Turki membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka dengan laga kandang melawan Prancis, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg balasan di Bordeaux pada November. Kedua pertandingan ini menjadi bagian dari jadwal League A, Grup A1 yang berat, yang juga melibatkan Italia dan Belgia, sehingga memberi fans dua kesempatan untuk menyaksikan Prancis beraksi menghadapi tim Turki yang bertekad tampil melampaui ekspektasi di kasta tertinggi kompetisi ini.

Biarkan GOAL memandu Anda memahami semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Turki vs Prancis, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Turki vs Prancis di UEFA Nations League A?

Turki vs Prancis akan berlangsung di Stadion Kocaeli, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi lebih dekat ke tanggal pertandingan.

UEFA Nations League A - Pekan 1 25 Sep 2026 - 14.45 Kocaeli Stadium

Di mana membeli tiket Turki vs Prancis?

Tiket untuk leg Istanbul pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Federasi Sepak Bola Turki, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota federasi sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Saluran resmi FFF menjadi tujuan awal yang setara untuk leg balasan di Bordeaux.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang pembelian tiket untuk duel ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya semakin dekat dengan hari pertandingan

Daftar terverifikasi – Ticombo mendapatkan tiket dari berbagai penjual, memberi pembeli pilihan inventaris yang lebih luas setelah alokasi resmi habis

Tiket tandang – alokasi Bordeaux untuk fans Turki yang bepergian ditangani melalui saluran FFF dan bisa terbatas

Pasar sekunder – Ticombo adalah pilihan yang bisa diambil jika daftar di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat profil pertandingan ini dan basis pengikut global Prancis, pemesanan lebih awal disarankan untuk kedua leg, terutama laga pembuka di Istanbul.

Berapa harga tiket Turki vs Prancis?

Harga resmi untuk leg Istanbul ditetapkan melalui saluran penjualan tiket Federasi Sepak Bola Turki, dengan seluruh pilihan mulai dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga normal selama alokasi masih ada. Harga resmi FFF berlaku untuk leg Bordeaux dengan cara yang sama.

Kursi termurah (Istanbul): daftar saat ini dimulai dari sekitar $147 untuk laga pembuka di Nef Stadium, mencerminkan tingginya permintaan untuk tim tamu besar seperti Prancis

Kursi kelas menengah (Istanbul): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan titik harga yang jauh lebih tinggi

Leg balasan Bordeaux: harga untuk pertandingan November di Matmut Atlantique akan dikonfirmasi lebih dekat ke laga, dengan minat awal sudah mulai meningkat melalui daftar peringatan tiket stadion itu sendiri

Seperti halnya pertandingan yang melibatkan salah satu negara top Eropa, harga bisa berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Turki vs Prancis

Pertemuan ini menjadi bagian dari kampanye League A, Grup A1 yang berat bagi kedua tim, bersama Italia dan Belgia. Leg Istanbul pada 25 September membuka kampanye Turki, sementara leg balasan di Bordeaux pada 15 November bisa terbukti menentukan bagi harapan kedua negara untuk mencapai perempat-final.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang duel ini:

Grup yang berat – Grup A1 menampilkan tiga negara papan atas Eropa yang paling konsisten bersama Turki, membuat setiap poin sangat berharga

Keunggulan kandang di Istanbul – Turki memiliki rekor kandang yang kuat dalam laga kompetitif terbaru, dan dukungan penonton yang vokal memberi tantangan tambahan bagi tim tamu

Taruhan grup – hasil dari kedua pertandingan akan memengaruhi kualifikasi ke perempat-final sekaligus implikasi promosi dan degradasi

Bagi Prancis, meraih poin tandang di Istanbul sebelum menjamu leg balasan di Bordeaux akan menjadi penanda penting dalam kampanye mereka.

Turki vs Prancis UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Turki vs Prancis

Turki memasuki pertandingan ini dengan catatan terbaru yang campuran, menang dua kali dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil tidak tercatat dalam data yang tersedia. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat di Piala Dunia, hasil yang menunjukkan kemampuan menyerang mereka. Mereka juga mengalahkan Venezuela 2-1 dalam laga persahabatan, tetapi kekalahan dari Paraguay (0-1) dan Australia (0-2) selama fase grup Piala Dunia menyoroti kelemahan di lini belakang. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, Turki mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol.

Lima pertandingan terakhir Prancis menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 4-6 dari Inggris di semi-final Piala Dunia, laga dengan banyak gol yang menegaskan ancaman serangan mereka sekaligus rapuhnya pertahanan mereka. Mereka mengalahkan Maroko 2-0 dan Swedia 3-0 di putaran sebelumnya, sementara kemenangan 1-0 atas Paraguay di babak 16 besar menunjukkan ketangguhan. Prancis mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Turki vs Prancis: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, dalam pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa yang dimainkan pada Oktober 2019. Sebelumnya, Turki mengalahkan Prancis 2-0 pada laga kualifikasi kebalikannya pada Juni 2019, salah satu dari dua kemenangan tim tuan rumah dalam empat pertandingan yang tercatat. Hasil paling meyakinkan Prancis dalam duel ini adalah kemenangan 4-0 dalam laga persahabatan pada November 2000, saat mereka berstatus sebagai tim tamu.



