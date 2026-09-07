Turki membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di kandang melawan Prancis, sebelum kedua tim kembali bertemu pada laga tandang di Bordeaux pada November. Kedua pertandingan itu menjadi bagian dari jadwal berat League A Grup A1 yang juga diisi Italia dan Belgia, memberi suporter dua kesempatan untuk menyaksikan Prancis beraksi melawan tim Turki yang bertekad tampil melampaui ekspektasi di level tertinggi kompetisi ini.

Biarkan GOAL memandu Anda mengetahui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Turki vs Prancis, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membeli.

Kapan kick-off Turki vs Prancis di UEFA Nations League A?

Turki vs Prancis digelar di Stadion Kocaeli, dengan waktu kick-off akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League A - Pekan 1 25 Sep 2026 - 14.45 Kocaeli Stadium

Di mana membeli tiket Turki vs Prancis?

Tiket untuk laga di Istanbul pertama kali tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi Federasi Sepakbola Turki, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota federasi sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Kanal resmi FFF juga menjadi tujuan utama untuk leg kedua di Bordeaux.

Ticombo adalah pilihan Anda jika tiket yang tercantum di situs resmi sudah habis terjual. Platform ini menampilkan berbagai pilihan tempat duduk untuk pertandingan pembuka di Nef Stadium, Istanbul, serta listing untuk leg kedua di Matmut Atlantique, Bordeaux, pada November.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk laga ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota ditutup, biasanya lebih dekat ke hari pertandingan

Listing terverifikasi – Ticombo mendapatkan tiket dari berbagai penjual, memberi pembeli pilihan inventaris yang lebih luas setelah alokasi resmi habis

Tiket tandang – alokasi Bordeaux untuk suporter Turki yang bepergian ditangani melalui kanal FFF dan bisa terbatas

Pasar sekunder – Ticombo adalah pilihan Anda jika tiket yang tercantum di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat profil pertandingan ini dan basis pendukung global Prancis, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg, terutama laga pembuka di Istanbul.

Berapa harga tiket Turki vs Prancis?

Harga resmi untuk leg Istanbul ditetapkan melalui kanal penjualan tiket Federasi Sepakbola Turki, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga normal selama alokasi masih ada. Harga resmi FFF berlaku untuk leg Bordeaux dengan cara yang sama.

Ticombo adalah pilihan Anda jika tiket yang tercantum di situs resmi sudah habis terjual, dan berikut gambaran kasar harga yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Istanbul): listing saat ini dimulai dari sekitar $147 untuk laga pembuka di Nef Stadium, mencerminkan tingginya permintaan untuk tim tamu besar seperti Prancis

Kursi kelas menengah (Istanbul): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan kisaran harga yang jauh lebih tinggi

Leg kedua di Bordeaux: harga untuk pertandingan November di Matmut Atlantique akan dikonfirmasi mendekati laga, dengan minat awal sudah mulai terlihat di daftar notifikasi tiket milik stadion

Seperti halnya pertandingan yang melibatkan salah satu negara terdepan Eropa, harga bisa berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi pilihan yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Turki vs Prancis

Laga ini menjadi bagian dari kampanye berat League A Grup A1 bagi kedua tim, bersama Italia dan Belgia. Leg Istanbul pada 25 September membuka kampanye Turki, sementara leg kedua di Bordeaux pada 15 November bisa terbukti krusial bagi harapan kedua negara untuk mencapai perempat-final.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang laga ini:

Grup yang berat – Grup A1 menampilkan tiga negara papan atas Eropa yang paling konsisten bersama Turki, membuat setiap poin sangat berharga

Keunggulan kandang di Istanbul – Turki punya rekor kandang yang kuat dalam pertandingan kompetitif terbaru, dan dukungan suporter yang vokal memberi tantangan tambahan bagi tim tamu

Taruhan di grup – hasil dari kedua laga akan berpengaruh pada kualifikasi ke perempat-final serta implikasi promosi dan degradasi

Bagi Prancis, meraih poin tandang di Istanbul sebelum menjamu leg kedua di Bordeaux akan menjadi penanda penting dalam kampanye mereka.

Turki vs Prancis UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Turki vs Prancis

Turki memasuki pertandingan ini dengan catatan terbaru yang beragam, menang dua kali dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil tidak tercatat dalam data yang tersedia. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat di Piala Dunia, hasil yang menunjukkan kemampuan menyerang mereka. Mereka juga mengalahkan Venezuela 2-1 dalam laga persahabatan, tetapi kekalahan dari Paraguay (0-1) dan Australia (0-2) selama fase grup Piala Dunia menyoroti kerentanan di lini belakang. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, Turki mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol.

Lima pertandingan terakhir Prancis menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 4-6 dari Inggris di semi-final Piala Dunia, laga dengan banyak gol yang menegaskan ancaman serangan mereka sekaligus rapuhnya pertahanan. Mereka mengalahkan Maroko 2-0 dan Swedia 3-0 pada putaran sebelumnya, sementara kemenangan 1-0 atas Paraguay di babak 16 besar menunjukkan daya juang. Prancis mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan gol dalam lima laga tersebut.

Turki vs Prancis: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, laga kualifikasi Kejuaraan Eropa yang dimainkan pada Oktober 2019. Sebelumnya, Turki mengalahkan Prancis 2-0 pada kualifikasi sebelumnya pada Juni 2019, salah satu dari dua kemenangan tim tuan rumah dalam empat pertandingan yang tercatat. Hasil paling meyakinkan Prancis dalam laga ini adalah kemenangan 4-0 dalam pertandingan persahabatan pada November 2000, ketika mereka berstatus sebagai tim tamu.

Klasemen Turki vs Prancis

Di UEFA Nations League A Grup 1, Turki saat ini berada di posisi keempat sementara Prancis di posisi kedua.