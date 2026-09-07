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UEFA Nations League A
team-logoTurkiye
Kocaeli Stadium
team-logoFrance
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Cara mendapatkan tiket Turki vs Prancis: Harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League A
Turkiye
France

Turki berhadapan dengan Prancis di UEFA Nations League A. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Turki membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di kandang melawan Prancis, sebelum kedua tim kembali bertemu pada laga tandang di Bordeaux pada November. Kedua pertandingan ini menjadi bagian dari jadwal berat League A, Group A1 yang juga diisi Italia dan Belgia, memberi penggemar dua kesempatan untuk menyaksikan Prancis beraksi melawan tim Turki yang bertekad tampil melampaui ekspektasi di level tertinggi kompetisi ini.

Biarkan GOAL memandu Anda mengetahui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Turki vs Prancis, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Turkiye vs France UEFA Nations League A?

Turkiye vs France digelar di Stadion Kocaeli, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

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UEFA Nations League A - Pekan 1
Kocaeli Stadium

Di mana membeli tiket Turkey vs France?

Cara paling andal untuk mengamankan tiket untuk kedua pertandingan adalah melalui Ticombo. Situs ini mencantumkan berbagai pilihan tempat duduk untuk laga pembuka di Nef Stadium, Istanbul, serta listing untuk leg kedua di Matmut Atlantique, Bordeaux, pada November.

Berikut alasan mengapa Ticombo layak dipertimbangkan untuk pertandingan ini:

  • Akses di luar alokasi resmi – berguna setelah anggota federasi dan pemegang tiket musiman mengambil jatah mereka untuk salah satu leg
  • Listing terverifikasi – tiket bersumber dari berbagai penjual, memberi pembeli pilihan inventaris yang lebih luas dibanding hanya kanal resmi
  • Tidak perlu keanggotaan – jalur yang andal untuk mendapatkan kursi bagi penggemar tanpa akses ke kanal federasi Turki atau Prancis
  • Pilihan kursi yang luas – dari kursi tribune atas di belakang gawang hingga tempat duduk premium di area tengah pada kedua venue
  • Opsi hospitality – tersedia bagi penggemar yang menginginkan pengalaman hari pertandingan yang lebih lengkap, khususnya untuk laga melawan Prancis

Mengingat profil pertandingan ini dan basis penggemar global Prancis, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg, terutama laga pembuka di Istanbul.

Berapa harga tiket Turkey vs France?

Harga untuk kedua pertandingan bervariasi tergantung lokasi kursi dan seberapa dekat Anda membeli dengan hari pertandingan. Berikut gambaran umum yang bisa diharapkan:

  • Kursi termurah (Istanbul): listing saat ini dimulai dari sekitar $147 untuk laga pembuka di Nef Stadium, mencerminkan tingginya permintaan untuk tim tamu besar seperti Prancis
  • Kursi kelas menengah (Istanbul): tempat duduk tengah di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi
  • Premium & hospitality (Istanbul): tersedia bagi penggemar yang menginginkan kursi empuk dan pengalaman hari pertandingan yang lebih lengkap
  • Leg kedua di Bordeaux: harga untuk pertandingan November di Matmut Atlantique akan dikonfirmasi mendekati laga, dengan minat awal yang sudah mulai tumbuh melalui daftar peringatan tiket milik stadion

Seperti halnya pertandingan yang melibatkan salah satu negara terdepan di Eropa, harga di pasar sekunder seperti Ticombo dapat berubah saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi pilihan yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Turkey vs France

Pertandingan ini menjadi bagian dari kampanye berat League A, Group A1 bagi kedua tim, bersama Italia dan Belgia. Leg di Istanbul pada 25 September membuka kampanye Turki, sementara leg kedua di Bordeaux pada 15 November bisa terbukti menentukan bagi harapan kedua negara untuk mencapai perempat-final.

Beberapa hal yang patut diketahui tentang pertandingan ini:

  • Grup yang berat – Group A1 menghadirkan tiga negara papan atas Eropa yang paling konsisten bersama Turki, membuat setiap poin sangat berharga
  • Keuntungan kandang di Istanbul – Turki memiliki catatan kandang yang kuat dalam pertandingan kompetitif terakhir, dan dukungan penonton yang vokal memberi tantangan tambahan bagi tim tamu
  • Taruhan di grup – hasil dari kedua pertandingan akan memengaruhi kualifikasi ke perempat-final serta implikasi promosi dan degradasi

Bagi Prancis, meraih poin tandang di Istanbul sebelum menjamu leg kedua di Bordeaux akan menjadi penanda penting dalam kampanye mereka.

Turkiye vs France UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Turkiye vs France

Turkiye memasuki pertandingan ini dengan catatan terkini yang campur aduk, menang dua kali dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil yang tidak tercantum dalam data yang tersedia. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat di Piala Dunia, hasil yang menunjukkan kemampuan menyerang mereka. Mereka juga mengalahkan Venezuela 2-1 dalam laga persahabatan, tetapi kekalahan dari Paraguay (0-1) dan Australia (0-2) pada fase grup Piala Dunia menyoroti kerentanan di lini belakang. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, Turkiye mencetak sembilan gol dan kebobolan enam.

Lima pertandingan terakhir Prancis menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 4-6 dari Inggris di semi-final Piala Dunia, laga dengan banyak gol yang menegaskan ancaman serangan mereka sekaligus rapuhnya pertahanan. Mereka mengalahkan Maroko 2-0 dan Swedia 3-0 pada putaran sebelumnya, sementara kemenangan 1-0 atas Paraguay di babak 16 besar menunjukkan daya juang. Prancis mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan dalam lima pertandingan tersebut.

TUR

TUR - Performa

MKD
M4-0
VEN
M2-1
AUS
K2-0
PAR
K0-1
USA
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FRA

FRA - Performa

SWE
M3-0
PAR
M0-1
MAR
M2-0
ESP
K0-2
ENG
K4-6
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Turkiye vs France: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, dalam pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa yang dimainkan pada Oktober 2019. Sebelumnya, Turkiye mengalahkan Prancis 2-0 pada laga kualifikasi kebalikannya pada Juni 2019, salah satu dari dua kemenangan tim tuan rumah dalam empat pertandingan yang tercatat. Hasil paling meyakinkan Prancis dalam duel ini adalah kemenangan 4-0 dalam laga persahabatan pada November 2000, saat mereka berstatus sebagai tim tamu.

Head to Head

TurkiyeSeriFrance
1
1
2
European Championship Qualification
France badge
France
FRA
1
Turkiye badge
Turkiye
TUR
1
FT
European Championship Qualification
Turkiye badge
Turkiye
TUR
2
France badge
France
FRA
0
FT
Friendlies
France badge
France
FRA
1
Turkiye badge
Turkiye
TUR
0
FT
Friendlies
Turkiye badge
Turkiye
TUR
0
France badge
France
FRA
4
FT
3Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/4

Klasemen Turkiye vs France

Di UEFA Nations League A Group 1, Turkiye saat ini berada di posisi keempat sementara Prancis di posisi kedua.

Grp. 1

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BelgiumBelgiumBEL
00000000
2
FranceFranceFRA
00000000
3
ItalyItalyITA
00000000
4
TurkiyeTurkiyeTUR
00000000
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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