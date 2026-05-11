Cara mendapatkan tiket Tottenham vs Leeds di menit-menit terakhir: Harga tiket Liga Premier, informasi pertandingan tanggal 11 Mei, waktu kick-off, dan lainnya

Tottenham akan menjamu Leeds United di StadionTottenham Hotspur, London, pada Senin, 11 Mei, dalam laga krusial yang berpotensi menentukan nasib kedua tim dalam pertarungan menghindari degradasi, di mana Spurs berjuang untuk mempertahankan status mereka di Liga Premier.

Saat ini, Tottenham berada di peringkat ke-17 di Liga Premier, sedangkan Leeds United berada di peringkat ke-16.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Tottenham vs Leeds United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Tottenham vs Leeds di Liga Premier berlangsung?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Tottenham vs Leeds di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket perhotelan tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub sepak bola Inggris biasanya membagikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman. Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket di menit-menit terakhir, para penggemar juga biasanya membeli tiket melalui platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Tottenham vs Leeds?

Bagi Spurs, laga kandang ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan untuk menghindari prospek tak terbayangkan berupa degradasi ke Championship.

Leeds United tiba di London setelah menjalani musim yang penuh pasang surut. Meskipun mereka hampir pasti aman dari degradasi, mereka ingin bangkit dari kekecewaan setelah kalah 1-0 dari Chelsea di semifinal Piala FA pada 26 April.

Pasukan Daniel Farke belakangan ini sering mengalahkan tim-tim besar, terutama saat mereka mengejutkan Manchester United dengan kemenangan 2-1 di Old Trafford pada 13 April.

Berapa harga tiket Liga Premier Tottenham vs Leeds?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, tetapi kisaran harga ini berbeda-beda di setiap tim.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali dihargai lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan - misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

