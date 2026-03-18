Cara mendapatkan tiket UEFA Europa League 2026 di menit-menit terakhir: Pertandingan penting, informasi tim, dan lainnya

Setelah hasil leg pertama tercatat, pertandingan leg kedua pada 18 dan 19 Maret akan menentukan delapan tim mana saja yang akan melaju ke final di Istanbul.

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menjadi bagian dari drama UEFA Europa League. Biarkan GOAL memandu Anda tentang cara membeli tiket dan apa yang bisa Anda harapkan.

Jadwal pertandingan UEFA Europa League mendatang

Catatan: Waktu kick-off ditampilkan dalam GMT terlebih dahulu, diikuti dengan waktu lokal tim tuan rumah.

Tanggal Pertandingan (Leg Kedua) Lokasi Tiket Rabu, 18 Maret Braga vs Ferencváros (15.30 / 15.30) Stadion Municipal Braga (Braga) Tiket Kamis, 19 Maret Lyon vs Celta Vigo (17.45 / 18.45) Stadion Groupama (Lyon) Tiket Midtjylland vs Nottingham Forest (17.45 / 18.45) MCH Arena (Herning) Tiket Freiburg vs Genk (17:45 / 18:45) Europa-Park Stadion (Freiburg) Tiket Aston Villa vs Lille (20:00 / 20:00) Villa Park (Birmingham) Tiket Porto vs Stuttgart (20:00 / 20:00) Estádio do Dragão (Porto) Tiket Real Betis vs Panathinaikos (20:00 / 21:00) Estadio Benito Villamarín (Sevilla) Tiket Roma vs Bologna (20.00 / 21.00) Stadio Olimpico (Roma) Tiket

*Catatan: Pasangan pertandingan perempat final dan semifinal akan ditentukan setelah rangkaian pertandingan ini selesai, dengan pengundian berikutnya dijadwalkan pada 20 Maret.

Bagaimana jadwal Liga Europa UEFA 2025/26?

Babak kualifikasi Liga Europa musim ini telah dimulai sejak pertengahan Juni. Jadi, kompetisi ini berlangsung selama hampir dua belas bulan, dengan final yang akan digelar di Stadion Besiktas di Istanbul pada bulan Mei. Berikut adalah tanggal-tanggal babak yang tersisa:

22 Januari: Fase Liga (Matchday 7)

29 Januari: Fase Liga (Pertandingan ke-8)

19 Februari: Babak play-off sistem gugur (leg pertama)

26 Februari: Babak play-off fase gugur (Leg 2)

12 Maret: Babak 16 Besar (Leg Pertama)

19 Maret: Babak 16 Besar (Leg Kedua)

9 April: Perempat final (Leg 1)

16 April: Perempat final (Leg kedua)

30 April: Semifinal (Leg 1)

7 Mei: Semifinal (Leg Kedua)

20 Mei: Final

Cara membeli tiket pertandingan Liga Europa UEFA

Selain final Liga Europa UEFA, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Europa secara langsung melalui UEFA. Sebaliknya, tiket dijual oleh masing-masing klub yang berlaga di edisi saat ini. Anda harus mengunjungi situs klub masing-masing untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli tiket dari sana. Dalam beberapa kasus, Anda harus mendaftar sebagai anggota klub untuk dapat memperoleh tiket.

Permintaan sering kali melebihi kuota yang tersedia, sehingga para penggemar juga dapat membeli tiket Liga Europa di pasar sekunder melalui platform seperti StubHub.

Berapa harga tiket pertandingan Liga Europa UEFA?

Harga tiket Liga Europa UEFA dapat bervariasi karena berbagai faktor, termasuk babak pertandingan, klub yang terlibat, dan tempat pertandingan berlangsung.

Misalnya, pertandingan perempat final yang mempertemukan Aston Villa di Villa Park kemungkinan akan dijual dengan harga lebih tinggi daripada pertandingan fase liga di kandang Go Ahead Eagles, ‘De Adelaarshorst’.

Harga tiket Liga Europa UEFA biasanya ditetapkan oleh klub pada awal kampanye Eropa, sebelum pertandingan pertama. Tergantung sejauh mana sebuah tim melaju dan siapa lawan mereka, harga mungkin naik untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Pantau portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket pertandingan Liga Europa di situs penjualan kembali seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari €34 ke atas.