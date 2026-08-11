Dengan hasil leg pertama yang sudah diketahui, duel leg kedua pada 18 dan 19 Maret akan menentukan delapan tim yang tetap berada di jalur menuju final di Istanbul.

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Tim mana saja yang bermain di Liga Europa?

Liga Europa UEFA 2026/27 menampilkan 36 tim yang bersaing dalam format fase liga tunggal yang terpadu.

Dua belas klub lolos langsung melalui kemenangan di piala domestik dan posisi liga tinggi di divisi-divisi teratas Eropa:

Inggris (Premier League): AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

Spanyol (La Liga): Celta Vigo, Real Sociedad

Jerman (Bundesliga): Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim

Italia (Serie A): AC Milan, Juventus

Prancis (Ligue 1): Olympique Marseille, Stade Rennais

Belanda (Eredivisie): AZ Alkmaar

24 tempat tersisa di fase liga yang berisi 36 tim ditentukan sebagai berikut:

Juara Liga Konferensi UEFA: slot masuk otomatis ke fase liga.

Babak Kualifikasi & Play-off (12 Tim): Klub-klub yang melaju melalui kualifikasi musim panas, termasuk tim seperti Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg, dan Ferencváros.

Transfer dari Play-off Liga Champions (11 Tim): Klub-klub yang berpindah ke Liga Europa setelah babak kualifikasi terakhir Liga Champions UEFA.

Bagaimana jadwal Liga Europa UEFA 2026/27?

Babak kualifikasi Liga Europa musim ini dimulai pada Juli 2026, berlangsung hampir sebelas bulan hingga partai final di Frankfurt pada 26 Mei 2027:

Fase Liga: 16 September 2026 – 28 Januari 2027

Play-off Fase Gugur: 18 & 25 Februari 2027

Babak 16 Besar: 11 & 18 Maret 2027

Perempat-final: 8 & 15 April 2027

Semi-final: 29 April & 6 Mei 2027

Final: 26 Mei 2027 (Stadion Frankfurt, Frankfurt, Jerman)

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Liga Europa UEFA?

Selain final Liga Europa UEFA, di mana tiket netral didistribusikan melalui undian resmi UEFA, tiket untuk pertandingan individual dijual langsung oleh klub yang bertanding.

Suporter sebaiknya mengunjungi portal tiket resmi klub tuan rumah untuk laga yang ingin mereka hadiri. Untuk pertandingan besar, keanggotaan resmi klub sering kali diperlukan untuk mengakses penjualan tiket utama.

Saat alokasi resmi habis terjual, pasar sekunder seperti StubHub menyediakan opsi jual beli kembali antarsuporter.

Berapa harga tiket pertandingan Liga Europa UEFA?

Harga tiket Liga Europa UEFA bervariasi berdasarkan beberapa faktor, termasuk babak kompetisi, profil klub yang terlibat, dan lokasi tempat duduk.

Tiket resmi dengan harga normal untuk laga fase liga biasanya mulai dari €30 hingga €60, sementara duel fase gugur berprofil tinggi dan pertandingan unggulan dibanderol lebih mahal..

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