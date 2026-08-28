Toulouse akan menghadapi Le Havre pada Sabtu, 19 September 2026 di Stadium de Toulouse, Toulouse.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Februari 2026, Le Havre meraih kemenangan 2-1 yang susah payah di kandang atas Toulouse. Secara historis, rekor pertemuan kedua tim ini cukup berimbang, dengan hasil imbang yang kompetitif dan skor-skor tipis.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Toulouse vs Le Havre, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Ligue 1 Toulouse vs Le Havre?

Toulouse vs Le Havre akan digelar di Stadium de Toulouse, Toulouse. Simak detail pertandingan di bawah ini untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi.

Ligue 1 - Pekan 5 19 Sep 2026 - 11.00 Stadium de Toulouse

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Toulouse vs Le Havre?

Anda bisa membeli tiket untuk pertandingan Ligue 1 Toulouse vs Le Havre melalui opsi utama berikut:

Kantor Tiket Resmi Toulouse FC (Opsi Utama): Beli langsung melalui situs resmi Toulouse FC (billetterie.toulousefc.com) atau di loket Stadium de Toulouse pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan. Membeli langsung dari klub tuan rumah menjamin harga asli tanpa markup dari penjual ulang.

Pasar Sekunder: Platform tiket pihak ketiga seperti Ticombo mencantumkan tiket jual ulang untuk pertandingan Ligue 1, meski harga bisa berfluktuasi berdasarkan permintaan.

Berapa harga tiket Ligue 1 Toulouse vs Le Havre?

Harga tiket untuk pertandingan Toulouse FC vs Le Havre AC di Stadium de Toulouse umumnya bergantung pada tempat Anda membelinya dan lokasi tempat duduk yang Anda pilih:

Loket Resmi (Pasar Primer): Tiket standar langsung melalui loket Toulouse FC biasanya berada dalam kisaran €15 hingga €55 untuk laga kandang reguler Ligue 1, tergantung apakah Anda duduk di belakang gawang (Virages) atau di sisi lapangan (Tribunes).

Pasar Jual Ulang Sekunder: Di platform pihak ketiga seperti Ticombo, tiket jual ulang standar saat ini mulai dari sekitar €20 hingga €35 untuk tempat duduk dasar, sementara kursi rata-rata dengan pandangan tengah berada pada kisaran €50 hingga €85 . Opsi premium atau VIP hospitality bisa berharga €100 hingga €150+ .

Toulouse vs Le Havre Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Toulouse vs Le Havre

Toulouse mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-2 di markas Lyon di Ligue 1 pada 22 Agustus. Mereka juga kalah 1-2 dari Hamburger SV di pramusim, meski kemenangan atas Al-Ain dan Real Sociedad menunjukkan mereka bisa meraih hasil. Toulouse mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima laga tersebut.

Lima pertandingan terakhir Le Havre menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Monaco di liga pada 23 Agustus. Mereka mengalahkan Le Mans dalam laga uji coba pramusim pada 15 Agustus, tetapi kalah 3-2 dari Real Oviedo sepekan sebelumnya. Dalam lima pertandingan itu, Le Havre mencetak lima gol dan kebobolan enam gol, dan mereka belum mencatat clean sheet dalam rangkaian tersebut.

Toulouse vs Le Havre: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Ligue 1 pada 15 Februari 2026, saat Le Havre menang 2-1 di kandang. Sebelum itu, kedua tim bermain imbang 0-0 di Stadium de Toulouse pada November 2025. Dalam lima pertandingan Ligue 1 terakhir antara mereka, Toulouse membukukan dua kemenangan dan Le Havre juga dua, dengan satu laga berakhir imbang. Hasil paling timpang dalam data ini adalah kemenangan 4-1 Toulouse di markas Le Havre pada Februari 2025.