Turki menjamu Italia di Atatürk Sports Complex di Bursa pada Senin, 28 September, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di Stadio Renato Dall'Ara, Bologna, sepekan kemudian. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari jadwal berat Liga A Grup A1 yang juga melibatkan Prancis dan Belgia, memberi suporter dua kesempatan untuk menyaksikan Italia beraksi melawan tim Turki yang bertekad menghindari degradasi dari level tertinggi.

Laga ini menutup rangkaian awal yang padat bagi Italia, yang memainkan empat pertandingan hanya dalam 11 hari melawan Belgia, Turki, Prancis, dan Turki lagi. Dengan tiket ke perempat final dan keselamatan dari degradasi sama-sama dipertaruhkan, duel dua leg ini punya arti besar bagi kedua negara.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Italia vs Turki sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.





Kapan kick-off Turki vs Italia di UEFA Nations League A?

Turki vs Italia digelar di Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu, Bursa, dengan kick-off dijadwalkan untuk laga UEFA Nations League A ini.

UEFA Nations League A - Pekan 2 28 Sep 2026 - 14.45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Di mana membeli tiket Italia vs Turki?

Tiket untuk laga di Bursa pertama kali tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi Federasi Sepak Bola Turki, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Kanal resmi FIGC (Federasi Sepak Bola Italia) menjadi tujuan utama yang setara untuk leg kedua di Bologna.

Ticombo adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual. Platform ini mencantumkan berbagai pilihan tempat duduk untuk laga pertama di Atatürk Sports Complex, Bursa, serta listing untuk leg kedua di Stadio Renato Dall'Ara, Bologna.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal membeli tiket untuk duel ini:

Penjualan umum resmi - dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya semakin dekat ke hari pertandingan

Listing terverifikasi - Ticombo mendapatkan tiket dari berbagai penjual, memberi pembeli pilihan inventaris yang lebih luas setelah alokasi resmi habis

Tiket tandang - alokasi Bologna untuk suporter Turki yang bepergian ditangani melalui kanal FIGC dan bisa terbatas

Pasar sekunder - Ticombo adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat betapa padatnya rangkaian pertandingan Italia ini, pemesanan lebih awal disarankan untuk kedua leg duel ini.

Berapa harga tiket Italia vs Turki?

Harga resmi untuk laga di Bursa ditetapkan melalui kanal penjualan tiket Federasi Sepak Bola Turki, dengan pilihan penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga resmi selama alokasi masih ada. Harga resmi FIGC berlaku untuk leg Bologna dengan cara yang sama.

Ticombo adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual, dan berikut gambaran kasar soal yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Bursa): mulai sekitar €40 hingga €50, biasanya di tier atas di belakang gawang di Atatürk Sports Complex

Kursi kelas menengah (Bursa): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi

Leg kedua di Bologna: harga di Stadio Renato Dall'Ara diperkirakan mengikuti pola serupa, dengan permintaan meningkat saat laga semakin dekat

Seperti halnya pertandingan apa pun di grup yang kompetitif, harga dapat berubah saat hari laga mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi pilihan yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Turki vs Italia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Turki vs Italia

Turki mencatat dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat di Piala Dunia pada 26 Juni, setelah sebelumnya kalah di fase grup dari Australia (0-2) dan Paraguay (0-1). Dalam lima pertandingan itu, Turki mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh, menunjukkan produktivitas serangan sekaligus kerentanan di lini belakang.

Italia meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Yunani dalam laga persahabatan pada 7 Juni, dan mereka juga mengalahkan Luksemburg 1-0 tiga hari sebelumnya. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini terjadi saat melawan Bosnia dan Herzegovina di kualifikasi Piala Dunia serta kalah 1-4 dari Norwegia pada November 2025. Italia mencetak lima gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

Turki vs Italia: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim berakhir imbang 0-0 dalam laga persahabatan yang dimainkan di Italia pada 4 Juni 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Italia punya catatan yang lebih baik, termasuk kemenangan 3-0 atas Turki di UEFA Euro 2020 dan kemenangan 3-2 dalam laga persahabatan 2022 di Turki. Dua pertemuan sebelumnya, pada 2002 dan 2006, sama-sama berakhir 1-1.

Klasemen Turki vs Italia

Di UEFA Nations League A Grup 1, Turki saat ini berada di posisi keempat dan Italia di posisi ketiga.