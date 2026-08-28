Union Berlin akan menghadapi Schalke 04 pada Jumat, 11 September 2026 di Alte Foersterei, Berlin.

Kedua tim memasuki pekan pertandingan ini dengan ambisi membangun momentum penting di awal musim dan naik lebih tinggi di klasemen Bundesliga. Pertemuan kompetitif mereka sebelumnya di kasta tertinggi Jerman secara historis kerap menghadirkan duel ketat, yang membuat laga ini semakin penting.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Union Berlin vs Schalke 04, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Union Berlin vs Schalke 04 di Bundesliga?

Union Berlin vs Schalke 04 akan digelar di Alte Foersterei, Berlin, dengan informasi kick-off akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

Bundesliga - Pekan 3 11 Sep 2026 - 14.30 Alte Foersterei

Bagaimana cara membeli tiket Union Berlin vs Schalke 04 di Bundesliga?

Ballot klub resmi & toko tiket

Keanggotaan klub: Anggota klub berbayar mendapatkan akses pertama. Saat pertandingan kandang dibuka, anggota mengajukan undian tiket melalui situs tiket resmi klub ( Union Zeughaus ) sekitar 2 pekan sebelumnya.

Penukaran tiket resmi ( Zweitmarkt ): Jika Anda tidak kebagian dalam ballot, anggota bisa mengakses Zweitmarkt di portal tiket resmi. Pemegang tiket musiman yang tidak bisa hadir menjual kembali tiket mereka di sini dengan harga nominal.

Publik umum: Tiket jarang tersedia untuk penjualan umum terbuka. Jika masih ada sisa setelah alokasi anggota dan ballot, tiket akan dirilis di portal resmi, tetapi habis terjual dalam hitungan menit.

Platform penjualan kembali pihak ketiga: Agregator penjualan kembali pihak ketiga dan platform marketplace seperti StubHub mencantumkan tiket untuk laga dengan permintaan tinggi.

Berapa harga tiket Union Berlin vs Schalke 04 di Bundesliga?

Harga tiket untuk pertandingan Union Berlin vs. FC Schalke 04 di Stadion An der Alten Försterei bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau platform penjualan kembali sekunder.

Harga resmi nominal (langsung dari klub)

Jika Anda cukup beruntung mendapatkan tiket melalui ballot tiket resmi Union Berlin atau penukaran tiket resmi klub (Zweitmarkt), harga nominal standar termasuk yang paling terjangkau di sepakbola Eropa:

Tiket berdiri ( Stehplatz ): Sekitar £13 - £17 (€15 - €20)

Tiket duduk ( Sitzplatz ): Sekitar £25 - £55 (€30 - €65)

Tiket konsesi / remaja: Harga tingkat bawah mulai dari £9 - £13 (€10 - €15)

Pasar sekunder & platform penjualan kembali

Tiket hampir selalu habis terjual kepada anggota resmi klub, sehingga permintaan di situs marketplace sekunder seperti StubHub mendorong harga naik secara signifikan:

Kursi penjualan kembali level masuk: Perkirakan harga awal sekitar £135 - £150 ($173+) per tiket.

Harga rata-rata penjualan kembali: Tempat duduk dengan permintaan tinggi di berbagai platform sekunder rata-rata berada di kisaran £250 - £450 , dengan kursi premium atau sentral mencapai £500+ per tiket saat permintaan sedang memuncak.

Union Berlin vs Schalke 04 di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Union Berlin vs Schalke 04

Union Berlin mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga teranyar mereka berakhir dengan kemenangan 4-2 atas Eintracht Braunschweig di DFB-Pokal pada 23 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 2-4 dari Ipswich Town dalam laga persahabatan, menang 3-2 atas Aris Limassol, imbang 2-2 dengan Cagliari, dan kalah 1-2 dari Dynamo Dresden. Dalam lima pertandingan tersebut, Union mencetak sepuluh gol dan kebobolan sepuluh gol.

Schalke 04 meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-2 atas Hallescher FC setelah perpanjangan waktu di DFB-Pokal pada 24 Agustus, dengan Edin Dzeko mencetak dua gol. Sebelumnya, Schalke kalah 0-3 dari Real Madrid dan 0-3 dari Atalanta dalam laga persahabatan pramusim, tetapi menang 5-0 atas Hessen Kassel dan 3-1 atas Fagiano Okayama FC pada awal musim panas. Schalke mencetak 15 gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Union Berlin vs Schalke 04: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 19 Februari 2023, ketika Union Berlin dan Schalke bermain imbang 0-0 di Bundesliga di Alte Foersterei. Lima pertemuan Bundesliga yang terdokumentasi antara kedua tim menghasilkan satu kemenangan untuk Schalke, satu untuk Union Berlin, dan tiga hasil imbang. Hasil paling timpang terjadi pada 27 Agustus 2022, ketika Union Berlin menang 6-1 di markas Schalke. Tiga pertemuan lainnya semuanya berakhir imbang, termasuk hasil 1-1 pada Oktober 2020 dan dua kebuntuan tanpa gol.

Klasemen Union Berlin vs Schalke 04

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Schalke 04 berada di posisi ke-15 dan Union Berlin menempati posisi ke-16.