2019 dan 2025.