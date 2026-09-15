Cara mendapatkan tiket Turki vs Belgia: harga UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Empat pertandingan sudah berlalu, dua laga lagi tersisa. Setelah menghadapi Prancis, Belgia, dan Italia (dua kali) pada bagian pertama fase liga UEFA Nations League pada September/Oktober, Türkiye akan menjamu Belgia dan kemudian bertandang untuk menghadapi Prancis. Belgia akan datang ke Izmir pada Kamis, 12 November. Pesan tiket Anda untuk pertandingan UEFA Nations League A yang akan datang hari ini.

Ini baru akan menjadi kali ketiga Türkiye bermain di Stadion Gürsel Aksel, tetapi venue ini membawa kenangan manis bagi Ay Yildizlilar, yang menang di stadion Izmir tersebut pada dua edisi UEFA Nations League sebelumnya (3-1 vs Islandia pada 2024 dan 2-0 vs Lithuania pada 2022).

Apakah pemain seperti Arda Güler, Kenan Yildiz, dan Orkun Kökçü akan kembali tampil memukau untuk tuan rumah? GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Türkiye vs Belgia di UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan UEFA Nations League Türkiye vs Belgia digelar?

Türkiye vs Belgia akan berlangsung di Stadion Gürsel Aksel, Izmir, pada Kamis, 12 November, dengan jadwal kick-off pukul 20.00 (TRT).

UEFA Nations League A - Pekan 5 12 Nov 2026 - 12.00 Gursel Aksel Stadium

Cara membeli tiket UEFA Nations League Türkiye vs Belgia

Tiket resmi untuk Türkiye vs Belgia dijual secara eksklusif melalui mitra penjualan tiket utama Federasi Sepak Bola Turki (TFF), biasanya Passo. Anda perlu membuat akun resmi di platform mereka.

Tiket untuk laga fase grup Nations League 2026/27 ini pertama kali dibuka untuk anggota klub premium dan pemegang kartu fan club pada akhir Agustus, lalu diikuti penjualan umum pada awal September.

Jika ingin mengamankan kursi pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti Ticombo.

Transfer dijamin: setiap pembelian di Ticombo didukung program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli yakin tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket UEFA Nations League Türkiye vs Belgia?

Tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League Türkiye vs Belgia dibanderol mulai dari €10 untuk tiket masuk umum melalui portal resmi Federasi Sepak Bola Turki (TFF).

Berbagai harga tiket resmi dan kategori tempat duduk di Stadion Gürsel Aksel adalah sebagai berikut:

Kategori 4 (di belakang gawang) : berkisar antara ₺300-₺500 (sekitar €10-€15), berlokasi di tribune Utara dan Selatan.

Kategori 3 & 2 (tribune atas Timur & Barat) : berkisar antara ₺600-₺1.200 (sekitar €18-€35), menawarkan pandangan samping lapangan dari posisi yang lebih tinggi.

Kategori 1 (tribune bawah Barat / area VIP) : berkisar antara ₺1.500-₺3.000+ (sekitar €45-€90+), mencakup tempat duduk utama di sisi lapangan bawah yang dekat dengan terowongan pemain dan area teknis.

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk melihat ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Gürsel Aksel

Stadion Gürsel Aksel, yang secara resmi dikenal sebagai Gürsel Aksel Sports and Healthy Life Center, adalah arena sepak bola Turki berteknologi mutakhir dan kompleks multifungsi yang terletak di kawasan Üçkuyular, Konak, İzmir.

Dibuka pada 2020 sebagai kandang klub Süper Lig, Göztepe S.K., stadion ini memadukan standar UEFA modern dengan desain urban residensial yang sangat kompak.

Jauh sebelum struktur modern ini berdiri, lokasi tersebut merupakan markas bersejarah Göztepe S.K., yang awalnya dibuka pada era awal berdirinya klub pada 1925. Seiring waktu, stadion lama tidak lagi mampu mendukung sepak bola profesional modern maupun basis suporter fanatik klub. Pada 2016, struktur asli itu dihancurkan untuk memberi jalan bagi perombakan arsitektur total.

Momen-momen berkesan di Stadion Gürsel Aksel

Pembukaan besar (2020) : Göztepe membuka kandang mereka dengan kemenangan besar 2-1 atas Beşiktaş. Pemain Halil Akbunar mencatatkan namanya dalam sejarah dengan mencetak gol pertama di stadion baru tersebut.

Final piala pertama (2021) : Federasi Sepak Bola Turki memilih venue ini untuk menjadi tuan rumah final Piala Turki. Beşiktaş mengangkat trofi setelah mengalahkan Antalyaspor 2-0 di bawah sorotan lampu canggih Izmir.

Derby Istanbul di Izmir (2023) : Stadion ini menjadi tuan rumah final Piala Turki keduanya dua tahun kemudian. Laga tersebut menarik audiens televisi nasional yang besar ketika Fenerbahçe mengalahkan rival sekota, Istanbul Başakşehir, untuk merebut gelar.

Skywalk di atap: Aset paling terkenal dari stadion ini adalah jalur jalan kaki publik sepanjang 650 meter yang dibangun langsung di atas atap. Jalur itu dibuka untuk warga lokal pada hari-hari tanpa pertandingan, dengan pemandangan panorama Teluk Izmir yang memukau.

Pertandingan UEFA Nations League Türkiye vs Belgia: Semua yang perlu Anda ketahui

Türkiye vs Belgia: Performa terkini

Peringkat FIFA: Türkiye (#27) vs Belgia (#8)

Türkiye mungkin memenangi laga terakhir grup mereka di Piala Dunia FIFA 2026 pada musim panas, melawan salah satu tuan rumah bersama, USA, tetapi itu terbukti terlambat karena kekalahan sebelumnya dari Australia dan Paraguay membuat mereka gagal lolos ke babak gugur.

Suporter Belgia mengalami naik turun emosi selama Piala Dunia. Belgia menebus dua hasil imbang mengecewakan melawan Mesir dan Iran dengan kemenangan telak 5-1 atas Selandia Baru untuk melaju ke fase berikutnya.

Kemenangan berikutnya atas Senegal dan USA mengantar mereka ke perempat final melawan Spanyol. Meski sempat imbang dengan calon juara Piala Dunia itu saat jeda, 1-1, gol telat Mikel Merino mematahkan hati Belgia.

Türkiye vs Belgia: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada yang memisahkan kedua tim dalam rekor pertemuan sepanjang masa, dengan keduanya memiliki jumlah kemenangan yang identik. Dalam 11 pertemuan sebelumnya, Türkiye dan Belgia sama-sama mencatatkan 3 kemenangan, sementara 5 laga lainnya berakhir imbang.

Terakhir kali kedua tim bertemu adalah pada Juni 2011. Kualifikasi UEFA Euro 2012 itu berlangsung di Stade Roi Baudouin, Brussels, Belgia, dan berakhir imbang 1-1. Timmy Simons mencetak gol untuk Belgia, sementara Burak Yılmaz menyamakan kedudukan untuk Türkiye.

Grp. 1 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Belgium BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 France FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italy ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Turkiye TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi



