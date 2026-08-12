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UEFA Super Cup
team-logoParis Saint-Germain
Red Bull Arena
team-logoAston Villa
Book PSG vs Aston Villa Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket UEFA Super Cup 2026 menit akhir: tiket PSG vs Aston Villa, harga di Salzburg, dan lainnya

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Tickets
UEFA Super Cup
Paris Saint-Germain
Aston Villa
O. Dembele

Anda bisa menuju Austria untuk salah satu sorotan dalam kalender sepakbola Eropa

Piala Super UEFA, duel tahunan antara pemenang Liga Champions dan juara Liga Europa, akan berlangsung di Austria pada 12 Agustus.

Dua belas bulan lalu, PSG dipaksa bertarung hingga akhir oleh Tottenham di Piala Super. Nuno Mendes mencetak penalti penentu kemenangan untuk membuat para fan Prancis larut dalam kegembiraan. Kali ini, lawan dari Inggris kembali menanti pasukan Luis Enrique, dengan Aston Villa datang ke Salzburg untuk mencoba melanjutkan momentum dari kemenangan final Liga Europa 3-0 yang menakjubkan atas Freiburg.

Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap mengenai tiket Piala Super UEFA, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

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UEFA Super Cup - Final
Red Bull Arena

Cara membeli tiket Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Periode pengajuan tiket untuk publik umum untuk Piala Super UEFA resmi dibuka melalui situs UEFA pada 16 Juni. Fase awal ini berlangsung hingga 23 Juni, dengan 9.000 tiket dialokasikan untuk fan netral melalui sistem undian.

Dari sisi klub, masing-masing mendapat alokasi 7.000 tiket. Periode tiket eksklusif Aston Villa dibuka pada 25 Juni, dan PSG juga mendistribusikan serta mengoordinasikan penjualan tiket mereka secara internal pada pertengahan hingga akhir Juni.

Meski pengajuan tiket resmi untuk publik umum dan periode penjualan yang dikoordinasikan klub kemungkinan kini sudah ditutup, kursi masih bisa diamankan melalui platform UEFA Ticket Resale atau pasar sekunder terverifikasi, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Harga resmi tiket Piala Super UEFA berkisar dari €30 hingga €150, dengan rinciannya sebagai berikut:

  • Fans First (Alokasi Klub): €30
  • Kategori 3: €50
  • Kategori 2: €90
  • Kategori 1: €150
  • Tiket Aksesibilitas: €30 (termasuk satu kursi pendamping gratis)

Pantau portal tiket resmi klub dan UEFA mendekati waktunya, untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Di mana Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa digelar?

Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena, yang juga dikenal sebagai Stadion Salzburg untuk ajang sepakbola antarklub UEFA, adalah stadion sepakbola di Wals-Siezenheim, pinggiran kota Salzburg. Stadion ini resmi dibuka pada 2003 dan merupakan kandang klub Bundesliga Austria, FC Red Bull Salzburg.

Meski kapasitas resmi Red Bull Arena adalah 30.188. konfigurasi stadion bervariasi tergantung jenis kompetisi yang dimainkan. Kapasitas untuk Piala Super UEFA 2026 diperkirakan mencapai 28.500.

Ini mungkin menjadi pertama kalinya venue tersebut menggelar final besar antarklub UEFA, tetapi stadion ini pernah menjadi tuan rumah untuk tiga laga fase grup Yunani di Euro 2008. Saat itu mereka berstatus juara bertahan Eropa.

Siapa pemenang terbaru Piala Super UEFA?

Tahun

Pemenang

Runner-up

Skor

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (pen)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (pen)

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (pen)

2020

Bayern Munich

Sevilla

2-1 (aet)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (pen)

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4-2 (aet)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (aet)

Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris Saint-Germain vs Aston Villa

PSG

PSG - Performa

RCL
M0-2
PAR
K2-1
ARS
M1-1
MLL
K3-0
MUN
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
AVL

AVL - Performa

WAL
M0-5
POR
K2-1
RSO
K2-4
BGP
M1-3
FCB
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Rekor head-to-head

Head to Head

Paris Saint-GermainSeriAston Villa
1
0
1
Champions League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FT
5Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain Paris Saint-Germain vs Aston Villa

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formasi
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
39M. Safonov51W. Pacho5Marquinhos2A. Hakimi25N. Mendes17Vitinha87J. Neves33W. Zaire-Emery11M. Akliouche7K. Kvaratskhelia10O. Dembele40M. Bizot14P. Torres2M. Cash22I. Maatsen3V. Nilsson Lindeloef17A. Garnacho35J. Gomes8B. Kamara10E. Buendia7J. McGinn18T. Abraham
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Susunan Pemain Utama

Aston Villa

Manajer

  • Luis Enrique
  • U. Emery

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