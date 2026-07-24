Cara mendapatkan tiket UEFA Super Cup 2026: Tiket PSG vs Aston Villa, harga tiket Salzburg di menit-menit terakhir, dan lainnya

UEFA Super Cup, laga tahunan antara juara Liga Champions dan juara Liga Europa, akan digelar di Austria pada 12 Agustus.

Dua belas bulan lalu, raksasa Ligue 1 itu harus berjuang hingga akhir melawan Tottenham di Piala Super UEFA. Nuno Mendes mencetak gol penalti penentu kemenangan yang membuat para pendukung PSG bersorak gembira. Kali ini, tim asuhan Luis Enrique kembali menghadapi lawan dari Inggris, karena Aston Villa tiba di Austria dengan target melanjutkan momentum kemenangan menakjubkan 3-0 mereka atas Freiburg di final Liga Europa.

Ikuti ulasan lengkap dari GOAL mengenai tiket Piala Super UEFA, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain vs Aston Villa akan digelar?

UEFA Super Cup - Final Red Bull Arena

Cara membeli tiket UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Jendela pendaftaran tiket untuk umum pada UEFA Super Cup secara resmi dibuka melalui situs UEFA pada 16 Juni. Fase awal ini berlangsung hingga 23 Juni, dengan 9.000 tiket dialokasikan untuk suporter netral melalui sistem undian.

Dari sisi klub, masing-masing klub dialokasikan 7.000 tiket. Jendela pemesanan tiket eksklusif Aston Villa dibuka pada 25 Juni, sedangkan PSG mendistribusikan dan mengoordinasikan penjualan tiketnya secara internal, juga pada pertengahan hingga akhir Juni.

Meskipun pendaftaran tiket resmi untuk masyarakat umum dan periode penjualan yang dikoordinasikan klub mungkin telah ditutup, kursi masih dapat diperoleh melalui platform Penjualan Kembali Tiket UEFA atau pasar sekunder terverifikasi, seperti Ticombo.

Berapa harga tiket UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Harga nominal resmi tiket untuk UEFA Super Cup berkisar antara €30 hingga €150, dengan rincian sebagai berikut:

Fans First (Alokasi Klub): €30

Kategori 3: €50

Kategori 2: €90

Kategori 1: €150

Tiket Aksesibilitas: €30 (termasuk satu kursi pendamping gratis)

Pantau terus portal tiket resmi klub dan UEFA menjelang acara untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Di mana pertandingan UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain vs Aston Villa akan digelar?

Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena (juga dikenal sebagai Stadion Salzburg untuk acara sepak bola klub UEFA) adalah stadion sepak bola di Wals-Siezenheim, sebuah pinggiran kota Salzburg. Stadion ini diresmikan pada tahun 2003 dan merupakan kandang klub Bundesliga Austria, FC Red Bull Salzburg.

Meskipun kapasitas resmi Red Bull Arena adalah 30.188, konfigurasi stadion bervariasi tergantung pada jenis kompetisi yang digelar. Kapasitas untuk UEFA Super Cup 2026 diperkirakan mencapai 28.500.

Ini mungkin pertama kalinya tempat ini menjadi tuan rumah final klub besar UEFA, tetapi stadion ini pernah menjadi tuan rumah ketiga pertandingan grup Yunani selama Euro 2008. Saat itu, Yunani adalah juara bertahan Eropa.

Siapa saja pemenang UEFA Super Cup dalam beberapa tahun terakhir?

Tahun Juara Juara Kedua Skor 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (adu penalti) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Sevilla 5-4 (adu penalti) 2022 Real Madrid Eintracht Frankfurt 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (adu penalti) 2020 Bayern München Sevilla 2-1 (perpanjangan waktu) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (adu penalti) 2018 Atlético Madrid Real Madrid 4-2 (perpanjangan waktu) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Sevilla 3-2 (perpanjangan waktu)

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