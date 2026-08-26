Cara mendapatkan tiket UEFA Conference League 2026/27: Tim fase liga, jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, informasi, dan lainnya

UEFA Conference League mungkin bukan kompetisi klub utama di Eropa, tetapi trofi Eropa selalu menjadi pencapaian yang sangat berharga dan memberi dorongan besar bagi klub serta para suporternya. Pertandingan sepakbola Eropa di bawah sorotan lampu selalu menghadirkan atmosfer luar biasa, dan Anda bisa memesan tiket pertandingan hari ini.

Meski baru memasuki edisi keenam UEFA Conference League, kompetisi ini terus berkembang prestisenya. Ajang ini telah memberi panggung bagi tim-tim yang sedang berkembang untuk mendapatkan eksposur Eropa dan bagi klub-klub yang lebih kecil untuk meraih kemenangan internasional bergengsi.

Dengan tim-tim seperti Brighton, Atalanta, Monaco, dan Ajax memburu kejayaan Conference League pada kampanye 2026/27, kita akan disuguhkan lebih banyak pertandingan menarik dalam beberapa bulan ke depan.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui seluruh informasi penting soal tiket UEFA Conference League, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Pilihan pertandingan UEFA Conference League yang akan datang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Lokasi Tiket Kam, 15 Okt (21.00) Atalanta vs Pafos New Balance Arena (Bergamo) Tiket Kam, 15 Okt (21.00) Freiburg vs Jablonec Europa-Park-Stadion (Freiburg) Tiket Kam, 15 Okt (21.00) Copenhagen vs Sporting Braga Parken Stadium (Copenhagen) Tiket Kam, 15 Okt (21.00) Twente vs Thun De Grolsch Veste (Enschede) Tiket Kam, 15 Okt (21.00) Brann vs Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Tiket Kam, 22 Okt (18.45) Crvena Zvezda vs Copenhagen Rajko Mitic Stadium (Belgrade) Tiket Kam, 22 Okt (21.00) Ajax vs Atalanta Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Tiket Kam, 22 Okt (21.00) Borac Banja Luka vs KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Tiket Kam, 22 Okt (21.00) Sporting Braga vs Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Tiket Kam, 22 Okt (21.00) Monaco vs Freiburg Stade Louis II (Monaco) Tiket

Cara membeli tiket UEFA Conference League

Tiket resmi untuk UEFA Conference League (fase liga dan fase gugur) dijual secara eksklusif melalui portal tiket resmi masing-masing klub tuan rumah/kandang, sementara tiket untuk final UEFA Conference League dijual secara terpusat melalui UEFA Tickets Portal.

Suporter tuan rumah dapat membeli tiket resmi langsung melalui situs resmi klub mereka. Setiap klub menetapkan aturan pembeliannya sendiri, biasanya dengan mewajibkan keanggotaan, atau memprioritaskan pemegang tiket musiman sebelum membuka periode penjualan untuk publik umum.

UEFA mewajibkan tim tuan rumah mengalokasikan setidaknya 5% dari kapasitas stadion mereka untuk suporter tandang. Tiket tandang ini didistribusikan secara eksklusif melalui saluran tiket resmi klub tamu.

Tiket untuk final 2027 di Besiktas Park, Istanbul, akan dijual langsung oleh UEFA melalui sistem undian publik netral di situs resmi UEFA. yang diperkirakan dibuka pada pertengahan Maret 2027. Tim yang lolos ke final juga akan menerima alokasi tiket langsung untuk dijual kepada suporter terdaftar mereka sendiri.

Jika mencari tiket pertandingan pada saat-saat terakhir, suporter juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket UEFA Conference League?

Harga tiket resmi UEFA Conference League sangat bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket untuk pertandingan fase liga atau fase gugur, atau final puncak.

Untuk pertandingan standar kompetisi, harga tiket dikendalikan secara individual oleh klub sepakbola tuan rumah, yang berarti harga mencerminkan standar liga domestik dan struktur tempat duduk venue setempat. Secara umum, harganya berkisar dari sekitar £30-£95.

Namun, UEFA menerapkan pedoman ketat untuk suporter tandang. Untuk kampanye 2026/27 saat ini, harga tiket di sektor khusus suporter tandang dibatasi maksimal €20.

Untuk final besar terbaru, seperti final 2026 di Leipzig, tiket resmi yang dijual melalui Ticket Portal UEFA dibagi ke dalam empat kategori tempat duduk utama, beserta opsi khusus:

Fans First : Berada tepat di belakang gawang. Kursi ini secara eksklusif dicadangkan untuk suporter terdaftar dari dua finalis yang berpartisipasi (€25-€40).

Kategori 3 : Terletak di sudut stadion dan tingkat atas di belakang garis gawang (€45-€65).

Kategori 2 : Berada di sudut stadion dan baris yang lebih tinggi di tribune utama/sisi lapangan. (€140).

Kategori 1 : Kursi ini berada di tribune utama sisi panjang lapangan (tingkat bawah dan tengah), serta menawarkan pandangan utama dari sisi lapangan (€190).

Pantau situs resmi klub saat waktunya semakin dekat, untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Siapa saja yang berkompetisi di UEFA Conference League 2026/27?

Ada 36 tim yang berkompetisi di fase liga UEFA Conference League 2026/27. Ini adalah musim ketiga format baru ini digunakan, yang membuat setiap tim memainkan total 6 pertandingan melawan 6 klub berbeda dalam struktur liga.

Delapan tim teratas di liga otomatis lolos ke babak 16 besar fase gugur. Tim yang finis di peringkat 9 hingga 24 akan bersaing dalam fase play-off dua leg, dengan 8 tim pemenang bergabung dengan tim yang lolos otomatis di babak 16 besar. Setelah itu, kompetisi berlanjut dalam format gugur tradisional hingga final.

Di bawah ini, Anda dapat menemukan daftar semua klub yang saat ini terlibat dalam fase liga Conference League 2026/27:

Daftar klub UEFA Conference League 2026-27