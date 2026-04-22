Cara mendapatkan tiket untuk menonton Christian Pulisic di Piala Dunia 2026: Tiket Piala Dunia AS, informasi, dan lainnya

Piala Dunia 2026 menawarkan kesempatan sekali seumur hidup bagi para pemain yang mengenakan seragam bintang dan garis-garis untuk menginspirasi bangsa Amerika.

Ketika ajang olahraga terbesar di dunia terakhir kali diselenggarakan di Amerika Utara pada tahun 1994, nama-nama seperti Alexi Lalas dan Eric Wynalda menjadi sangat terkenal. 32 tahun kemudian, Christian Pulisic dan rekan-rekannya berharap dapat memimpin dengan memberi contoh dan meningkatkan peluang tuan rumah bersama.

Biarkan GOAL memberikan informasi yang Anda butuhkan mengenai tiket Piala Dunia AS, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia AS 2026?

Meskipun Christian Pulisic telah mencetak dua belas gol kualifikasi Piala Dunia untuk Amerika Serikat, ia hanya mencetak satu gol selama turnamen Piala Dunia.

Satu-satunya gol tersebut, yang dicetak saat melawan Iran dalam pertandingan terakhir grup Stars and Stripes di Qatar 2022, terbukti sangat penting karena membuat Amerika Serikat lolos ke babak gugur.

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off) Tempat Tiket Jumat, 12 Juni Amerika Serikat vs Paraguay (18.00 PT) Stadion SoFi (Inglewood) Tiket Jumat, 19 Juni Amerika Serikat vs Australia (12.00 PT) Lumen Field (Seattle) Tiket Kamis, 25 Juni Amerika Serikat vs Turki (19.00 PT) SoFi Stadium (Inglewood) Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia AS 2026

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia AS 2026?

Tiket pertandingan untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875



Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan saat ini.

Apa yang bisa diharapkan dari Christian Pulisic di Piala Dunia 2026

Meskipun Christian Pulisic telah menciptakan banyak momen tak terlupakan selama karier klubnya, meraih gelar juara bersama Borussia Dortmund, Chelsea, dan AC Milan, ia masih menunggu momen gemilang di level internasional.

Rasanya Christian Pulisic sudah bertahun-tahun menampilkan performa kelas atas di lapangan. Ia melakukan debutnya bersama timnas AS pada 2016 saat berusia 17 tahun dan dengan demikian menjadi pemain Amerika termuda yang tampil dalam kualifikasi Piala Dunia.

Di usia 27 tahun, Pulisic, pemain yang dijuluki ‘Captain America’, masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada sepak bola dan negaranya. Amerika Serikat mungkin gagal lolos ke Piala Dunia 2018, tetapi mereka mencapai babak 16 besar turnamen tersebut untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 12 tahun pada 2022 dan mereka akan menargetkan perjalanan yang lebih jauh kali ini.

Pada Piala Dunia 2022, Pulisic, bersama tiga pemain lainnya, menerima penghargaan ‘Man of the Match’ terbanyak ketiga di turnamen tersebut, dengan hanya Kylian Mbappe dan Lionel Messi yang mengumpulkan lebih banyak. Mengingat AS tersingkir pada babak 16 besar, ini merupakan pencapaian yang mengesankan bagi Pulisic, dan ia berharap dapat tampil gemilang di panggung terbesar sekali lagi.

AS menunjukkan niat yang kuat saat menunjuk mantan manajer Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, dan Chelsea, Mauricio Pochettino, pada September 2024 dan meskipun mengalami beberapa kemunduran, mereka berharap dapat terus maju musim panas ini.