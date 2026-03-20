Setelah hasil leg pertama tercatat, pertandingan leg kedua pada 18 dan 19 Maret akan menentukan delapan tim mana saja yang akan melaju ke final di Istanbul.

Jadwal pertandingan UEFA Europa League mendatang

Catatan: Waktu kick-off ditampilkan dalam GMT terlebih dahulu, diikuti dengan waktu lokal tim tuan rumah.

Tanggal Pertandingan (Leg Pertama Perempat Final) Lokasi Tiket Rabu, 8 April Braga vs Real Betis (17.45 / 17.45) Stadion Municipal Braga (Braga) Tiket Kamis, 9 Apr Freiburg vs Celta Vigo (20:00 / 21:00) Stadion Europa-Park (Freiburg) Tiket Bologna vs Aston Villa (20.00 / 21.00) Stadion Renato Dall'Ara (Bologna) Tiket Porto vs Nottingham Forest (20:00 / 20:00) Estádio do Dragão (Porto) Tiket Pertandingan (Leg Kedua Perempat Final) Kamis, 16 Apr Celta Vigo vs Freiburg (17.45 / 18.45) Balaídos (Vigo) Tiket Real Betis vs Braga (20.00 / 21.00) Estadio Benito Villamarín (Seville) Tiket Aston Villa vs Bologna (20.00 / 20.00) Villa Park (Birmingham) Tiket Nottingham Forest vs Porto (20.00 / 20.00) City Ground (Nottingham) Tiket

*Catatan: Pertandingan semifinal sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan undian: pemenang laga Braga/Betis akan menghadapi Freiburg/Celta, dan pemenang laga Bologna/Villa akan menghadapi Porto/Forest.

Bagaimana jadwal Liga Europa UEFA 2025/26?

Babak kualifikasi Liga Europa musim ini telah dimulai sejak pertengahan Juni. Jadi, kompetisi ini berlangsung selama hampir dua belas bulan, dengan final yang akan digelar di Stadion Besiktas di Istanbul pada bulan Mei. Berikut adalah jadwal babak yang tersisa:

22 Jan: Fase Grup (Matchday 7)

29 Jan: Fase Grup (Matchday 8)

19 Februari: Babak play-off sistem gugur (Leg 1)

26 Februari: Babak play-off fase gugur (Leg 2)

12 Maret: Babak 16 Besar (Leg Pertama)

19 Maret: Babak 16 Besar (Leg Kedua)

9 April: Perempat final (Leg 1)

16 April: Perempat final (Leg kedua)

30 April: Semifinal (Leg 1)

7 Mei: Semifinal (Leg Kedua)

20 Mei: Final

Cara membeli tiket pertandingan Liga Europa UEFA

Selain final Liga Europa UEFA, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Europa secara langsung melalui UEFA. Sebaliknya, tiket dijual oleh masing-masing klub yang berlaga di edisi saat ini. Anda harus mengunjungi situs klub masing-masing untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli tiket dari sana. Dalam beberapa kasus, Anda harus mendaftar sebagai anggota klub untuk dapat memperoleh tiket.

Permintaan sering kali melebihi kuota yang tersedia, sehingga para penggemar juga dapat membeli tiket Liga Europa di pasar sekunder melalui platform seperti StubHub.

Berapa harga tiket pertandingan Liga Europa UEFA?

Harga tiket Liga Europa UEFA dapat bervariasi karena berbagai faktor, termasuk babak pertandingan, klub yang terlibat, dan tempat pertandingan berlangsung.

Misalnya, pertandingan perempat final yang mempertemukan Aston Villa di Villa Park kemungkinan akan dijual dengan harga lebih tinggi daripada pertandingan fase liga di kandang Go Ahead Eagles, ‘De Adelaarshorst’.

Harga tiket Liga Europa UEFA biasanya ditetapkan oleh klub pada awal kampanye Eropa, sebelum pertandingan pertama. Tergantung sejauh mana sebuah tim melaju dan siapa lawan mereka, harga mungkin naik untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Pantau portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket pertandingan Liga Europa di situs penjualan kembali seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari €34 ke atas.