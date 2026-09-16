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Cara mendapatkan tiket Union Berlin vs Elversberg: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Union Berlin menghadapi Elversberg di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Union Berlin akan menghadapi Elversberg pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di MEWA Arena, Mainz.

Dalam pertandingan terakhir mereka sebelum jeda pada 5 September, Union Berlin menelan kekalahan telak 4-0 di kandang Bayer 04 Leverkusen. Dengan perpaduan ketajaman Elversberg dalam mencetak gol dan tekad Union Berlin untuk mempertahankan kandang mereka, laga pada Oktober ini menyajikan duel menarik antara kedua tim.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Union Berlin vs Elversberg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Union Berlin vs Elversberg?

Union Berlin vs Elversberg kick-off di Alte Foersterei, Berlin, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

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Bundesliga - Pekan 5
Alte Foersterei

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Union Berlin vs Elversberg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga antara 1. FC Union Berlin dan SV Elversberg di Stadion An der Alten Försterei, ada dua jalur utama tergantung pada ketersediaan:

Kanal resmi Union Berlin

Karena stadion kandang Union Berlin memiliki kapasitas yang relatif kecil dan jumlah anggota resmi klub yang sangat besar, tiket hampir selalu habis lebih dulu melalui kanal resmi klub:

  • Undian tiket resmi (Vereinsmitglieder):
    • Alokasi tiket untuk pertandingan kandang Bundesliga pertama kali dirilis kepada anggota resmi klub Union Berlin melalui sistem voting/undian di portal tiket resmi klub.
    • Jika Anda adalah anggota klub yang terdaftar, Anda dapat mengikuti undian tiket sebelum pertandingan.
  • Pasar tiket sekunder resmi (Zweitmarkt):
    • Pemegang tiket musiman atau anggota yang tidak dapat menghadiri pertandingan akan melepas kursi mereka kembali ke pasar penjualan ulang tiket resmi Union Berlin (Zweitmarkt).
    • Pasar resmi ini dibuka mendekati hari pertandingan dan dapat diakses melalui platform tiket Union Berlin atau aplikasi seluler resminya. Membeli di sini menjamin harga nominal dan keabsahan tiket resmi untuk masuk.
  • Penjualan umum untuk publik (Free Sale):
    • Dalam kesempatan langka ketika undian anggota tidak sepenuhnya menghabiskan stok tiket, sisa tiket akan masuk ke penjualan umum untuk publik. Namun, untuk sebagian besar pertandingan Bundesliga di Alte Försterei, penjualan umum sangat terbatas atau tidak tersedia.

Berapa harga tiket Bundesliga Union Berlin vs Elversberg?

Harga tiket untuk 1. FC Union Berlin vs SV Elversberg di Stadion An der Alten Försterei bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli tiket harga nominal langsung melalui klub atau lewat platform penjualan ulang sekunder.

Harga resmi klub (harga nominal / Zweitmarkt)

Saat dibeli langsung melalui undian resmi Union Berlin atau bursa penjualan ulang internal (Zweitmarkt), harga dibatasi pada harga nominal:

  • Tiket berdiri (Stehplatz): €14 - €16 (konsesi sekitar €12 - €14,50)
  • Tiket duduk (Sitzplatz - kategori 1 hingga 4): €30 - €48 (konsesi sekitar €28 - €46)
  • Tiket anak-anak (usia 6–12): €7 - €24 tergantung sektor

Union Berlin vs Elversberg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Union Berlin vs Elversberg

Union Berlin meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Bayer Leverkusen di Bundesliga pada 5 September. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka bermain imbang 3-3 melawan Eintracht Frankfurt dan mengalahkan Eintracht Braunschweig 4-2 di DFB-Pokal. Union mencetak 14 gol dan kebobolan 15 gol dalam lima pertandingan tersebut, sebuah catatan pertahanan yang akan mengkhawatirkan Lustrinelli.

Elversberg datang dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka dan tanpa kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-3 di Bundesliga atas Borussia Mönchengladbach pada 5 September, setelah kemenangan 3-2 pada laga pembuka atas Bayer Leverkusen pada 29 Agustus. Mereka juga mengalahkan MSV Duisburg 3-1 di DFB-Pokal. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, Elversberg mencetak 16 gol dan kebobolan tujuh gol.

FCU

FCU - Performa

IPS
K2-4
EBS
M2-4
SGE
S3-3
B04
K4-0
S04
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/16
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ELV

ELV - Performa

FCL
M4-1
DUI
M1-3
B04
M3-2
BMG
M3-4
FCB
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Union Berlin vs Elversberg: Rekor pertemuan terbaru

Tidak ada data pertemuan yang tersedia untuk lima pertemuan terakhir antara Union Berlin dan Elversberg. Pertandingan ini bisa menjadi pertemuan langka atau pertemuan pertama antara kedua klub di level Bundesliga.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
M
M
M
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
M
M
M
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
S
M
M
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
321072+57
M
S
M
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
M
K
M
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
K
M
M
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
S
M
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
K
M
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
M
K
S
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
S
M
K
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
M
S
K
12
FC KoelnFC KoelnKOE
311157-24
S
K
M
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
M
K
K
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
K
M
K
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
K
K
S
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
K
K
S
17
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
3003312-90
K
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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