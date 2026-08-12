Piala Super UEFA, duel tahunan antara pemenang Liga Champions dan juara Liga Europa, akan berlangsung di Austria pada 12 Agustus.

Dua belas bulan lalu, PSG dipaksa bertarung hingga akhir oleh Tottenham di Piala Super. Nuno Mendes mencetak penalti penentu kemenangan untuk membuat para fan Prancis larut dalam kegembiraan. Kali ini, lawan dari Inggris kembali menanti pasukan Luis Enrique, dengan Aston Villa datang ke Salzburg untuk mencoba melanjutkan momentum dari kemenangan final Liga Europa 3-0 yang menakjubkan atas Freiburg.

Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap mengenai tiket Piala Super UEFA, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

UEFA Super Cup - Final 12 Agu 2026 - 15.00 Red Bull Arena

Cara membeli tiket Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Periode pengajuan tiket untuk publik umum untuk Piala Super UEFA resmi dibuka melalui situs UEFA pada 16 Juni. Fase awal ini berlangsung hingga 23 Juni, dengan 9.000 tiket dialokasikan untuk fan netral melalui sistem undian.

Dari sisi klub, masing-masing mendapat alokasi 7.000 tiket. Periode tiket eksklusif Aston Villa dibuka pada 25 Juni, dan PSG juga mendistribusikan serta mengoordinasikan penjualan tiket mereka secara internal pada pertengahan hingga akhir Juni.

Meski pengajuan tiket resmi untuk publik umum dan periode penjualan yang dikoordinasikan klub kemungkinan kini sudah ditutup, kursi masih bisa diamankan melalui platform UEFA Ticket Resale atau pasar sekunder terverifikasi, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Harga resmi tiket Piala Super UEFA berkisar dari €30 hingga €150, dengan rinciannya sebagai berikut:

Fans First (Alokasi Klub): €30

Kategori 3: €50

Kategori 2: €90

Kategori 1: €150

Tiket Aksesibilitas: €30 (termasuk satu kursi pendamping gratis)

Pantau portal tiket resmi klub dan UEFA mendekati waktunya, untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Di mana Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa digelar?

Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena, yang juga dikenal sebagai Stadion Salzburg untuk ajang sepakbola antarklub UEFA, adalah stadion sepakbola di Wals-Siezenheim, pinggiran kota Salzburg. Stadion ini resmi dibuka pada 2003 dan merupakan kandang klub Bundesliga Austria, FC Red Bull Salzburg.

Meski kapasitas resmi Red Bull Arena adalah 30.188. konfigurasi stadion bervariasi tergantung jenis kompetisi yang dimainkan. Kapasitas untuk Piala Super UEFA 2026 diperkirakan mencapai 28.500.

Ini mungkin menjadi pertama kalinya venue tersebut menggelar final besar antarklub UEFA, tetapi stadion ini pernah menjadi tuan rumah untuk tiga laga fase grup Yunani di Euro 2008. Saat itu mereka berstatus juara bertahan Eropa.

Siapa pemenang terbaru Piala Super UEFA?

Tahun Pemenang Runner-up Skor 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (pen) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Sevilla 5-4 (pen) 2022 Real Madrid Eintracht Frankfurt 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (pen) 2020 Bayern Munich Sevilla 2-1 (aet) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (pen) 2018 Atletico Madrid Real Madrid 4-2 (aet) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Sevilla 3-2 (aet)

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