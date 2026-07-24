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UEFA Super Cup
team-logoParis Saint-Germain
Red Bull Arena
team-logoAston Villa
Book PSG vs Aston Villa Tickets

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Cara mendapatkan tiket UEFA Super Cup 2026: Tiket PSG vs Aston Villa, harga tiket Salzburg di menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
UEFA Super Cup
Paris Saint-Germain
Aston Villa
O. Dembele

Anda mungkin akan berangkat ke Austria untuk menyaksikan salah satu acara puncak dalam kalender sepak bola Eropa

UEFA Super Cup, laga tahunan antara juara Liga Champions dan juara Liga Europa, akan digelar di Austria pada 12 Agustus.

Dua belas bulan lalu, raksasa Ligue 1 itu harus berjuang hingga akhir melawan Tottenham di Piala Super UEFA. Nuno Mendes mencetak gol penalti penentu kemenangan yang membuat para pendukung PSG bersorak gembira. Kali ini, tim asuhan Luis Enrique kembali menghadapi lawan dari Inggris, karena Aston Villa tiba di Austria dengan target melanjutkan momentum kemenangan menakjubkan 3-0 mereka atas Freiburg di final Liga Europa.

Ikuti ulasan lengkap dari GOAL mengenai tiket Piala Super UEFA, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain vs Aston Villa akan digelar?

Cara membeli tiket UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Jendela pendaftaran tiket untuk umum pada UEFA Super Cup secara resmi dibuka melalui situs UEFA pada 16 Juni. Fase awal ini berlangsung hingga 23 Juni, dengan 9.000 tiket dialokasikan untuk suporter netral melalui sistem undian.

Dari sisi klub, masing-masing klub dialokasikan 7.000 tiket. Jendela pemesanan tiket eksklusif Aston Villa dibuka pada 25 Juni, sedangkan PSG mendistribusikan dan mengoordinasikan penjualan tiketnya secara internal, juga pada pertengahan hingga akhir Juni.

Meskipun pendaftaran tiket resmi untuk masyarakat umum dan periode penjualan yang dikoordinasikan klub mungkin telah ditutup, kursi masih dapat diperoleh melalui platform Penjualan Kembali Tiket UEFA atau pasar sekunder terverifikasi, seperti Ticombo.

Berapa harga tiket UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Harga nominal resmi tiket untuk UEFA Super Cup berkisar antara €30 hingga €150, dengan rincian sebagai berikut:

  • Fans First (Alokasi Klub): €30
  • Kategori 3: €50
  • Kategori 2: €90
  • Kategori 1: €150
  • Tiket Aksesibilitas: €30 (termasuk satu kursi pendamping gratis)

Pantau terus portal tiket resmi klub dan UEFA menjelang acara untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Di mana pertandingan UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain vs Aston Villa akan digelar?

Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena (juga dikenal sebagai Stadion Salzburg untuk acara sepak bola klub UEFA) adalah stadion sepak bola di Wals-Siezenheim, sebuah pinggiran kota Salzburg. Stadion ini diresmikan pada tahun 2003 dan merupakan kandang klub Bundesliga Austria, FC Red Bull Salzburg.

Meskipun kapasitas resmi Red Bull Arena adalah 30.188, konfigurasi stadion bervariasi tergantung pada jenis kompetisi yang digelar. Kapasitas untuk UEFA Super Cup 2026 diperkirakan mencapai 28.500.

Ini mungkin pertama kalinya tempat ini menjadi tuan rumah final klub besar UEFA, tetapi stadion ini pernah menjadi tuan rumah ketiga pertandingan grup Yunani selama Euro 2008. Saat itu, Yunani adalah juara bertahan Eropa.

Siapa saja pemenang UEFA Super Cup dalam beberapa tahun terakhir?

Tahun

Juara

Juara Kedua

Skor

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (adu penalti)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (adu penalti)

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (adu penalti)

2020

Bayern München

Sevilla

2-1 (perpanjangan waktu)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (adu penalti)

2018

Atlético Madrid

Real Madrid

4-2 (perpanjangan waktu)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (perpanjangan waktu)

Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris Saint-Germain vs Aston Villa

PSG

PSG - Performa

FCB
S1-1
B29
M1-0
RCL
M0-2
PAR
K2-1
ARS
M1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
AVL

AVL - Performa

BUR
S2-2
LIV
M4-2
SCF
M0-3
MCI
M1-2
WAL
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Rekor Pertemuan Langsung

PSG

Last 2 matches

AVL

1

Menang

0

Seri

1

Menang

5

Gol tercipta

4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/2
Kedua tim mencetak gol
2/2

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Berita tim

Kemungkinan susunan pemain Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formasi
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Manajer

  • Luis Enrique


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